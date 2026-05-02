С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Москвич с двигателем 1.4 - это откуда?7 машин из 1980-х...
  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...
  • Лидия Курзаева
    "Встряхните яйцо, если хотите проверить его на готовность"  Зачем трясти яйцо?   Можно просто покрутить  его на столе...14 лайфхаков стол...

Что такое усталость от кризиса и как её преодолеть



 


 

Причин для кризиса в жизни человека может быть много, они самые разные. Психологи отмечают отдельный вид хронического утомления – усталость от кризиса, внутри которого человек заключён. Материал даст экспертные советы по борьбе с ней.

1. Объяснение термина


 

 
Крайне неприятное состояние. / Фото: trends.rbc.ru


rbc.ru

 

Усталость от кризиса — это состояние эмоционального истощения и психологического напряжения, возникающее вследствие длительного пребывания в условиях нестабильной ситуации: финансовые сложности, близкий политический конфликт, пандемия, любые личные трудности временно непреодолимой силы. Это чувство усталости проявляется как потеря мотивации, апатия, раздражительность, снижение работоспособности и общее ощущение беспомощности перед лицом неопределенности.

2. Важность осознания проблемы


 
Это дейтвительно главнейший элемент цепочки. / Фото: cmphmao.ru




 

Признайте наличие проблемы и дайте себе право чувствовать эмоции, возникающие в трудные времена. Психотерапевты отмечают, что самые сложные случаи в их карьере были именно с теми пациентами, которые категорически не желали признать наличие проблемы, остро и агрессивно его оспаривали. В этом ключ. Если вы спокойно признаете себе, что проблема есть, вербализуете её, то это то самое начало, которое полдела откачало, из народной мудрости.

3. Физактивность


 

 
Движение - жизнь. / Фото: aif.ru



 

Регулярное движение и отказ от малоподвижного образа жизни помогают снизить уровень стресса и повысить настроение благодаря выработке эндорфинов.
Хандра и обездвиженность – несовместимы. Движение запускает внутренние ресурсы. Мозг нуждается во время кризисных неурядиц в кислороде больше, чем в жизненном режиме «стандарт».

4. Режим сна


 

 
Режим сна очень важен. / Фото: sport-express.net




 

Недостаток сна усиливает стресс и снижает способность справляться с проблемами. Стремитесь спать около 7-8 часов каждую ночь. И если вам сейчас захочется воскликнуть «Да где мне взять столько времени в сутках, чтобы мочь спать 8 часов и всё успевать?!», то сразу следом дайте себе честный ответ на вопрос, сколько времени вы проводите в своем смартфоне. А потом, никому об этом не говоря, попробуйте дать себе обещание просто забрать у смартфона для начала всего лишь полчаса на сон.

5. Структурирование времени


Это меняет жизни. / Фото: sensystem.ru



 

Составьте расписание, включающее работу, отдых и хобби. Чёткий график помогает уменьшить тревогу и повышает продуктивность. Даже сам процесс составление графика и плана – уже антистресс-занятие. Сначала вам будет трудновато, но затем вы втянетесь и даже, скорее всего, подсядете на полезную иглу планирования.

6. Позитивные рельсы


Это не пустой совет. / Фото: lsme.ac.uk



 

Старайтесь находить положительные стороны даже в сложных ситуациях. Оптимизм способствует снижению уровня стресса. И, как бы странно иэто ни звучало, позитив можно вырабатывать искусственно. Для начала. Один из самых эффективных методов борьбы с панической атакой – нарочно широко-широко улыбнуться. Симпатическая нервная система воспримет это как сигнал «всё окей» и снизит реакции тревоги. Также и здесь. Пытайтесь находить хорошее буквально в каждой ситуации, включая абсолютные мелочи из разряда «зато на столе чисто». С эффектом накопления это будет работать.

источник





И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
движение
наверх