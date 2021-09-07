Психология цвета в интерьере

Цвет стен может в корне изменить ваше настроение как в одну сторону, так и в другую. Именно поэтому к выбору цвета в интерьере стоит подходить с осторожностью.







Белый

Красный

Желтый

Оранжевый

Зеленый

Синий

Черный

Розовый

Если отбросить мысль о том, что белый цвет самый маркий, то он, пожалуй, наиболее соответствует нордическому минимализму, так что если вы задумали интерьер в скандинавском стиле, вам следует поразмыслить о том, что бы использовать именно светлые оттенки. К тому же, как показывает опыт, белый цвет положительно влияет на физическое состояние человека. Он помогает всегда быть в тонусе, наполняет энергией. С ним вы отбросите все свои переживания, страхи. Белый цвет стимулирует работу органов зрения и эндокринной системы и даже может помочь очистить ваш организм от ненужных шлаков и токсинов. Правда с белым необходимо соблюдать и некоторую осторожность, переизбыток этого цвета грозит раздражительностью и быстрой утомляемостью.Красный — цвет довольно агрессивный и даже утомительный, но зато он положительно влияет на человека: может создавать у человека чувство благополучия и соответственно влиять на его физиологию. Правда красный цвет может и значительно навредить, у каждого есть так называемый «порог красного цвета», то есть, проще говоря, сначала красный работает как возбудитель, постепенно переходя от позитивного воздействия к негативному, и может способствовать нервным расстройствам.У нервных людей, особенно у детей, красный цвет вызывает сильные чувственные реакции и раздражение.Желтый провоцирует мозговую активность, к тому же развивает творческие способности, не удивляйтесь, если под влиянием желтой комнаты вы начнете писать гениальные картины! К тому же желтый цвет восстанавливает утраченную энергию и значительно улучшает настроение. Правда, для самых маленьких желтый цвет может быть вреден — он негативно влияет на нервную систему малышей, а те в свою очередь не перестают плакать и капризничать.Этот цвет просто лучится успехом и позитивом. С таким цветом плохое настроение вам не грозит. Выбирайте оранжевый цвет, если хотите постоянно находиться в хорошем расположении духа, снять стресс и раздражительность, улучшить работу мозга, поднять свои волевые качества. Влияние оранжевого цвета на человека поспособствует установлению хороших, мирных отношений в семье, а так же разовьет в вас чувство ответственности. У этого цвета практически нет противопоказаний, правда, наверное, не стоит полностью замыкать себя в апельсиновые оттенки, ведь слишком яркие света могут стать причиной головных болей.Согласно разнообразным восточным практикам — зеленый цвет, это цвет богатства и процветания. Так что, если в вашем доме появится зеленый — деньги туда потекут рекой. Также сочный зеленый цвет помогает избавиться от тревожности, волнений. Цвет оказывает освежающее действие, позволяет сохранять бодрость и оставаться в тонусе всему организму. Избыток зеленого может работать в качестве снотворного, оказывает сильное расслабляющее действие, так что не стоит использовать зеленый в спальне — утром вам необходима бодрость, а зеленый способствует полной релаксации.Такой цвет активно подойдет для детской, где будет жить ребенок с диагнозом «гиперактивность», синий цвет успокаивает, подавляет агрессию и провоцирует исключительно положительные эмоции. Более того, влияние синего цвета на человека улучшает концентрацию внимания. Если же речь идет о взрослых, то в этом случае синий помогает справиться с высокой температурой и артериальным давлением. Также синий может препятствовать воспалениям и бессоннице. Присутствие синего цвета в интерьере расслабляет, избавляет от усталости. Но будьте аккуратны — избыток синего цвета может отрицательно влиять на гормональный фон.Черный цвет полноценным цветом назвать нельзя, ведь эта краска поглощает любые другие, зато влияние его на человеческую психику просто колоссально. В избытке черный цвет может вполне может спровоцировать депрессию и тяжелые нервные расстройства, поэтому с ним нужно быть крайне осторожной. Правда, у черного есть один значительный плюс — он отличной скрывает любые недостатки, такие как неровные стены или плохо уложенный паркет.Именно он ассоциируется с женским началом, с чувственностью и нежностью, с любовью и сентиментальностью. Розовый цвет связан с детством и безмятежностью, поэтому розовый цвет рекомендуется выбирать для оформления детской. Он создает ощущение спокойствия и защищенности. И несмотря на то, что в розовом присутствует агрессивный красный, этот цвет оказывает релаксирующее и расслабляющее влияние. Так же розовый цвет положительно сказывается на состоянии нервной системы. К тому же наблюдается влияние цвета на человека, на эндокринную систему, на работу органов слуха и зрительных органов, на иммунитет. Розовый даже избавляет от головной боли.