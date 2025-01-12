С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...
  • Лидия Курзаева
    "Встряхните яйцо, если хотите проверить его на готовность"  Зачем трясти яйцо?   Можно просто покрутить  его на столе...14 лайфхаков стол...
  • Evgeni Velesik
    Берданка!Что за странная в...

15 самых популярных фильмов всех времён








Авторитетнейший британский интернет-сервис опросов YouGov опубликовал список 15-ти самых популярных фильмов всех времён. Результаты получились несколько неожиданными — давайте быстрее с ними знакомиться!



15В джазе только девушки (Some Like It Hot) 1959




 

(Фото: Rex).



14Унесённые ветром (Gone with the Wind) 1939




 

(Фото: Rex).



13Бегущий по лезвию (Blade runner) 1982




 

(Фото: Rex).



12Братья Блюз (Blues Brothers) 1980




 

(Фото: AP).



11Сладкая жизнь (La dolce vita) 1959




 

(Фото: Rex).



10Крёстный отец (The Godfather) 1972




 

(Фото: Rex).



9 Криминальное чтиво (Pulp Fiction) 1994




 



8Большой побег (The Great Escape) 1963




 

(Фото: Rex).



7Красотка (Pretty Woman) 1990




 

(Фото: Rex).



6Звуки музыки (The Sound of Music) 1965




 

(Фото: Rex).



5Зелёная миля (The Green Mile) 1999




 

(Фото: Rex).



4Форрест Гамп (Forrest Gump) 1994




 

(Фото: Rex).



3Грязные танцы (Dirty Dancing) 1987




 

(Фото: Rex).



2Звёздные войны (Star Wars) 1977




 

(Фото: Rex).



1Побег из Шоушенка (The Shawshank Redemption) 1994




 

Самый популярный фильм всех времён и народов по версии YouGov. (Фото: Rex).

Интересные результаты голосования получились в Великобритании.
А что думаете вы — какие фильмы в этом списке лишние, а каких не хватает?





с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх