5 занимательных вещей, которые в прошлом были показателем особого статуса владельца



Человек всегда стремился выделиться среди других. И самым популярным ресурсом для этого является статус, которое зачастую обеспечивается за счёт финансов. А, чтобы продемонстрировать своё положение в обществе, необходимо иметь так называемые «статусные» вещи. И в разные времена они были не только разными, но частенько ещё и необычными. Вашему вниманию «пятёрка» занимательных вещей, которые в прошлом были показателем особого статуса владельца.

1. Ананас


Ананасы были предметом статуса и аренды. /Фото: papik.pro

Ананасы были предметом статуса и аренды. /Фото: papik.pro

 

В 17–18 столетиях экзотические фрукты были ещё труднодоступными, поэтому нет ничего удивительного в том, что они были довольно дорогими. Во главе этой тенденции стоял ананас, поэтому частенько его даже не употребляли в пищу, а просто выставляли на видном месте, показывая окружающим. Более того, например, среди англичан существовала забавная практика: для демонстрации своего статуса, на застолья ананасы брали в аренду.

2. Шахматы


В шахматы играли люди незанятые и богатые. /Фото: liveinternet.ru

В шахматы играли люди незанятые и богатые. /Фото: liveinternet.ru


 

Другим популярным символом высокого статуса в обществе считались шахматы. Во многом даже не из-за их возможной стоимости, а потому, что игра требовала большого количества свободного времени. А большая часть людей работала целыми днями, так что реальные условия для того, чтобы партию-другую в шахматы, мог позволить себе только человек, который не обременён трудом, то есть, состоятельный и имеющий высокое положение в социальной иерархии.

3. Хижина с мудрым отшельником


Разваленная хижина, оказывается, тоже была статусной вещью. /Фото: wildsweden.com

Разваленная хижина, оказывается, тоже была статусной вещью. /Фото: wildsweden.com

 

Пожалуй, мало кому будет легко представить, что символом высокого положения одного человека может стать другой человек. живущий в хижине. Однако в некоторых средневековых регионах и даже позднее такая практика действительно существовала, тем более, что была ещё и показателем интеллекта богача. Работало это так: хижина с отшельником строилась на территории замка или усадьбы состоятельного человека, чтобы последний демонстрировал свои высокие познания и образованность, реально или номинально проводя время в мудрых беседах со старцем.

4. Пулены


Странные, но статусные туфли. /Фото: factroom.ru

Странные, но статусные туфли.
/Фото: factroom.ru


 

В период правления французского короля Филиппа IV среди представителей аристократии большой популярностью пользовалось ношение пулен, то есть туфель с максимально длинным носком. Именно таким нестандартным образом сильные мира сего 14 века демонстрировали свою непричастность к тяжёлому крестьянскому труду. Иногда эти туфли имели настолько длинный носок, что, чтобы не спотыкаться при ходьбе, их кончики попросту привязывали к ноге верёвкой.

Интересный факт: а вот церковь считала подобную обувь чуть ли не происки дьявола, а всё потому, что во время молитвы пулены фактически становились препятствием, чтобы опускаться на колени.

5. Сахар


Самая большая сладость тоже была символом богатства. /Фото: travelask.ru

Самая большая сладость тоже была символом богатства. /Фото: travelask.ru

 

Специи и усилители вкуса действительно на протяжении довольно долгого времени были доступны только состоятельным людям. Правда, обычно в этом отношении вспоминают соль. Однако и его вкусовой антагонист - сахар - в течение определённого времени также считался показателем высокого статуса в обществе. Причём к демонстрации своей состоятельности знать подходила творчески: аристократы частенько заказывали себе полноценные сладкие статуи, выставляя их на застольях или просто устанавливая в поместьях.

источник

