Как сварить яйца, чтобы они легко чистились

К празднику собрались делать салаты? Естественно вам нужно будет сварить в крутую минимум десяток яиц. А потом ещё их и почистить. Для некоторых это целая проблема.

Если для вас тоже, то после этого лайфхака все будет в разы быстрее, потому что яйца во время чистки буду практически сами вываливаться из скорлупы.

Звучит как сказка, но все дело в научном подходе. Обычная физика, будем использовать резкий перепад температур и тогда все пойдет как по маслу.Такой процесс варки подойдет для любого количества яиц.Водопроводная вода.Кастрюля необходимым объемом.Естественно сами куриные яйца.Лед из морозильника. То есть заранее можно его заморозить, если вы не храните его просто так.Берем кастрюлю и наливаем обычную воду из-под крана. Не лейте доверху, иначе яйца не влезут.Ставим на включенную плиту и доводим до кипения. Как только вода закипела — кладем аккуратно яйца по одному. Вот это первая хитрость — то есть яйца нужно класть в кипяток.Далее выставляем на таймере 13 минут и ждем приготовления.Как столько прозвучал сигнал таймера, берем кастрюлю, ставим в раковину. Затем вливаем холодную воду из крана.Сливать кипяток не обязательно, так как хорошая струя воды быстро вытеснит горячую воду. Подождем пока все протечет примерно 1 минут.Далее секрет второй: достаём из морозилки лед и кидаем по максимуму в кастрюлю.Ждем 3-5 минут и можно вытаскивать.Теперь чтобы почистить яйцо не нужно ничего ковырять долгое время. Скорлупа сама словно соскальзывает.На очистку одной штуки уходят секунды!Сваренный продукт по нашему рецепту не потерял абсолютно никаких свойств по сравнению с обычной готовкой.Яйцо отлично режется и не рассыпается, а что еще нужно для салата....Не забудьте сохранить данный лафхак! Всем пока и приятного аппетита!