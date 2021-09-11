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Как починить джинсы, если они протерлись в самом неудобном месте


Как починить джинсы, если они протерлись в самом неудобном месте

Каждый человек рано или поздно сталкивается с такой малоприятной проблемой в своем гардеробе, как протертые джинсы. Большинство ошибочно полагает, что в такой ситуации любимые штаны остается только выбросить на свалку. На самом деле это не так, джинсы можно починить, причем одними только своими усилиями.

Подготовка


Готовим материалы. /Фото: mirtesen.ru.

Готовим материалы. /Фото: mirtesen.ru.

 

Перед тем, как браться за ремонт любимых джинсов, следует подготовить инструменты и материалы для рабочего процесса. В первую очередь понадобятся нитки максимально похожие по своему цвету на ткань, а также флизелин - нетканый прокладочный материал, который широко используется при подшивании одежды для усиления кроя. Также нужна будет швейная машина, утюг и конечно же ножницы. Для опытной хозяйки в процессе штопанья джинсов на самом деле нет ничего принципиально сложного.

Инструкция


Прикладываем и проутюживаем материал. /Фото: ideas.com.

Прикладываем и проутюживаем материал. /Фото: ideas.com.

 

Сначала берем флизелин и вырезаем из него два кусочка. Размер каждого куска ткани должен быть несколько больше, чем размер повреждения джинсов. После этого прикладываем кусочки к изнаночной стороне поверх потертости. Клеевой стороной материал кладем на ткань. Берем горячий утюг и проглаживаем. Это приведет к тому, что флизелин приселяется к джинсам.

Начинаем штопать брюки. /Фото: econet.ua.

Начинаем штопать брюки. /Фото: econet.ua.

 

Теперь обращаемся к помощи швейной машинки. Заправляем в нее приготовленную нить нужного цвета. Шить материал нужно по лицевой стороне. Прокладка строчки начинается от шва к месте где заканчивается потертый участок. Помните о том, что шов должен обязательно совпадать с направлением рисунка джинсовой ткани. Нужно также проложить строчку в обратном положении, для этого используем обратный ход машинки.

Строчки следует укладывать максимально близко друг к другу. Таким образом, зашивается весь протертый участок. Вся работа (на самом деле) не займет много времени.
Будут, как новые. /Фото: mirtesen.ru.

Будут, как новые. /Фото: mirtesen.ru.

 

Видео


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Как починить джинсы, если они протерлись в самом неудобном месте

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Как починить джинсы, если они протерлись в самом неудобном местеПодписаться на мой Instagram
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