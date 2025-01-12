15 самых популярных фильмов всех времён

Авторитетнейший британский интернет-сервис опросов YouGov опубликовал список 15-ти самых популярных фильмов всех времён. Результаты получились несколько неожиданными — давайте быстрее с ними знакомиться!
15В джазе только девушки (Some Like It Hot) 1959
14Унесённые ветром (Gone with the Wind) 1939
13Бегущий по лезвию (Blade runner) 1982
12Братья Блюз (Blues Brothers) 1980
11Сладкая жизнь (La dolce vita) 1959
10Крёстный отец (The Godfather) 1972
9 Криминальное чтиво (Pulp Fiction) 1994
8Большой побег (The Great Escape) 1963
7Красотка (Pretty Woman) 1990
6Звуки музыки (The Sound of Music) 1965
5Зелёная миля (The Green Mile) 1999
4Форрест Гамп (Forrest Gump) 1994
3Грязные танцы (Dirty Dancing) 1987
2Звёздные войны (Star Wars) 1977
1Побег из Шоушенка (The Shawshank Redemption) 1994
Самый популярный фильм всех времён и народов по версии YouGov.
Интересные результаты голосования получились в Великобритании.
с
