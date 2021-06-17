Как ухаживать за цветами в горшках и кашпо – 5 правил для жаркого лета

За контейнерным садом ухаживать несколько сложнее, чем за цветами, растущими на открытых клумбах. Основная проблема – небольшой объем земляного кома, в котором вынуждены развиваться растения. Однако никакие трудности не останавливают цветоводов.

Почему? Причина в том, что у контейнерного выращивания растений есть множество преимуществ перед выращиванием на постоянном месте:

возможность создавать с помощью одних и тех же растений разнообразные ландшафтные группы;

размещение контейнеров в любых уголках дачного участка позволяет сделать привлекательными даже те места, где отсутствует почва (мощеные площадки, бетонные отмостки и т.п.);

разведение растений на небольшой площади;

легкость регулирования показателей влажности, освещенности и температуры и их изменение (в знойное лето растения можно расположить в тени; во время ливней – укрыть от непогоды и т.п.);

для ампельных цветов подвесное кашпо – идеальный вариант выращивания.

Однако у выращивания в контейнерах есть и свои слабые стороны. Перечислим основные проблемы и посоветуем пути их преодоления.

Правило 1. Полив

Основная проблема цветов, растущих в горшках и кашпо, связана с поливом. Из-за небольшого объема грунта в контейнере очень сложно поддерживать оптимальный уровень влажности.

Причем, речь идет как о пересыхании, так и о переувлажнении почвы.

При чрезмерных поливах вода постоянно скапливается на дне горшка. Корни, находящиеся в воде, со временем начинают загнивать, и растение гибнет. Чтобы избежать этой проблемы, при посадке уложите на дно контейнера слой дренажа: вначале насыпьте керамзит, щебень или битый кирпич, а затем – крупнозернистый песок. Общий объем дренажного слоя – около 1/3 всего объема контейнера.

Однако наиболее частая проблема – это высыхание субстрата. Поливать цветы, растущие в горшках, в жаркое лето нужно 1-2 раза в день. Забыли раз-другой – и сразу кончики растения засохли, бутоны завяли, лепестки осыпались. Чтобы этого не происходило, помните: нельзя допускать полного высыхания земляного кома – почва всегда должна быть чуть влажной.

В керамических горшках почва высыхает сильнее, чем, к примеру, в пластиковых. Дело в том, что керамика – материал пористый, и через эти поры происходит испарение жидкости, находящейся в грунте.

Есть несколько способов уменьшить частоту поливов, а значит, сделать уход за контейнерным садом более простым.

При посадке добавьте в грунт мох сфагнум. У него множество полезных свойств, одно из которых – способность впитывать такое количество жидкости, которое в 20 раз превышает его собственную массу. При поливе мох запасает излишки жидкости, а после высыхания почвы – отдает ее, тем самым помогая растениям дождаться следующего полива. Сфагнум можно также уложить на дно емкости или обложить им стенки горшка. Сохранить влагу в контейнере поможет также слой мульчи (здесь снова можно использовать мох сфагнум). Обильно полейте растение и уложите на поверхность почвы мульчирующий слой. Мульча не только уменьшит испарение влаги с поверхности грунта, но и защитит корни цветов от перегрева. Самый современный способ поддержания влажности почвы в контейнере с цветами – использование гидрогеля. Гидрогель – это полимерное вещество, главное качество которого – способность впитывать влагу и отдавать ее по мере необходимости. Небольшие гранулы гидрогеля, впитывая воду, увеличиваются в объеме в 200 раз. Корни растений будут подпитываться водой из этого "резервуара" во время высыхания почвы. Во время приготовлении почвосмеси для посадки контейнерного сада добавьте сухие гранулы и перемешайте их с грунтом.

Правило 2. Подкормка

Цветы во время активного роста очень быстро "высасывают" из грунта все питательные вещества. Чтобы добиться обильного и длительного цветения, их нужно регулярно подкармливать. Если однолетникам, посаженным на грядках, достаточно одной подкормки в две-три недели, то большинство горшечных растений из-за небольшого земляного кома нужно удобрять в 2 раза чаще – раз в неделю. А, например, петунию – вообще подкармливать при каждом поливе, т.к из-за постоянного пышного цветения запас необходимых растению элементов быстро истощается.

Для контейнерных цветов лучше использовать жидкие подкормки, т.к. они быстрее впитываются и легче усваиваются растениями. Можно выбрать универсальные удобрения для цветочных культур (например Агрикола для комнатных растений), а можно применять те, что предназначены для конкретного вида цветов.

Для тех, кто не желает тратить на подкормки горшечных цветов много времени, рекомендуем воспользоваться минеральными удобрениями пролонгированного действия, например, Осмокот или Фертика Цветочное. Эти гранулированные подкормки заделывают в грунт, где они под воздействием тепла и воды медленно растворяются. В результате почва насыщается необходимыми растению микро- и макроэлементами постепенно, по мере необходимости. Благодаря такому действию цветы после каждой подкормки будут обеспечены нужным набором полезных веществ на длительное время.

Правило 3. Обрезка

Еще один важный момент в летнем уходе за цветами в горшках и кашпо – обрезка. При недостатке влаги или питания, а также при чрезмерно высокой температуре листья начинают желтеть и подсыхать. Их нужно регулярно удалять, чтобы сохранить привлекательный вид растения.

Нужно также вовремя убирать все увядшие соцветия. Во-первых, растение без них будет выглядеть более аккуратно. А во-вторых, если вы оставите соцветие, то в нем начнется созревание семян. Цветок (так заложено природой) начнет расходовать свои силы на этот процесс, а не на цветение, поэтому оно станет менее обильным.

Обрезка необходима также для формирования компактной и декоративной формы. Кроме того, при выращивании в одном горшке цветов нескольких видов нужно сдерживать рост самого "активного" – делают это также при помощи обрезки. В противном случае он заберет питание и займет все пространство контейнера, не оставив места для роста растениям-соседям.

Правило 4. Борьба с насекомыми-вредителями

К сожалению, цветы в горшках и кашпо летом так же подвержены нападению насекомых-вредителей, как и те растения, что растут на цветочной грядке. Чаще всего обитателей контейнеров поражают паутинный клещ, белокрылка, тля вместе с ее спутниками – муравьями. В качестве профилактики рекомендуем 1-2 раза за лето обработать цветы инсектицидами широкого спектра действия, которые справляются с большинством цветочных вредителей, например Актарой.

Чтобы не упустить время и сразу обнаружить насекомых, регулярно осматривайте цветы, растущие в контейнерах. Как можно определить, что растение поражено насекомыми-вредителями? Основные признаки следующие:

листья изменили окраску;

на них появились отверстия или пятна не характерного для данного растения цвета;

цветок без причины начинает сохнуть и вянуть (а режим полива и подкормок вы соблюдаете);

на стеблях или листьях появились маленькие насекомые или их личинки.

Нужно определить, кто именно напал на ваши цветы, и сразу начать борьбу, используя инсектициды направленного действия.

Правило 5. Безопасность

При выращивании цветов в горшках следует помнить о безопасности. Неправильно подобранный контейнер может опрокинуться, и вы в лучшем случае лишитесь растения, в худшем – получите травму.

При выборе контейнеров учитывайте максимальные размеры растения, которых оно может достигнуть. Для большемеров выбирайте горшки потяжелее, например керамические, с широкой горловиной. В стоящих на земле контейнерах в качестве дренажа используйте тяжелый материал: битый кирпич, камни, керамические обломки.

А вот для подвесных кашпо, которым лишний вес ни к чему, наоборот, дренаж должен быть легким: керамзит, шарики пенопласта или мох сфагнум.

После окончания сезона растения в контейнерах можно внести в дом, и они еще долго будут радовать вас своим цветением.