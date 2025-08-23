100-километровая дорога майя

За всю историю на нашей планете существовало огромное множество цивилизаций, но самой интересной из них считается Майя. В то время как многие другие народы исчезли из-за природных катаклизмов, тайна гибели цивилизации Майя до сих пор остается неизвестной. Тем не менее ученые постоянно изучают ее историю и недавно они раскрыли секрет 100-километровой дороги, которая была проложена около 1300 лет назад. Впервые о ее существовании стало известно в 1930-е годы и считалось, что этот древний путь является идеально прямым. Однако, в ходе дальнейшего изучения выяснилось, что эта дорога имеет несколько поворотов и когда-то давно соединяла несколько поселений. Но зачем эта дорога была построена и почему она считается инженерным чудом?

Самая длинная дорога майя

дивительные сооружения цивилизации майя