100-километровая дорога майя

За всю историю на нашей планете существовало огромное множество цивилизаций, но самой интересной из них считается Майя. В то время как многие другие народы исчезли из-за природных катаклизмов, тайна гибели цивилизации Майя до сих пор остается неизвестной. Тем не менее ученые постоянно изучают ее историю и недавно они раскрыли секрет 100-километровой дороги, которая была проложена около 1300 лет назад. Впервые о ее существовании стало известно в 1930-е годы и считалось, что этот древний путь является идеально прямым. Однако, в ходе дальнейшего изучения выяснилось, что эта дорога имеет несколько поворотов и когда-то давно соединяла несколько поселений. Но зачем эта дорога была построена и почему она считается инженерным чудом?
Самая длинная дорога майя
О новом открытии археологов было рассказано в научном издании Journal of Archaeological Science. Так называемая «Великая белая дорога» длиной более 100 километров и шириной около 8 метров, тысячи лет назад соединяла один из главных городов майя Коба с небольшим поселением Яксуна. По мнению исследователей, путь был проложен по приказу правительницы Кавиил Аджо, чтобы завоевать Яксуну и впоследствии противостоять силам империи Чичен-Ица. Ранее считалось, что эта дорога была прямой, но недавно археологи смогли изучить части пути, скрытым под покровами джунглей. Оказалось, что она была извилистой и затрагивала другие небольшие поселения на пути к Яксуне. Скорее всего, это было необходимо по стратегическим соображениям. Так «Великая белая дорога» выглядит сверху, но большая ее часть скрыта за джунглями
дивительные сооружения цивилизации майя
Археологи считают «великую белую дорогу» инженерным чудом сразу по нескольким причинам. Во-первых, она была сделала из камня и покрыта штукатуркой, которая, по мнению ученых, могла светиться в темноте. Во-вторых, путь был проложен на рельефной местности с ямами и оврагами, но поверхность самой дороги была идеально ровной. Считается, что неровности дороги заполнялись землей и известняковыми валунами. В общем, проложенная дорога не менее удивительна, чем монументальные пирамиды Майя. Пирамиды майя являются поистине инженерным чудом По словам руководителя исследования Трейси Ардрен, проложенная дорога будто бы была маяком, находящимся среди кукурузных полей и фруктовых деревьев. К сожалению, на данный момент большая часть дорога скрыта под густыми джунглями.изготовления штукатурки. Также ученые выяснили, что через каждые 8 километров пути воины и обычные путники могли отдохнуть на специальных площадках. Как правило, такое расстояние люди могли преодолевать примерно за сутки, так что для перемещения между населенными пунктами им могло требоваться по несколько дней. Но благодаря проложенному маршруту воины могли справиться с задачей намного быстрее и легче. Результаты проведенного исследования можно считать очередным доказательством того, что цивилизация майя обладала удивительными знаниями. Ученым уже известно, что они хорошо знали математику и астрономию, а также умели проводить сложные хирургические операции.
