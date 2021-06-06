Взрослые игры в светских салонах XIX века, или чем забавлялись аристократы

«Почта в шляпе» – источник каламбуров и летающие пальцы за круглым столом

Главным в салонной игре было хорошее настроение. /Фото: nevsepic.com.ua

За столом: «В Париж на выставку», гусек и лото

Игра в лото была очень популярна. /Фото: samara-clad.ru

Пузеля никакого отношения к пузу не имеют

Пузеля или пузели – это пазлы, которые сегодня продаются повсюду. /Фото: i01.fotocdn.net

Коварные карты: игровая зависимость уже существовала

Карты считались непристойной игрой. /Фото: citifox.ru

Невинные игры: Горелки, фанты да рифмы

Невинными называли подвижные игры. /Фото: i071.radikal.ru