1904-1924 годы: жизнь североамериканских индейцев в фотографиях Эдварда Кёртиса

Родившийся на ферме в штате Висконсин в 1868 году Эдвард Шерифф Кёртис (Edward Sheriff Curtis) работал фотографом в Сиэтле. В 1895 году он сфотографировал принцессу Анджелину — старшую дочь Сиэтла, предводителя племени суквомишей, в честь которого был назван город. Эта встреча оказала на Кёртиса такое влияние, что он на всю жизнь увлекся культурой индейских племен.



Вскоре Эдвард присоединился к экспедиции, чтобы своими глазами увидеть, как живут коренные американцы на Аляске и в штате Монтана.







В 1906 году Кёртис познакомился с богатым финансистом Дж. П. Морганом, который начал спонсировать документальный проект о коренных народах континента. Они задумали создать 20-томную серию под названием «Североамериканские индейцы».



Благодаря поддержке Моргана, Кёртис за 20 лет исколесил всю Северную Америку, сделав около 40 тысяч снимков индейцев из более чем 80 различных племен. Он записал на тысячи восковых цилиндров их песни и языки, а также задокументировал устные рассказы, легенды и биографии.



В своих усилиях по фиксации исчезающего образа жизни Кёртис иногда грешил с документальной достоверностью образов. Персонажи его снимков предстают в романтизированных обликах воображаемой доколумбовой эпохи и напрочь лишены признаков западной цивилизации.



Работы Кёртиса, увековечившие мифический образ «благородных дикарей», являются одними из самых впечатляющих исторических записей жизни индейцев в начале XX века.







1904 год. Группа индейцев из племени навахо в Каньон-де-Шей, штат Аризона.







1905 год. Вожди народа сиу.







1908 год. Мать и ребенок из племени апсароке.







1907 год. Луци из племени папаго.







1914 год. Женщина племени квагул в одеяле чилкат с бахромой и маске умершего родственника-шамана.







1914 год. Хакалахл, вождь племени накоакток.







1910 год. Индеец народа квакиутл собирает моллюсков в Вашингтоне.







1910 год. Девушки из племени пиеганов собирают золотарник.







1907 год. Девушка из племени кахатика.







1910 год. Молодой индеец из племени апачей.







1903 год. Эскади из племени апачей.







1914 год. Индейцы из племени квакиутл в каноэ в Британской Колумбии.







1914 год. Индейцы из племени квакиутл в каноэ в Британской Колумбии.







1914 год. Индейцы из племени квакиутл прибыли на свадьбу в каноэ.







1914 год. Шаман племени квакиутл выполняет религиозный ритуал.







1914 год. Индеец из племени коскимо, одетый как чудовище Хами, во время церемонии Нумлим.







1914 год. Танцовщица из племени квагул в одежде Paqusilahl («дикого лесного человека»).







1914 год. Индеец племени квагул, одетый как медведь.







1914 год. Танцоры из племени квагул.







1914 год. Танцоры из племени накоакток в масках хаматца во время ритуала.







1910 год. Индеец из племени апачей.







1907 год. Медведь Полый Рог из племени брюле.







1906 год. Девушка из племени тева.







1910 год. Женщина из племени апачей жнет зерновые.







1924 год. Индеец из племени марипоса в резервации Туле Ривер.







1908 год. Индеец из племени хидатса с орлом.







1910 год. Индеец из народа нутка целится из лука.







1910 год. Вигвамы племени пиеганов.







1905 год. Охотник из племени сиу.







1914 год. Шаман из племени квакиутл.







1914 год. Индеец из племени квакиутл, в маске, изображающей превращение человека в гагару.







1908 год. Индеец из племени апсароке верхом на лошади.







1923 год. Вождь племени кламатов стоит на холме над озером в кратере, штат Орегон.







1900 год. Железная Грудь, индеец из племени пиеганов.







1908 год. Черный Орел, индеец из племени ассинибойнов.







1904 год. Индеец из племени навахо.







1914 год. Индеец из племени квакиутл в одеянии лесного духа Nuhlimkilaka («Несущий путаницу»).







1923 год. Женщина из племени хупа.







1914 год. Индеец из племени Tsawatenok.







1900 год. Вожди пиеганов.







1910 год. Индеец из племени джикарилла.







1905 год. Девушка из племени хопи.







1910 год. Девушка из племени джикарилла.







1903 год. Женщина из племени зуни.







1905 год. Яхла, известный также как Уиллоу, из поселения индейцев Таос-Пуэбло.







1907 год. Женщина из племени папаго.







1923 год. Рыбак из племени хупа с копьем выжидает лосося.







1907 год. Женщина из племени марикопа.







1905 год. Мальчик из племени тева в поселении Сан-Ильдефонсо-Пуэбло.







1907 год. Женщина из племени марикопа.







1908 год. Шаман из племени апсароке.







1924 год. Женщина из племени кауилла.







1910 год. Дочь вождя племени народа квакиутл.







1910 год. Охотник на уток из племени кутенаи.







1908 год. Медицинская Ворона из племени апсароке.







1910 год. Девушка из племени вишрам.







1904 год. Знахарь из племени навахо.







1910 год. Индейцы племени квагул танцуют во время затмения, стремясь восстановить луну.



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