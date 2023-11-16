Почему боксер-тяжеловес Мухаммед Али не смог оторвать от земли старичка весом в 50 кг

Бывший боксер Джонни Кулон доказал, что сила может проиграть перед умом. Он обладал тайной, из-за которой его порой считали магом. Трудно представить, что человека весом в 50 кг нельзя оторвать от земли, но сам факт оставался красноречивее слов. Такой трюк Джонни Кулон проделывал часто, гастролируя по миру.

И даже сильный боксер в тяжелой весовой категории, Мухаммед Али, не смог ни на сантиметр его приподнять.

БОКСЕРЫ ДЖОННИ КУЛОН И МУХАММЕД АЛИ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ И РАЗНИЦА В ВОЗРАСТЕ



Боксеры Джонни Кулон и Мухаммед Али

Увлечение спортом для Джонни Кулона стало профессиональным занятием, после успешного поединка в Чикаго. Сначала были любительские соревнования, на которых он показал, что небольшой вес не помеха отправлять в нокаут соперника. В 16 лет юноша стал профессиональным боксером в легкой весовой категории, а в 21 год – чемпионом. На тот момент его вес составлял примерно 100 футов.

Важным периодом в боксе для Джонни Кулона стали 1911-1914 года. Это время, когда он завоевывал титула чемпионов. После смерти отца, который участвовал в карьере сына, был его менеджером, боксер взял перерыв. Возвращение на прежний уровень оказалось невозможным. Он перестал боксировать, но спорт не бросил.

Джонни Кулон после женитьбы, открыл школу для боксеров, и на его глазах выросло не мало знаменитых чемпионов. Одним из них является Мухаммед Али, который использовал этот тренировочный ринг, пока был в опале.

Клей Кассиус стал Мухаммедом Али после знакомства с лидером организации «Нация ислама». Такое решение не понравилось многим товарищам, и некоторые от него отвернулись. Он был отстранен от участия в соревнованиях на три года. Это не помешало карьере, и со временем он добился таких результатов, которые трудно превзойти. За годы профессиональной деятельности возникало много трудностей, но Али всегда был уверен в своей победе. Первым делом он хотел доказать, что цвет кожи не может влиять на превосходство одного человека над другим.

Мухаммед Али выступал сначала в полутяжелой весовой категории, а потом в тяжелой. Когда его расцвет силы только начинался, Джонни Кулон был уже пожилым человеком. Например, Али в 1964 году было 22 года, а Джонни Кулону – 75 лет.

КАК МУХАММЕД АЛИ НЕ СМОГ ПОДНЯТЬ ДЖОННИ КУЛОНА

Два боксера в противоположной весовой категории встретились на представлении Джонни Кулона. У одного рост 152 см, у другого – 190 см. Разница в весе также большая. Мухаммеду Али было предложено поднять Джонни Кулона вверх.

На первый взгляд – дело не сложное для боксера, который постоянно занимается спортом. Поднять пожилого, сухонького старичка, казалось бы, не составит труда. С первой попытки так все и произошло. Легко приподняв, Мухаммед Али поставил на ноги Джонни Кулона.

Вторая попытка оказалась неудачной. Мухаммед Али не смог даже с места сдвинуть легкого Джонни Кулона. При этом последний стоял спокойно, без каких-либо усилий и сопротивления. Трюк, фокус или магия, но факт остался подтвержденным, что сила может проиграть уму.

СЕКРЕТ БОКСЕРА ДЖОННИ КУЛОНА

Отойдя от боксерской карьеры, Джонни Кулону все же необходимо было чем-то зарабатывать на жизнь. У него в запасе оказался трюк, который позволил сделать собственный сценический номер.

Джонни Кулон раздевался до пояса, и выходил перед публикой, кидая вызов, кто же окажется сильнее. Его вид вызывал смех, потому что он больше напоминал худенького школьника небольшого роста.

Соперников оказывалось достаточно, но все покидали сцену впоследствии расстроенные. Никто не смог оторвать от земли, или сдвинуть с места Джонни Кулона. Секрет же состоял в знании физиологии человека, расположении нервных окончаний, и точек, воздействующих на них.

Джонни Кулон становился в стойку, которая уже изначально неудобна была для соперника. Положение рук также было особенным, но этому никто не противоречил. Такие были условия выступления. Одной обхватывал запястье соперника, а вторую клал ему на шею. Даже не всю ладонь, а только два пальца. Таким образом он блокировал нерв, ограничивая возможности обеих рук.

Существовала еще версия, что Джонни Кулон мог руководить своей левитацией и набирать вес, когда этого захочет. Пробовал свои силы боксер тяжеловес Примо Карнер, у которого рост был больше двух метров, но он также не справился с легким боксером. Врачи и ученые пытались разгадать способ, думая, что дело в стойке. Они вешали дополнительный груз на тело Джонни Кулона, чтобы изменить центр тяжести. Предлагали намочить руки, считая, что так он лишится силы. Но фокус всегда получался, и победа была на его стороне.

ФОКУС С «НЕПОДЪЕМНОЙ» ЖЕНЩИНОЙ

Известный фокусник Гарри Гудини предполагал, что выступление Джонни Кулона простой фокус. Этот трюк использовался в цирках, когда еще существовали передвижные балаганы для выступления. В 1880 годах у девушек существовал похожий номер, когда их не могли поднять и сдвинуть с места, несмотря на небольшой вес.

То, что было в 20-х годах 20 века, смогли повторить и в 21 столетии. Не все забыли о простом, но действенном трюке, который может удивлять. Жюльен Мэджик со своей женой устроили испытание для мужчин прямо на улице. Это было в 2019 году. Они предлагали прохожим поднять дважды женщину. Но трюк был несколько изменен.

Женщина слегка придерживалась за руки мужчин у локтя. Это не настораживало, понимая, что ей тоже нужна упора, чтобы сохранять равновесие. На самом деле, она видимо находила нужные точки, которые также блокировали силу рук. Мужчины не смогли на второй раз оторвать женщину от земли, как ни старались. Они воспринимали это с улыбкой, понимая, что их в чем-то разыграли.