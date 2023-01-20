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Антонио Вивальди – священник, променявший безбедное существование на музыкальное сочинительство

Антонио Вивальди – один из величайших композиторов, оставивший после себя бессмертное наследие. Жажда сочинительства была в нем настолько велика, что, несмотря на тяжелейшие недуги, превозмогая боль, музыкант работал с таким рвением, которое было не под силу даже здоровым людям.

Антонио Вивальди - священник, променявший безбедное существование на музыкальное сочинительство

Антонио Вивальди - священник, променявший безбедное существование на музыкальное сочинительство

В 1678 году родился один из величайших композиторов Антонио Вивальди (Antonio Vivaldi). Он появился на свет 7-месячным слабым младенцем со сдавленной грудью, которая в последствие не давала ему спокойно дышать.

Антонио унаследовал от отца копну ярко-рыжих волос. Джованни Батиста Вивальди играл в оркестре св. Марка и славился как виртуоз игры на скрипке. Поэтому неудивительно, что мальчика постигла та же участь. Но, наряду с обучением игры на скрипке, отец мальчика, понимая, что из-за плохого здоровья тому тяжело будет найти работу, решил сделать из сына священника.

Антонио Вивальди - священник, променявший безбедное существование на музыкальное сочинительство

Карикатура на Вивальди — «Рыжий священник». Пьер Леоне Гецци, 1723 год.

Для страстной натуры Антонио духовная служба была в тягость. Однажды, прямо во время мессы священник удалился в ризницу, чтобы записать пришедшую ему на ум мелодию фуги. После этого священник вернулся к алтарю, как ни в чем не бывало. Это католическая церковь простить ему не смогла. Было дело, что за него взялась даже инквизиция, но, к счастью, Вивальди удалось избежать фатальных последствий. Ему только запретили служить мессы и въезд в некоторые итальянские города.

Антонио Вивальди - священник, променявший безбедное существование на музыкальное сочинительство

У Вивальди была копна рыжих волос, но часто он носил парик.

Справедливости ради стоит сказать, что Антонио был рад отделаться от нелюбимых обязанностей. Он с головой погрузился в творчество. Его спутницей и помощницей во всем стала певица Анна Жиро. Дружбой с ней священник Вивальди снова вызывал неудовольствие церкви. Из-за врожденного недуга Антонио было очень сложно подниматься по лестницам, передвигаться по дому, его тут же настигали приступы астмы. Анна Жиро, жившая в доме композитора, брала на себя все обязанности по уходу за ним.

Антонио Вивальди - священник, променявший безбедное существование на музыкальное сочинительство

Несмотря на физический недостаток, работоспособности Вивальди мог позавидовать любой здоровый человек. В 1713 году Антонио был признан самым лучшим скрипачом в Венеции. Этот человек писал по несколько опер в год, сам занимался их постановкой, да еще и решал администраторские вопросы театра «Сант-Анджело», в котором работал. При этом у музыканта было очень много учеников, которым также нужно было уделять внимание. Театры других городов также приглашали Вивальди делать постановки.

Антонио Вивальди - священник, променявший безбедное существование на музыкальное сочинительство

Антонио Вивальди. Художник Франсуа Морелон дё ля Кавэ, 1725 год.

Музыкант стал первым, кто ввел тип концерта для одной скрипки и оркестра. А знаменитые «Времена года» вошли в перечень шедевров мировой музыки. Но публика переменчива, и уже на закате жизни композитора, его музыку считали старомодной. В 1728 года Антонио Вивальди встретился с императором Карлом VI, и тот настолько проникся талантом рыжего священника, что пригласил его жить в Вену. Тот согласился. К сожалению, вскоре, после приезда Вивальди, император умер, а музыкант стал никому не нужен. Антонио Вивальди скончался через год в полной нищете.

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