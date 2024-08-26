10 любопытных способов, которыми люди защищали себя от колдовства

Как защититься от колдовства?
Во все времена были суеверные люди, которые обвиняли во всех несчастьях богов, духов или демонов. Но любимым «козлом отпущения» в истории были, пожалуй, ведьмы. Люди были уверены, что эти таинственные женщины готовят различные зелья и летают на метле на шабаши. Чтобы каким-то образом защититься от ведьм и прочей нечисти, люди придумали массу весьма любопытных, а порой откровенно забавных способов.
1. Спрятанная обувь
Спрятанная обувь.
Ранее при строительстве дома специально прятали в так называемые духовные тайники обувь (тайники могли быть где угодно, но чаще всего они встречались среди стропил крыши, под половицами и в стенах). Это делалось специально, чтобы защитить людей, живущих в доме, от ведьм и других злых духов. Говорят, что это поверье возникло еще в 13-м веке, когда приходской священник из Англии заявил, что поймал дьявола в ловушку из ботинка.
Любопытная практика обрела новую популярность в начале 20-го века. Тем не менее, некоторые критики утверждают, что обувь, найденная в трещинах стен, была просто потеряна или выброшена как мусор, а не скрыта в магических целях. Но тот факт, что некоторые ботинки были обнаружены в чрезвычайно труднодоступных местах, а также то, что обувь зачастую находили рядом с другими странными предметами, такими как засушенные трупики кошек или конские черепа, также свидетельствует о том, что ее действительно прятали умышленно.
2. Амулеты "эльфийские стрелы"
Амулеты
В прошлом шотландские крестьяне считали, что эльфийские стрелы (наконечники стрел из кремня) падали с облаков и использовались в качестве оружия феями, эльфами и ведьмами, чтобы уничтожить скот и людей. Однако, когда эти наконечники попадали в руки людей, их можно было использовать в качестве талисманов против колдовства и сглаза, а также как лекарство для заболевшего крупного рогатого скота.
Эльфийские стрелы невозможно было найти, если искать их специально, но они обнаруживались в самых неожиданных местах и при самых неожиданных обстоятельствах. Шотландский географ Роберт Гордон описал человека, который носил эльфийскую стрелу в своем сапоге, а также женщину, которая носила ее в лифе своего платья. Это было необходимо для того, чтобы эльфийские стрелы не подвергались воздействию солнечного света, ибо "если они попадут под лучи солнца, то их вновь смогут использовать ведьмы в качестве орудия зла".
3. Ведьмины бутылки
Ведьмины бутылки.
Ведьмины бутылки или бутылки с заклинаниями были керамическими (а иногда и стеклянными) бутылками с волосами, ногтями, изогнутыми шпильками, мочой и другими любопытными объектами. Они были наиболее популярны в конце 16 и 17 веков в Англии и Америке, а использовались такие "девайсы" для уничтожения злых чар, которые якобы были насланы ведьмами на создателя бутылки. Ведьмины бутылки, как правило, либо закапывали в землю или размещали возле окна люди, которые делали их.
4. Ведьмины сиденья
Ведьмины сиденья.
Во многих старых домах на острове Гернси можно заметить каменные блоки, торчащие из дымоходов. Эти каменные блоки первоначально использовались для предотвращения того, чтобы дождевая вода просачивалась через зазор между соломенной крышей и дымоходом. Однако, со временем их начали ассоциировать с ночными полетами ведьм. Утверждалось, что в пятницу вечером, когда ведьмы летели со своих еженедельных сборищ, они иногда уставали и садились отдохнуть на этих выступах дымохода. Если сиденья для ведьмы не находилось, то ведьма могла рассердится, пробраться по дымоходу в дом и вызвать там хаос.
