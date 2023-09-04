Как полностью очистить стиральную машину от плесени

Очистите машинку от плесени полностью — это вполне реально, даже если в ней есть уже чёрная плесень. Стоимость чистки стиральной машинки — копейки, а результат точно гарантирован.







Включите пустую машинку на любом режиме, где есть нагрев воды до максимальной температуры 90 градусов (стандартно это «Хлопок»). В отсек для порошка налейте 2 л белизны (не геля, а именно жидкости, которая стоит копейки). По необходимости через отсек порошкоприёмника долейте воды, чтобы в барабане вода с белизной покрывала большую часть плесени на манжете.







Когда машинка простирает примерно час, отключите. Не дожидайтесь момента, когда машинка начнёт сливать воду и полоскать. Вода должна остаться внутри. В таком виде оставьте машинку на ночь, чтобы белизна поработала.







На следующий день включите режим «Отжим+слив», затем откройте машинку и проверьте манжет. Он должен быть практически идеально чистым. Остатки плесени «добейте» белизной гелем. Нанесите его на манжет удобным способом (обязательно работайте в перчатках), оставьте на полчаса, затем смойте чистой тряпкой. Можете прогнать полный цикл машинки с пустым барабаном ещё раз, чтобы вода вымыла остатки белизны. После этого дверцу оставьте открытой, чтобы белизна улетучилась.







Посмотрите, какая чистота! А ведь на манжете была чёрная плесень и, как следствие, неприятный запах. Вот так просто и недорого можно почистить машинку от плесени!





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