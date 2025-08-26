Пещера Воды и Пламени и Горящая гора: 5 мест, где «вечный огонь» появился естественным путём

Многие из нас прекрасно знают, что такое вечный огонь, который чаще всего ассоциируется с памятью об ушедших событиях. Но есть ещё одна характеристика этого феномена - он зачастую представляется рукотворным. А ведь в реальности такие явления появляются и совершенно природным путём, а их горение от человека совсем не зависит., обычно масштабных, завораживающий и прекрасный. Вашему вниманию пятёрка мест, где «вечный огонь» появился естественным путём.
1. Горящая Гора (Австралия)
Австралийский вечный огонь. /Фото: techinsider.ru
Возвышенность, метко именуемая Горящей Горой, находится рядом с небольшим австралийским городом Винген. При том, что её высота составляет всего 653 метра над уровнем моря, она впечатляет своим вечно пламенеющим состоянием. Интересно, что вплоть до 1830 года её считали единственным на континенте действующим вулканом. Правда, потом выяснили, что источником возгорания является не магма, а уголь. И горит она не менее 6 тысяч лет, постепенно выгорая - по информации редакции novate.ru, она уменьшается приблизительно на один метр ежегодно.
2. Гора Химера (Турция)
Горы, оказывается, отлично горят. /Фото: ginzatravelkemer.com
Другое название этого объекта - Янарташ, а пламя его обуло ещё с незапамятных времён, приблизительно с период существования древнего государства Ликия. Вот и получается, что этому огню не менее трёх тысяч лет. Гору Химеру весно горящеё делает наличие в ней метана, причём в древнюю эпоху пламя от него было настолько высоким и ярким, что отыгрывало роль своеобразного маяка, на который ориентировались суда.
3. Вечный огонь под водопадом (США)
Пожалуй, самое интересное размещение несгораемого огня. /Фото: techinsider.ru
Оказывается, на территории парка Чеснат Ридж, что в штате Нью-Йорк, можно найти уникальный пример «вечного», но при этом параллельного соседствования воды и пламени. А там есть постоянный источник огня, который удобно разместился прямиком под водопадом. Горение осуществляется за счёт значительного скопления этана и пропана. Справедливости ради, потом там непостоянный, поэтому огонь периодически затухает, однако смотрители следят за этим, поддерживая пламя, ставшее достопримечательностью среди туристов.
4. Пещера Воды и Пламени (Тайвань)
Завораживающее место с поэтическим названием. /Фото: pikabu.ru
Если быть уж совсем точными, то пещерой это место назвать было бы неправильно, потому что в действительности оно представляет собой скалу. Впрочем, она настолько богата содержащимся внутри неё метанов, который расположен рядом с грязевым вулканом, что горит красиво и ярко. Правда, в сравнении с ранее упомянутыми объектами, этот природный вечный огонь горит намного меньше - примерно три столетия.
5. Баба-Гургур (Ирак)
Само собой, что нефть тоже может гореть вечно, если её много. /Фото: sol-o.ru
Конечно, если одним из самых продаваемых источников поддержания тепла является нефть, то и «долгогорящие» объекты, с ней связанные, также существуют. Самым ярким во всех отношениях примером является большое нефтяное месторождение, расположенное рядом с городом Киркук в Ираке. Самое интересное, что там горит вовсе не «чёрное золото», а газ. Впрочем, это не мешает пламени оставаться сильным и неугасаемым в течение не менее 4 тысяч лет, ведь он был зафиксирован в текстах ещё Геродота и Плутарха.
