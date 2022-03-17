Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марианна Яговкина
    Да и хрен с ними, с этими иностранцами! А 2 литра рекомендуемой воды не разбавляет желудочный сок, а супчик разбавляе...7 вредных пищевых...
  • Valery Pedan
    Ничто не мешает вычислить реальное состояние человечества, его структуру и управление, причины конфликтов, войн и кат...Нелепые теории за...
  • geo1804
    джон стейнбэк !!     остальное  - ..............................10 увлекательных ...

3 правила, как сделать сырники пышными, и чтобы они таяли во рту


Как сделать сырники пушистыми.

Как сделать сырники пушистыми.

У большинства из нас вкус сырников ассоциируется с детством. Сладкие, нежные, воздушные – они просто таяли во рту. Но сейчас почему-то у многих не получаются столь же пышные сырники, как у их мам или бабушек. Мы раскроем 3 секрета, которые помогут добиться успеха.

Секреты приготовления пышных сырников.

Секреты приготовления пышных сырников.

 

1. Запомните, что для сырников необходим только свежий творог примерно 18% жирности. Лучше брать домашний, т. к. в составе магазинного творога обычно содержится порошковое молоко и растительные жиры. Да и обезжиренный творог сделает сырники сухими.

2. Для получения пушистых сырников творог нужно протереть через сито, тогда тесто станет однорожным.

3. Как правило, в сырники добавляется мука. Мы же предлагаем частично заменить ее манкой. Также добавьте в тесто немного крахмала. Это позволить сделать сырники эластичными.
Обжарьте сырники на сковороде до румяной корочки.

Обжарьте сырники на сковороде до румяной корочки.

 

Классическое тесто на сырники:
• Творог (жирность 18%) – 200 гр;
• Яйцо – 1 шт;
• Манная крупа – 1 ст. л;
• Мука – 2 ст.л;
• Сахар - 2 ст. л;
• Изюм - 2 ст. л.

Смешайте ингредиенты, скатайте колбаски, нарежьте ее кружочками и отправляйте жариться на сковороде. Приятного аппетита!
Обжарьте сырники на сковороде до румяной корочки.

Обжарьте сырники на сковороде до румяной корочки.

 
Пышные сырники.

Пышные сырники.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





3 правила, как сделать сырники пышными, и чтобы они таяли во рту

И не забудьте:
3 правила, как сделать сырники пышными, и чтобы они таяли во ртуПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх