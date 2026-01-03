3 простых рецепта вкусных блинчиков

Масленичная неделя в текущем году стартует рано. С 16 по 22 февраля каждая уважающая себя хозяйка обязана будет потчевать родных румяными вкусными блинчиками. Ну а если это нехитрое блюдо вы готовите редко, предлагаем устроить дома мастер-класс по «блинопечению».
Уверяем, одного раза будет вполне достаточно, чтобы набить руку и в праздники поставить на стол образцовые вкуснейшие блинчики собственного производства.
Кулинарный блогер Шахноза Фозилова в беседе с WomanHit поделилась тремя проверенными годами рецептами, с которыми справится даже новичок.
Классические тонкие блинчики на молоке
Ингредиенты:Молоко — 500 мл.
Яйца — 2 шт.
Мука — 200 г (примерно 1,5 стакана).
Сахар — 1-2 ст. л.
Соль — щепотка.
Растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление:Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко, перемешайте. Добавьте муку и размешайте до гладкости. Влейте масло. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.
Веганские блинчики на воде
Ингредиенты:Вода — 500 мл.
Мука — 200 г.
Сахар — 2 ст. л.
Соль — щепотка.
Растительное масло — 3 ст. л.
Разрыхлитель или сода — 1/2 ч. л.
Лимонный сок или уксус — 1 ст. л.
Приготовление:Смешайте муку, сахар, соль и разрыхлитель. Влейте воду, хорошо перемешайте венчиком до гладкости. Добавьте масло и лимонный сок (или уксус). Дайте тесту постоять 5 минут. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с тонким слоем масла.
Для ажурных дырочек — используйте горячую воду. Для аромата — добавьте ваниль или щепоть куркумы (цвет будет красивее).
Пышные блинчики на кефире
Ингредиенты:Кефир — 400 мл.
Яйцо — 1 шт.
Мука — 200 г.
Сахар — 2 ст. л.
Соль — щепотка.
Сода — 1/2 ч. л.
Растительное масло — 2 ст.
Свежие комментарии