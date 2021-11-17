Уникальный архив каталонского фотографа, который обнаружили в коробке с блошиного рынка

Потрясающие снимки каталонской фотохудожницы, найденные в конверте с блошиного рынка.
Летом 2001 года Том Спангейм отправился в Барселону и решил побывать на блошином рынке. Там его внимание привлекла коробка с со старыми негативами, на которую продавец просил 3,5$. Когда уже дома Том начал рассматривать негативы, то понял, что он стал владельцем уникальной коллекции уличных фотографий, которые были сделаны в Барселоне в 1950-х. «Эти фотографии изображают реальную жизнь реальных людей, на них можно увидеть нищету и отчаяние, которые действительно имели место в то время», - рассказывал Спангейм.
1. Работа талантливого фотографа
Работа известной каталонской фотохудожницы, работавшей в жанре уличной фотографии.
2. Однажды в Барселоне
Потрясающий снимок, найденный в конверте с блошиного рынка.
3. Подготовка к праздничному мероприятию
Снимок, сделанный в районе одной из начальных школ.
4. Линейные крейсера
Военные корабли, вставшие на якорь в бухте.
5. Неподдельные эмоции
Выражение детей в кукольном театре.
6. Прекрасный образ маленькой девочки
Уникальная фотография Милагрос Катурла.
7. Он несколько дней пребывал в грусти и раздумьях…
Фотография, пропитанная предысторией, в которую так и хочется окунуться.
8. Юная фотомодель
Бездонный взгляд юной фотомодели.
9. «Одна и 3 священника»
Работа, которая получила третье место на всекаталонском фотоконкурсе.
10. Абсолютно неожиданная фотография
Лучшее средство от усталости ног.
11. Встревоженный мальчик
Работа талантливого талантливого фотографа.
12. Браво!
Акробаты на арене каталонского цирка.
13. Юная балерина
Школа балета.
14. Лёгкий перекус
Снимок достойный висеть в галереях, а не пылиться на блошином рынке.
15. Любимое детское лакомство
Девочка с Чупа-чупсом.
16. Милагрос Катурла
Портретный снимок каталонской фотохудожницы, работавшей в жанре уличной фотографии.
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