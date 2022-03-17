3 правила, как сделать сырники пышными, и чтобы они таяли во рту

Как сделать сырники пушистыми.
У большинства из нас вкус сырников ассоциируется с детством. Сладкие, нежные, воздушные – они просто таяли во рту. Но сейчас почему-то у многих не получаются столь же пышные сырники, как у их мам или бабушек. Мы раскроем 3 секрета, которые помогут добиться успеха.
Секреты приготовления пышных сырников.
1. Запомните, что для сырников необходим только свежий творог примерно 18% жирности. Лучше брать домашний, т. к. в составе магазинного творога обычно содержится порошковое молоко и растительные жиры. Да и обезжиренный творог сделает сырники сухими.
2. Для получения пушистых сырников творог нужно протереть через сито, тогда тесто станет однорожным.
3. Как правило, в сырники добавляется мука. Мы же предлагаем частично заменить ее манкой. Также добавьте в тесто немного крахмала. Это позволить сделать сырники эластичными.
Обжарьте сырники на сковороде до румяной корочки.
Классическое тесто на сырники:
• Творог (жирность 18%) – 200 гр;
• Яйцо – 1 шт;
• Манная крупа – 1 ст. л;
• Мука – 2 ст.л;
• Сахар - 2 ст. л;
• Изюм - 2 ст. л.
Смешайте ингредиенты, скатайте колбаски, нарежьте ее кружочками и отправляйте жариться на сковороде. Приятного аппетита!
Обжарьте сырники на сковороде до румяной корочки.
Пышные сырники.
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