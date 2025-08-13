Необычные домашние любимцы знаменитостей

У многих из нас при упоминании о домашнем питомце сразу возникает ассоциация с милыми котиками или верными собаками. Но некоторые люди имеют собственное мнение насчет того, как именно должно выглядеть любимое животное. Особенно это касается знаменитостей, которые экстравагантны не только в своем внешнем виде, но даже в выборе домашних любимцев.

1. Риз Уизерспун — ослы Многие знают Риз Уизерспун по ее ролям в фильмах «Блондинка в законе» и «Переступить черту», вот только мало кто знает, что домашними любимцами этой актрисы является пара миниатюрных осликов по прозвищу Хонки и Тонки. Эти милые и спокойные животные обитают на скотном дворе на территории недвижимости актрисы в Лос-Анджелесе наряду с другими животными.2. Стивен Тайлер — енот Это сегодня в жизни фронтмена американской группы Aerosmith присутствуют лишь наркотики, секс и рок-н-ролл, а когда-то он был владельцем ручного енота. Многие люди боятся заводить этих животных, и очень зря, ведь хоть они и проказники, но в то же время очень милые и ласковые. На одном из шоу Дэвида Леттермана Тайлер признался, что у него есть ручной енот, с которым он ежедневно ходит на рыбалку, посадив себе на плечо.3. Слэш — змеи Популярный гитарист и участник американской рок-группы Guns N' Roses просто обожает рептилий. Когда-то давно у него дома обитало 80 змей, со многими из которых он появлялся в своих музыкальных видеоклипах. Причем Слэш не просто приобретает рептилий, а по- настоящему ими увлечен и знает о них практически все. В 2011 году он даже удостоился Премии лидера Тома Манкевича за свою природоохранную деятельность и участие в программах по защите диких животных.4. Леонардо Ди Каприо — черепаха Четвероногим другом этого талантливого актера является черепаха, которую он купил после посещения Конференции и выставки-ярмарки североамериканских заводчиков рептилий в 2010 году. На момент покупки вес черепахи достигал 17 килограммов , а со временем он должен превысить 90 килограммов. 5. Одри Хепберн — олень Лучшим другом легенды кино и иконы моды Одри Хепберн был олененок. Это животное в жизни актрисы появилось на съемках фильма «Зеленые особняки », где за главной героиней повсюду следовал олененок. Чтобы лучше познакомиться с животным и привыкнуть к нему, актриса взяла его домой и так к нему привязалась, что уже не смогла расстаться.6. Кристен Стюарт — волкопес Учитывая то, что мать актрисы является заводчиком волкопсов, вполне понятно, каких животных предпочитает Кристен Стюарт. Она не только любит своих пушистых друзей, но и не раз выступала в их защиту, особенно в отношении таких вопросов , как охота на волков. 7. Хью Хефнер — зоопарк в особняке плейбоя В особняке основателя Playboy существует целый зоопарк, ведь у него на это имеется лицензия. Среди животных, содержащихся в зоопарке, обезьяны коаты, тамарины, саймири, капуцины и другие. Помимо этого, Хефнер является сторонником спасения животных и часто посещает благотворительные мероприятия, собирающие средства на защиту окружающей среды.8. Пэрис Хилтон — кинкажу Пэрис Хилтон является владелицей многочисленных животных, не все из которых ее любят. К примеру, этот кинкажу однажды укусил ее за руку, из-за чего Пэрис пришлось обратиться в больницу. 9. Чарли Шин — водяная агама Чарли Шин являлся обладателем, пожалуй, самого экзотического питомца, ведь у него дома жила водяная агама по прозвищу Прыгун-младший. Вот только владелец из Чарли оказался плохой, и бедное существо погибло из-за отсутствия ухода. 10. Типпи Хедрен — лев В 1970-е годы Типпи Хедрен шокировала общественность тем, что у нее в доме жил взрослый самец льва, который не только играл с домочадцами у бассейна, но и спал с ними в кровати. 11. Ванилла Айс — кенгуру Этот знаменитый рэпер когда-то являлся владельцем валлаби по прозвищу Баки Бакару. 12. Николь Кидман — альпака На ферме этой популярной актрисы живут южноамериканские альпаки. Кидман не собирается останавливаться на этих млекопитающих с длинными ресницами и шеями и планирует в скором времени обзавестись змеями.13. Сальвадор Дали — муравьеды Кто-то выводит на прогулку собаку, а вот знаменитого художника Сальвадора Дали нередко можно было встретить выгуливавшим своих муравьедов.14. Майкл Джексон — шимпанзе Шимпанзе Майкла Джексона по кличке Бабблз был очень избалованным. Он часто путешествовал с певцом, и в ходе турне у него всегда была своя колыбель. Джексон даже умудрился научить животное своей знаменитой лунной походке. После того как Бабблз подрос, его отправили в Центр крупных приматов, заповедник животных во Флориде. 15. Майк Тайсон — бенгальские тигры В свое время Майк Тайсон являлся владельцем трех бенгальских тигров, содержание каждого из которых обходилось ему примерно в 4 тысячи долларов в месяц плюс 125 тысяч в год на услуги дрессировщику.