5. Ведьмины шары
Ведьмины шары
Ведьмин шар - ярко окрашенный стеклянный шар, который используется для защиты от ведьм, заклинаний и плохого самочувствия. В средние века ведьмины шары были неаккуратными сферами. Во время викторианских времен шары начали делать более утонченными и из более качественного стекла. Ведьмины шары были особенно популярны в 18 веке в Англии, где вешали на окнах. Яркие цвета и уникальный вид таких шаров якобы заманивали ведьм в ловушку и тем самым защищали дом от зла. Ведьмины шары были также популярны в Новой Англии, где их часто заполняли святой водой для дополнительной защиты.
6. Соль
Соль.
На протяжении многих веков соль считалась продуктом, который приносит удачу и защищает от злых духов. Ведьмы как и заколдованные животные якобы не могут съесть что-нибудь соленое. В средние века популярной формой истязаний ведьм было кормить их сильно соленой пищей и не давать воды. Палачам и инквизиторам, принимавшим участие в пытках ведьм, настоятельно рекомендовалось носить амулет, сделанный из соли, которая была освящена в Вербное воскресенье, спрессована в диск и залита освященным воском.
7. Рябина
Рябина
На Британских островах считалось, что рябина защищает от колдовства и злых чар. Подобная репутация дерева, возможно, проистекает из его внешности – на каждой ягодке можно найти маленькую пятиконечную звезду или пентаграмму, а красный цвет считался лучшей защитой от колдовства. Рябина могла быть использована для защиты множеством способов. Само дерево защищало жилище, владельцы которого его посадили, в то время как куски этого дерева часто носили люди для личной защиты, а также для своего скота.
На острове Мэн, например, из веток рябины делали кресты, которые затем носили люди, одевали на крупный рогатый скот или подвешивали над входной дверью в канун мая каждого года. В Корнуолле и Шотландии подобные кресты, сделанные из веток рябины, связывали красной нитью и носили в кармане или вшивали в подкладку пальто.
8. Ведьмины метки
Ведьмины метки.
Ведьмины метки были ритуальными защитными знаками, которые делали отдельные люди для защиты от ведьм и злых духов. Подобные знаки включали в себя различные защитные символы, такие как компас и пентакль. Ведьмины метки были наиболее популярны в средневековых церквях и домах. Например, такие знаки были недавно обнаружены под половицами усадьбы 17-го века Ноул-хаус в британском графстве Кент. Знаки были вырезаны в преддверии приезда в усадьбу короля Джеймса I, человека, одержимого колдовством.
9. Подвески с текстами
Подвески с текстами.
Подобные подвески были предназначены для того, чтобы отразить или развеять заклинания ведьм. Тексты на них были разнообразными: от заклинаний до молитв. Например, в 17 веке колдун из Ноттин гема включал в свои амулеты против ведьм травы, тексты "Отче наш" и "Аве Мария", которые нужно было прочесть по пять раз, и один символ веры. Другие амулеты включали в себя письменную версию защитного заклинания, а иногда и стихи из Библии.
10. Ведьмины камни
Ведьмины камни.
Ведьмины камни, также известные как дырявые камни или камни Одина, представляют собой булыжники с естественными отверстиями. На протяжении многих веков ведьмины камни использовались на юго-западе Англии, в частности, в графстве Дорсет, чтобы защитить людей от колдовства. Их часто вешали над дверями домов или над кроватью, чтобы защититься от ведьм и демонов, которые могли воровать силы людей во время сна. Также ведьмины камни часто вешали на шею лошади, чтобы защитить их от ведьм, которые якобы частенько воровали лошадей и использовали их, чтобы добраться на шабаш.
Бонус: святая вода
Святая вода.
В средневековые времена святая вода была самым распространённым оружием против дьявола и его подданных. Святой водой поливали вокруг дома, чтобы отогнать злых духов, а также ей опрыскивали поля и животных. Больным животным, которых якобы прокляли ведьмы, заливали святую воду в горло. Во время бурь люди, которые были уверены, что непогода вызвана ведьмами, со всех ног мчались в местную церковь за святой водой, чтобы защитить свои дома от молнии и отогнать ведьм.
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