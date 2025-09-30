Девитрификация стекла: необъяснимое явление, за раскрытие которого обещали вознаграждение в 1 млн до

Среди всех существующих материалов стекло является одним из наиболее привередливых. Даже то, что на протяжении длительного времени технология его запекания, температурный режим уже отлажены и настроены, не исключает его периодического нестандартного поведения. Иногда из печи, которая уже остыла, извлекается совершенно иное изделие, чем должно было бы быть. Оно не прозрачное, а мутное, в крапинках и разводах.
В двадцатом веке данное явление стеклоделы называли «зарухание» или «рак стекла». Но есть ему и научное название – девитрификация. В сокращенном виде – девит.
1. Что собой представляет девит
Девитрификация может произойти во время того, как стекло остывает, при преодолении температурного порога 570°C / Фото: origin-www.schott.com
Девитрификация может произойти во время того, как стекло остывает, при преодолении температурного порога 570°C. На его гладкой поверхности появляется налет белесого характера, мелкие морщины и трещинки. При более тщательном рассмотрении такого стекла под микроскопом наблюдается не аморфная традиционная структура, а что-то похожее на кристаллическую решетку.
Ученые считают, что процесс девитрификации происходит в связи с попаданием на стекло микроскопических пылевых частиц, мусора, частиц краски, минеральной ваты / Фото: ttsstp.ru
Ученые считают, что процесс девитрификации происходит в связи с попаданием на стекло микроскопических пылевых частиц, мусора, частиц краски, минеральной ваты. Там, где они соприкасаются со стеклом, разогретым до температуры 570°C, образуются кристаллы. Из них трещины, а также муть белого цвета расходится по всему стеклу. Достаточно неприятное явление, особенно если в изделие было вложено много средств, сил и времени.
2. Реальная причина девита и как с этим бороться
По мнению многих исследователей, причина девитрификации заключается в очень длительном остывании материала на так называемой пороговой температуре / Фото: catherineasquithgallery.com
По мнению многих исследователей, причина девитрификации заключается в очень длительном остывании материала на так называемой пороговой температуре. В действительности это, скорее, следствие. По поводу же непосредственной причины сказать ничего определенного на текущий момент нечего.
Что именно провоцирует в аморфной структуре возникновение кристаллов, пока еще неизвестно ни одному ученому мира. Во всяком случае четкого ответа на данный вопрос нет. Возможно, стекло – кристаллическое вещество, а девит – это просто его проявление.
Немцы, когда началась Первая мировая война, оккупировали маленький городок во Франции, славящийся хрусталем. Город называется Баккара. Было мнение, что изготовленный здесь хрусталь по своей прозрачности стоит на порядок выше богемского. В момент захвата на фабрике мастера варили стекло, подготавливаемое к его трансформации в хрусталь.
Один из собственников завода по изготовлению хрусталя в 19 веке предложил тому, кто решит проблему с девитрификацией стекла 1 миллион долларов / Фото: pixabay.
Так сложилось, что захватчики пробыли в городе только двадцать дней. Погасить печь они не решились, сами работать с хрусталем не рискнули, так как знаний не было. Вызвали мастера, который доехать не успел, потому что город был освобожден.
Мастеров в итоге ждал сюрприз, не сказать, что приятный. Их в печи ждало матовое стекло, а не красивейший хрусталь. Конечно же, реанимировать продукцию им так и не удалось, хотя попыток было много. Ради интереса данный опыт пытались повторить через годы. В нагретом виде держали стекло от одной недели до месяцев, но оно не помутнело, а осталось абсолютно прозрачным.
Один из собственников завода по изготовлению хрусталя, который довольно часто страдал от «рака стекла», в девятнадцатом веке пообещал денежное вознаграждение человеку, который найдет действенный способ избежать возникновения этого явления. Сумма, если перевести на наше время, составляет приблизительно миллион с лишним долларов. Решение так и не было найдено. Ученые вносили изменения в состав, добавляя в него кислоты, окислы, соли металлов. Но зачастую все оказывалось хуже, чем было.
В наше время опытные стеклоделы стараются всеми силами проскочить критическую температуру, при которой и начинают появляться кристаллы / Фото: nypost.com
В наше время опытные стеклоделы стараются всеми силами проскочить критическую температуру, при которой и начинают появляться кристаллы. Также дополнительно применяется химия: поверхность покрывают глазурью или специальными составами, убирают всю пыль. Но это не дает гарантии, что все пройдет так как надо.
Конечно, можно попытаться реанимировать изделие из стекла. Иногда помогает глазурь, после покрытия которой изделие снова запекается. Можно снять верхний слой стекла пескоструйным шлифовальным аппаратом, нанести глазурь и отправить на запекание, но здесь большой риск того, что изделие прямо в печи лопнет. Кардинально же решить данный вопрос пока еще ни у кого не получилось.
