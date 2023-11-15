Что скрывают в себе призрачные руины Эк Балам и Почему великий город майя был ими заброшен

Руины древнего города Эк Балам

Древний город майя Эк Балам.

Овальный дворец в Эк Баламе. Есть несколько указаний на то, что это могла быть обсерватория или место, где проводили религиозные церемониии.

Акрополь Эк Балам на Юкатане, Мексика. Многоуровневая структура ведет к Эль-Троно («Трону»).

Впечатляющая архитектура Эк Балама

Вход в гробницу Укит Кан Лек Ток оформлен в виде пасти ягуара.

Голова змеи с иероглифами майя, Эк балам.

Кто построил Эк Балам?

Это изображение небесного божества по имени Кавиил связано с изобилием, огнём и молнией. Эта часть была декоративной частью Акрополя Эк Балам.

Выводы учёных