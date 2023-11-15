Что скрывают в себе призрачные руины Эк Балам и Почему великий город майя был ими заброшен

Одним из самых интересных археологических памятников в Центральной Америке, безусловно, является Эк Балам. Находится этот древний город майя в низинах Юкатана, Мексика, неподалёку от другого знаменитого древнего города — Чичен-Ицы. Величественный город, в котором проживало более 20 тысяч жителей, был неожиданно заброшен в 9 веке. Археологи обнаружили его лишь в конце 19 века, а раскопки были проведены только в 20 веке. Почему учёные считают этот город особенным и почему он был заброшен древней могущественной цивилизацией — далее в обзоре.
Руины древнего города Эк Балам
В переводе с языка древних майя название Эк Балам означает «чёрный ягуар» или «солнечный ягуар». Когда в городе начались раскопки, то на этом месте были найдены тысячи артефактов, остатков давно исчезнувшей цивилизации. Долгие годы понадобились учёным на то, чтобы идентифицировать все находки и перевести все древние иероглифические тексты.
Древний город майя Эк Балам.
Город включал в себя в древности огромное количество разных зданий и сооружений. Тут были величественные храмы, роскошные дворцы, дома, гробницы, огромная главная площадь. Всё это было окружено мощными крепостными стенами. Главный дворец, называемый Овальным дворцом, скрывал в себе несколько погребальных реликвий. Структура дворца, его расположение и наличие этих реликвий позволяют предположить, что здесь некогда жрецы проводили какие-то космологические церемонии.
Овальный дворец в Эк Баламе. Есть несколько указаний на то, что это могла быть обсерватория или место, где проводили религиозные церемониии.
Самым большим сооружением Эк Балама является Акрополь. Это здание является одним из самых интригующих. Археологи обнаружили тут гробницу Укита Кан Лек Тока, одного из древних правителей Эк Балама. В дальнейшем археологические раскопки Акрополя выявили храм, который носит имя Эль-Троно («Трон») и имеет вход в форме пасти ягуара.
Акрополь Эк Балам на Юкатане, Мексика. Многоуровневая структура ведет к Эль-Троно («Трону»).
Впечатляющая архитектура Эк Балама
Защищали город от вторжения врагов мощные изогнутые крепостные стены. Возле стен были выкопаны глубокие рвы. Это была неприступная цитадель. Учёные обнаружили самую большую стену полуразрушенной, а возле неё было укрепление из щебня. Очевидно, перед тем, как город совсем забросили, жители отчаянно пытались защититься от наступающих сил врага.
Вход в гробницу Укит Кан Лек Ток оформлен в виде пасти ягуара.
Здания внутри города были спроектированы и размещены в строгом соответствии со священными сооружениями. Площадь является пересечением четырёх дорог, которые символизируют четыре стороны света. Стены Акрополя были расписаны иероглифическими текстами. Картины были выполнены в соответствии с мифологическими сюжетами. На одной из них был изображён олень, за которым гонятся охотники. По мнению экспертов, это символизирует смерть, согласно представлениям майя. На других картинах изображён Кавиил, знаменитое майянское божество, отождествляемое с молнией, змеями, плодородием и кукурузой.
Голова змеи с иероглифами майя, Эк балам.
Кто построил Эк Балам?
Согласно данным археологов, город был основан в 3 веке до нашей эры. Веками он рос и расширялся, пока не стал самым крупным городом и столицей региона. Вождь, который правил Эк Баламом в период пика его расцвета (с 770 по 802 год нашей эры) был Укит Кан Лек Ток. Город знаменит прежде всего своей керамикой и архитектурой. В середине 9 века нашей эры Эк Балам начал приходить в упадок. Участились набеги врагов, жители начали покидать это место, уходя в более безопасное. Многие были убиты неизвестными нападавшими. Пришло время, когда великая цивилизация полностью рассеялась, оставив их любимый город полностью заброшенным. История забыла о нём на целых десять веков.
Это изображение небесного божества по имени Кавиил связано с изобилием, огнём и молнией. Эта часть была декоративной частью Акрополя Эк Балам.
Выводы учёных
В целом, сведения о цивилизации, которая когда-то существовала в Эк-Баламе, довольно скудны. Есть поздние тексты, которые предполагают, что когда-то он был частью царства под названием Талол, которое было основано человеком по имени Коч Кал Балам с востока, а позже находилось под контролем аристократической семьи Купулы. Однако это единственный текст, в котором вообще упоминается Эк Балам.
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