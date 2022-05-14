Этот безумный мир: конкурсы едоков, которые проходят в разных уголках мира

Крапива. Приятного аппетита.
Конкурсы по поеданию самых разнообразных продуктов считаются одними из самых спорных видов соревнований в мире. Хотя многие люди и все без исключения медицинские организации считают эти соревнования крайне отвратительными и опасными для здоровья людей, подобные конкурсы по-прежнему популярны.
1. Всемирный конкурс по поеданию чеснока
Безумное соревнование: всемирный конкурс по поеданию чеснока.
Этот конкурс проводится в британском городке Чидеок. В 2014 году Дэвид Гринмэн поставил абсолютный рекорд, слопав 33 сырых зубчика чеснока за 60 секунд.
2. Чемпионат мира по поеданию крапивы
Безумное соревнование: чемпионат мира по поеданию крапивы.
Еще один сумасшедший конкурс проводится в британском графстве Дорсет. Победителем считается тот участник, который за определенный промежуток времени съел наибольшее количество листьев крапивы с черешков длиной минимум 60 см.
3. Чемпионат по поеданию кимчи
Безумное соревнование: чемпионат по поеданию кимчи.
Те, кто любит кимчи (корейское национальное блюдо, состоящее в основном из квашеной капусты), может смело отправляться в корейский квартал Чикаго. Чтобы побить текущий рекорд, придется съесть больше, чем 3,86 кг этого острого лакомства в течение 6 минут.
4. Конкурс по поеданию перца халапеньо
Безумное соревнование: конкурс по поеданию перца халапеньо.
Есть несколько конкурсов, в которых участники соревнуются в попытке съесть как можно больше острого перца. Самым известным из них является чемпионат по поеданию халапеньо, который проводится на ярмарке штата Техас. В 2006 году 62-летний пенсионер из Невады проглотил 247 перцев за 8 минут, установив новый мировой рекорд.
5. Конкурс по поеданию крокодильих яиц
Безумное соревнование: конкурс по поеданию крокодильих яиц.
В тайском городе Паттайя на крокодиловой ферме проводят ежегодный конкурс, в котором побеждает тот, кто как можно быстрее съест 10 крокодильих яиц. Основной целью этого странного конкурса является продвижение местного туризма.
6. Конкурс по поеданию брокколи
Безумное соревнование: конкурс по поеданию брокколи.
Даже продукт, который является символом здорового питания, может стать предметом странного конкурса едоков. Мировым рекордсменом считается Том «Брокколи» Ландерс, который сумел проглотить фунт сырого брокколи всего за 92 секунды.
7. Чемпионат по поеданию жареных грибов
Безумное соревнование: чемпионат по поеданию жареных грибов.
Любителям жареных грибов стоит посетить ежегодный чемпионат в Пенсильвании. Тот, кто уверен, что сможет проглотить более 4 кг жареных в кляре грибов за 8 минут, имеет хороший шанс установить новый мировой рекорд.
8. Конкурс по поеданию суши
Безумное соревнование: конкурс по поеданию суши.
В апреле 2008 года профессиональный едок Тим «Eater X» Янус установил новый мировой рекорд. Он сумел слопать 141 суши всего за 6 минут.
9. Конкурс по поглощению майонеза
Безумное соревнование: конкурс по поглощению майонеза.
Кубка Обжорства - двухчасовой конкурс едоков, который считается одним из самых вредных в мире. Победитель этого состязания Олег Жорницкий сумел съесть 3,6 кг майонеза.
10. Конкурс по поеданию живых тараканов
Безумное соревнование: конкурс по поеданию живых тараканов.
Сейчас мировым рекордсменом в этой дисциплине является англичанин Кен Эдвардс из Дербишира. В 2001 году он съел 36 живых мадагаскарских тараканов в течение одной минуты. А В 2012 году во время этого конкурса во Флориде произошел несчастный случай — один из конкурсантов умер, слопав десяток тараканов.
11. Конкурс по поеданию пенисов ослов
Безумное соревнование: конкурс по поеданию пенисов ослов.
Чтобы поучаствовать в самом сумасшедшем и самом возмутительном конкурсе еды из этого перечня, нужно отправиться в столицу Китая Пекин. В этом соревновании каждому участнику вручается 3 ведра. Одно заполнено жареными ослиными пенисами, во второе налит соус, а третье предназначено для сплевывания полупереваренных кусков пенисов, чтобы избежать удушья.
12. Чемпионат мира по поеданию мороженого
Безумное соревнование: чемпионат мира по поеданию мороженого.
Конкурсы по поеданию мороженого проводятся во многих странах, а мировой рекорд был поставлен в 2014 году на World Ice Cream Eating Championship во Флориде. Джои Честнат, обладатель нескольких других рекордов, связанных с едой, проглотил 7,1 литров мороженого в течение 6 минут.
13. Чемпионат мира по поеданию бычьх тестикул
Безумное соревнование: чемпионат мира по поеданию бычьх тестикул.
В небольших городках нескольких штатов США (Иллинойс, Монтана и Мичиган) проводится конкурс по скоростному поеданию жареных яичек животных. Конкурсанты должны съесть как можно больше бычьих тестикул за 10 минут.
14. Конкурс по поеданию сырого лука
Безумное соревнование: конкурс по поеданию сырого лука.
Рекордсменом в этой дисциплине является Брайан Даффилд из Великобритании. В 2004 году ему удалось слопать сырую луковицу весом 212 граммов всего за 1 минуту 32 секунды.
15. Конкурс по поеданию масла
Безумное соревнование: конкурс по поеданию масла.
Хотя это звучит безумно, но действительно есть конкурс, в котором участники едят целые куски сливочного масла. В 2001 году Дон Лерман съел 113 граммов масла за 5 минут, установив мировой рекорд по этой дисциплине.
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