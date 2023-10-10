Когда и как появился первый самовар

Сегодня самовар во многом является архаизмом в плане использования в быту, ведь в качестве кипятильного гаджета уже давно морально устарел.







Однако в некоторых домах или дачах его по-прежнему можно найти, а среди туристов он и вовсе остаётся популярным сувениром. А всё потому, что самовар является не просто занятным девайсом, а настоящей жемчужиной русской национальной культуры, со своей историей и традициями.





Символ уюта в русских домах прошлого.



Учитывая удивительный масштаб популярности самовара как элемента русской национальной культуры, у многих может сложиться впечатление, что он имеет достаточно длинную историю, которая берёт начало где-то ещё в древнерусские времена. Вот только в реальности он появился не то чтобы очень давно — оказывается, ему чуть больше трёхсот лет. И это при том, что изделия, подобные по механизму, были известны ещё в античные времена. Однако так уж случилось, что русский самовар, как считают историки, появился сам по себе, без вдохновения древними аналогами.





Китайский девайс для чаепития, похожий на самовар, называется хо-го.



Согласно официально версии исследователей, самым первым самоваром, изобретённым на отечественных просторах, оказался гаджет, который был сконструирован в первом году XVIII столетия в Туле, а его автором стал мастер по имени Назарий Лисин. О его изобретении известны некоторые подробности: так, например, материалом для него выступила медь. Кроме того, сохранились и сведения об особенностях конструкции первого самовара: девайс был собран из медной кастрюльки и трубки — сквозь неё выходил пар.





Самовары появились не так уж и давно.



Можно заметить, что первые модификации самоваров отличались довольно простым, даже примитивным устройством. Впрочем, и на них течение десятилетий и научно-технический прогресс повлияли самым положительным образом: со временем самовар получал всё более сложную, но при этом удобную для эксплуатации конструкцию. Самое интересное, что их модернизация не завершилась даже в прошлом веке, когда они фактически уходили на задворки истории: по информации редакции novate.ru, именно советские инженеры придумали самовар-гибрид, воду в котором можно было закипятить как традиционно, так и с помощью электропитания.





В СССР чай тоже пили из самоваров, только электрических.



Важно уточнить, что стремительная популярность самовары на просторах Российской империи всё с того же XVIII века объясняется во многом ещё и тем, что именно в тот период государство захватила любовь к чаю, который стали массово завозить из Китая. В результате самовар быстро превратился из простого девайса для чаепития в неотъемлемый элемент русской национальной культуры. Кроме того, появился и центр производства отечественного символа культуры быта — им оказалась родина самовара, Тула.





Расписные самовары — популярный сегодня сувенир среди туристов.



В расцвет их производства, который пришёлся на позапрошлое столетие, было придумано множество его вариантов с самым разным функционалом — появился даже самовар-кухня, который давал возможность приготовить с помощью одного этого устройства полноценный обед, а не только воду вскипятить. Более того, даже в советские времена этот аутентичный гаджет продолжал производиться — изготовляют его и по сей день. И хотя сегодня по прямому назначению их практически не используют, в качестве сувенира или атмосферного девайса для дачи они по-прежнему расходятся, как горячие пирожки.