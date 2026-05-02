Что такое усталость от кризиса и как её преодолеть

Причин для кризиса в жизни человека может быть много, они самые разные. Психологи отмечают отдельный вид хронического утомления – усталость от кризиса, внутри которого человек заключён. Материал даст экспертные советы по борьбе с ней.
1. Объяснение термина
Усталость от кризиса — это состояние эмоционального истощения и психологического напряжения, возникающее вследствие длительного пребывания в условиях нестабильной ситуации: финансовые сложности, близкий политический конфликт, пандемия, любые личные трудности временно непреодолимой силы. Это чувство усталости проявляется как потеря мотивации, апатия, раздражительность, снижение работоспособности и общее ощущение беспомощности перед лицом неопределенности.
2. Важность осознания проблемы
Признайте наличие проблемы и дайте себе право чувствовать эмоции, возникающие в трудные времена. Психотерапевты отмечают, что самые сложные случаи в их карьере были именно с теми пациентами, которые категорически не желали признать наличие проблемы, остро и агрессивно его оспаривали. В этом ключ. Если вы спокойно признаете себе, что проблема есть, вербализуете её, то это то самое начало, которое полдела откачало, из народной мудрости.
3. Физактивность
Регулярное движение и отказ от малоподвижного образа жизни помогают снизить уровень стресса и повысить настроение благодаря выработке эндорфинов..
4. Режим сна
Недостаток сна усиливает стресс и снижает способность справляться с проблемами. Стремитесь спать около 7-8 часов каждую ночь. И если вам сейчас захочется воскликнуть «Да где мне взять столько времени в сутках, чтобы мочь спать 8 часов и всё успевать?!», то сразу следом дайте себе честный ответ на вопрос, сколько времени вы проводите в своем смартфоне. А потом, никому об этом не говоря, попробуйте дать себе обещание просто забрать у смартфона для начала всего лишь полчаса на сон.
5. Структурирование времени
Составьте расписание, включающее работу, отдых и хобби. Чёткий график помогает уменьшить тревогу и повышает продуктивность. Даже сам процесс составление графика и плана – уже антистресс-занятие. Сначала вам будет трудновато, но затем вы втянетесь и даже, скорее всего, подсядете на полезную иглу планирования.
6. Позитивные рельсы
Старайтесь находить положительные стороны даже в сложных ситуациях. Оптимизм способствует снижению уровня стресса. И, как бы странно иэто ни звучало, позитив можно вырабатывать искусственно. Для начала. Один из самых эффективных методов борьбы с панической атакой – нарочно широко-широко улыбнуться. Симпатическая нервная система воспримет это как сигнал «всё окей» и снизит реакции тревоги. Также и здесь. Пытайтесь находить хорошее буквально в каждой ситуации, включая абсолютные мелочи из разряда «зато на столе чисто». С эффектом накопления это будет работать.
