Применение железных корзин из Фикс прайс

Бюджетные вещицы из фикс прайс могут найти в доме достойное применение, если немного поработать над их изменением. Небольшой стеллаж с металлическими корзинами выступит в качестве стильного аксессуара и поможет поддерживать порядок на кухне.

Для работы понадобятся три корзины из фикс прайс. Если на корзинах есть крючки для подвешивания на двери, аккуратно удалите их, используя болторезы. Места разлома аккуратно зашлифуйте.

В качестве основы подставки выступят деревянные рейки. Длина вертикальных стоек — 67 см. На расстоянии примерно 18 см друг от друга сделайте отметки. На этих местах будут сделаны пазы для крепления корзин.



Соедините вертикальные стойки между собой с помощью горизонтальных креплений. При использовании корзин из фикс прайс нижнее крепление будет иметь размер 27 см, верхнее — 31 см. Если используются аналогичные корзины из других магазинов, размеры могут немного отличаться, что зависит от длины самих корзин. Нижнее крепление должно располагаться на расстоянии 5-7 см от низа стойки, верхнее может проходить по самому верху. Прикрутите к нижней части стойки две ножки, сделанных из той же рейки.



Для окрашивания стойки можно использовать морилку, краску выбранного цвета или раствор крепкого кофе, с помощью которого получится придать стойке красивый благородный цвет. Для закрепления цвета покройте стойку лаком для дерева. После полного высыхания стойки и корзин можно переходить к сбору конструкции: просто установите корзины в сделанные заранее прорези в вертикальных стойках.



Такая стойка отлично подходит для хранения специй и прочих мелочей, она занимает очень мало места на столе, но при этом вмещает много необходимого.





Пошаговый процесс сбора функциональной стойки для кухни можно посмотреть на видео:

