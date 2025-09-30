С нами не соску...
  • александр куприянов
    а теперь рыба дороже мясаОткуда в СССР взя...
  • Лариса Шемисова
    Рыбу ели мало, не было принят, а детям даже в детских садах старались давать рыбий жир.Откуда в СССР взя...
  • Ирина52
    Еда была натуральная, потому и было вкусно.10 советских вкус...

20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Часто мы делаем привычные для нас вещи так, как нас когда-то учили. Мы даже не задумываемся о том, что все могло бы быть гораздо проще, если подключить немного фантазии. Как и в любом деле, для прорыва нужно только взглянуть на все под другим углом.

Мы подготовили для вас 20 универсальных советов, которые помогут чувствовать себя на кухне как рыба в воде.


1. Как спасти пересоленный суп


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Есть много способов, в частности, можно окунуть в суп марлю с небольшим количеством крупы и проварить: каша впитает в себя излишек соли. Также можно опустить в кастрюлю столовую ложку с кубиком сахара-рафинада: когда сахар начнет таять, вынимаем ложку и повторяем процедуру с другим кубиком сахара.

2. Как сделать говядину нежной


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Если ваша цель — сделать стейк, а не отбивную, то, чтобы говядина была мягче, нужно замариновать ее перед приготовлением в майонезе.

3. Кукуруза


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Оставшийся кочан отварной кукурузы можно использовать для салата. Для этого достаточно срезать острым ножом кукурузные зерна.

4. Чтобы сохранить насыщенный вкус блюда


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Нагревайте тарелки перед подачей горячего блюда и охлаждайте — перед подачей холодного. Такая небольшая хитрость поможет сохранить насыщенный вкус и свежесть блюда.

5. Как просто отделить желток


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Вместо новомодных кухонных аксессуаров для отделения желтка от белка можно использовать обычную пластиковую бутылку.

6. Молоко и картофельное пюре


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Картофельное пюре не следует разбавлять холодным молоком — от этого оно приобретает серый цвет. Хорошее пюре получится, если молоко довести до кипения и добавить его горячим.

7. Вкусный лед


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Вкусную приправу для блюд можно сделать, если накрошить в формочки для льда зелень и смешать ее с оливковым маслом.
Помимо этого, можно сделать вкусный лед для напитков с дольками лимона, апельсина, листиками мяты и кусочками ягод.

8. Замороженное вино


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Способом, описанным выше, можно заморозить и вино, чтобы затем использовать его в кулинарных экспериментах.

9. Если хлеб начал черстветь


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Есть множество способов приготовить блюдо из хлеба помимо стандартных бутербродов. Один из них — сырный хлеб — отличное блюдо на скорую руку и сразу для всей семьи.

10. Чтобы сохранить овощи


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Чтобы сохранить дольше, например, сельдерей и брокколи, их можно завернуть в фольгу.

11. Освежить выпечку


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Для того чтобы придать холодной пицце свежий аромат и вкус, можно подогреть ее на сковороде, а не в микроволновке.

12. Чтобы не чернел авокадо


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Авокадо не будет чернеть на срезе, если сбрызнуть его яблочным уксусом и хранить с долькой лука.

13. Как легко нарезать помидоры черри


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Для того чтобы быстро и без проблем нарезать капризные помидоры черри, нужно положить их между двумя плоскими тарелками и провести острым (!) ножом.

14. Замена майонезу


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Если вдруг кончился майонез, но нашлась сметана, то с ее помощью можно легко организовать замену первому: достаточно смешать ее с желтком сваренного вкрутую яйца и ложкой горчицы.

15. Если вянет нарезанный лук


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Нарезанный лук сохраняет свежесть, если положить его на блюдце, посыпанное солью. Также можно обернуть его пищевой пленкой или смазать растительным маслом и сложить в контейнер.

16. Секрет вкусной гречки


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Каша из обжаренной гречневой крупы быстрее варится, получается рассыпчатой и ароматной. Крупу насыпают на чугунную сковородку или на противень и обжаривают в духовке в течение нескольких минут.

17. Избавить посуду от запаха


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Если посуда сохранила запах рыбы или лука, ее следует ополоснуть водой с уксусом — запах исчезнет.

18. Кофе в турке


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Чтобы кофейная гуща осела на дно турки, надо добавить чайную ложку холодной воды и подождать полминуты. А потом наливать кофе в чашку.

19. Чтобы сохранить хлеб свежим


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Хлеб дольше останется свежим, если в хлебницу положить кусочек яблока.

20. Хрустящая картошка


20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Жареный картофель получается вкусным и хрустящим, если предварительно осушить его салфеткой или ненадолго поместить в микроволновую печь, а уже потом начинать жарить.

