20 хитростей от шеф-повара, которые упростят вашу жизнь

Часто мы делаем привычные для нас вещи так, как нас когда-то учили. Мы даже не задумываемся о том, что все могло бы быть гораздо проще, если подключить немного фантазии. Как и в любом деле, для прорыва нужно только взглянуть на все под другим углом.
Мы подготовили для вас 20 универсальных советов, которые помогут чувствовать себя на кухне как рыба в воде.
1. Как спасти пересоленный суп
Есть много способов, в частности, можно окунуть в суп марлю с небольшим количеством крупы и проварить: каша впитает в себя излишек соли. Также можно опустить в кастрюлю столовую ложку с кубиком сахара-рафинада: когда сахар начнет таять, вынимаем ложку и повторяем процедуру с другим кубиком сахара.
2. Как сделать говядину нежной
Если ваша цель — сделать стейк, а не отбивную, то, чтобы говядина была мягче, нужно замариновать ее перед приготовлением в майонезе.
3. Кукуруза
Оставшийся кочан отварной кукурузы можно использовать для салата. Для этого достаточно срезать острым ножом кукурузные зерна.
4. Чтобы сохранить насыщенный вкус блюда
Нагревайте тарелки перед подачей горячего блюда и охлаждайте — перед подачей холодного. Такая небольшая хитрость поможет сохранить насыщенный вкус и свежесть блюда.
5. Как просто отделить желток
Вместо новомодных кухонных аксессуаров для отделения желтка от белка можно использовать обычную пластиковую бутылку.
6. Молоко и картофельное пюре
Картофельное пюре не следует разбавлять холодным молоком — от этого оно приобретает серый цвет. Хорошее пюре получится, если молоко довести до кипения и добавить его горячим.
7. Вкусный лед
Вкусную приправу для блюд можно сделать, если накрошить в формочки для льда зелень и смешать ее с оливковым маслом.
8. Замороженное вино
Способом, описанным выше, можно заморозить и вино, чтобы затем использовать его в кулинарных экспериментах.
9. Если хлеб начал черстветь
Есть множество способов приготовить блюдо из хлеба помимо стандартных бутербродов. Один из них — сырный хлеб — отличное блюдо на скорую руку и сразу для всей семьи.
10. Чтобы сохранить овощи
Чтобы сохранить дольше, например, сельдерей и брокколи, их можно завернуть в фольгу.
11. Освежить выпечку
Для того чтобы придать холодной пицце свежий аромат и вкус, можно подогреть ее на сковороде, а не в микроволновке.
12. Чтобы не чернел авокадо
Авокадо не будет чернеть на срезе, если сбрызнуть его яблочным уксусом и хранить с долькой лука.
13. Как легко нарезать помидоры черри
Для того чтобы быстро и без проблем нарезать капризные помидоры черри, нужно положить их между двумя плоскими тарелками и провести острым (!) ножом.
14. Замена майонезу
Если вдруг кончился майонез, но нашлась сметана, то с ее помощью можно легко организовать замену первому: достаточно смешать ее с желтком сваренного вкрутую яйца и ложкой горчицы.
15. Если вянет нарезанный лук
Нарезанный лук сохраняет свежесть, если положить его на блюдце, посыпанное солью. Также можно обернуть его пищевой пленкой или смазать растительным маслом и сложить в контейнер.
16. Секрет вкусной гречки
Каша из обжаренной гречневой крупы быстрее варится, получается рассыпчатой и ароматной. Крупу насыпают на чугунную сковородку или на противень и обжаривают в духовке в течение нескольких минут.
17. Избавить посуду от запаха
Если посуда сохранила запах рыбы или лука, ее следует ополоснуть водой с уксусом — запах исчезнет.
18. Кофе в турке
Чтобы кофейная гуща осела на дно турки, надо добавить чайную ложку холодной воды и подождать полминуты. А потом наливать кофе в чашку.
19. Чтобы сохранить хлеб свежим
Хлеб дольше останется свежим, если в хлебницу положить кусочек яблока.
20. Хрустящая картошка
Жареный картофель получается вкусным и хрустящим, если предварительно осушить его салфеткой или ненадолго поместить в микроволновую печь, а уже потом начинать жарить.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии