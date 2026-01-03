С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алик Гумер
    "Женщина появилась не из ребра Адама: О чем говорится в библейском мифе и почему его объяснили неверн" - Написано чет...Женщина появилась...
  • Амара Карпова
    КРАСОТИЩЕ🥰5 уникальных поро...
  • Евгений Благородный
    Да, всё это мы проходили. С огнестрелов мы делали поджеги, а потом переходили  на обрезы из охотничьих ружей.15 советских разв...

3 простых рецепта вкусных блинчиков

Масленичная неделя в текущем году стартует рано. С 16 по 22 февраля каждая уважающая себя хозяйка обязана будет потчевать родных румяными вкусными блинчиками. Ну а если это нехитрое блюдо вы готовите редко, предлагаем устроить дома мастер-класс по «блинопечению».

3 простых рецепта вкусных блинчиков

Уверяем, одного раза будет вполне достаточно, чтобы набить руку и в праздники поставить на стол образцовые вкуснейшие блинчики собственного производства.



Кулинарный блогер Шахноза Фозилова в беседе с WomanHit поделилась тремя проверенными годами рецептами, с которыми справится даже новичок.

Классические тонкие блинчики на молоке

Ингредиенты:

Молоко — 500 мл.
Яйца — 2 шт.
Мука — 200 г (примерно 1,5 стакана).
Сахар — 1-2 ст. л.
Соль — щепотка.
Растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко, перемешайте. Добавьте муку и размешайте до гладкости. Влейте масло. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.

Веганские блинчики на воде

Ингредиенты:

Вода — 500 мл.
Мука — 200 г.
Сахар — 2 ст. л.
Соль — щепотка.
Растительное масло — 3 ст. л.
Разрыхлитель или сода — 1/2 ч. л.
Лимонный сок или уксус — 1 ст. л.

Приготовление:

Смешайте муку, сахар, соль и разрыхлитель. Влейте воду, хорошо перемешайте венчиком до гладкости. Добавьте масло и лимонный сок (или уксус). Дайте тесту постоять 5 минут. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с тонким слоем масла.

Для ажурных дырочек — используйте горячую воду. Для аромата — добавьте ваниль или щепоть куркумы (цвет будет красивее).

3 простых рецепта вкусных блинчиков

Пышные блинчики на кефире

Ингредиенты:

Кефир — 400 мл.
Яйцо — 1 шт.
Мука — 200 г.
Сахар — 2 ст. л.
Соль — щепотка.
Сода — 1/2 ч. л.
Растительное масло — 2 ст.
л.

Приготовление:

Смешайте яйцо, сахар и соль. Добавьте кефир. Всыпьте муку, затем соду. Влейте масло, перемешайте. Жарьте на среднем огне. Подавайте со сметаной или медом или любыми другими добавками на ваш вкус.
Ссылка на первоисточник
наверх