12 вещей в Польше, которые для туристов станут настоящим сюрпризом

Интересные факты о жизни в Польше.
Как правило, когда речь заходит о Польше, воображение рисует нейтральную страну с размеренным образом жизни ее населения. Однако на самом деле это не так. Даже видавшие виды туристы найдут, чему удивиться в этом стране.
1. Бракосочетание в Польше
Регистрация брака в Польше.
Для того, чтобы зарегистрировать брак в Польше, необязательно идти в ЗАГС, а достаточно обвенчаться в церкви. Брак в церкви не нужно легализовывать, он является таким же законным, как и тот, что зарегистрирован в ЗАГСе. После венчания у супругов появляются права и обязанности, а в случае развода имущество делится на равные части.
2. Кофейные автоматы
Борщ в кофейных автоматах.
Борщ в Польше несколько отличается от того блюда, что мы привыкли видеть на своем столе. Польский борщ - это свекольный отвар, который подают с небольшими вареничками, начиненными грибами, мясом или крупами. Жидкая консистенция борща позволяет наливать его и пить из обычных бумажных стаканов. А самое удивительное то, что купить это блюдо можно в обычном кофейном автомате.
3. Отношение к животным
Экополиция и отношение к животным.
В Польше любят и заботятся о животных, особенно о собаках. В жаркие дни возле магазинов выставляют миски с водой для питомцев, которые вышли на прогулку. Что касается чистоты, то она здесь безукоризненная. В городах много парков для выгула и в каждом есть стойки с пакетами для уборки, а также урны. В Варшаве даже установили специальный шуточный писсуар для собак. Что еще следует отметить, так это то, что бездомных животных тут практически не встретишь. Ими в стране занимается экопатруль. Ничейных животных отлавливают и отправляют в приют, где их отмывают, делают все необходимые прививки и содержат до тех пор, пока для них не найдут новый дом. Та же служба контролирует отлов диких животных, которые иногда забредают в черту города.
4. Смог
Дым и смог зимой.
Несмотря на обилие праздников, зима - не самое лучшее время для визита в Польшу. Все дело в том, что в холодное время года многие польские города окутывает смог. Происходит это из-за того, что немало людей все еще использует печное отопление для обогрева. Власти страны всеми силами пытаются решить эту проблему, но пока безуспешно. Хуже всего дела обстоят во Вроцлове, Кракове и Варшаве, а самыми чистыми городами являются Щецин и Труймясто.
5. Ежегодная минута молчания
Кадр ежегодной минуты молчания.
Каждый год 1 августа, ровно в 17:00 Варшава замирает ровно на одну минуту. В это время включаются все сирены, автомобильное движение и пешеходы останавливаются, а люди встают со своих мест. Если окажетесь в Варшаве в это время, не пугайтесь. Это не стихийное бедствие и не тревога, а дань памяти героям Варшавского восстания 1944 года. Ровно через одну минуту вой затихает, а жители возвращаются к своим привычным делам.
6. Самые громкие сирены
Сирены машин экстренных служб.
Сирены экстренных служб, колесящих по дорогам Польши, очень громкие. Настолько громкие, что могут напугать туриста, которые приехал в страну впервые. Оглушительный сигнал должен издалека оповестить других участников дорожного движения о приближении скорой, пожарной или полицейской машины, которую нужно пропустить. По другой версии, это задумано для того, что жители обращали внимание на машины экстренных служб и знали, что платят налоги не впустую.
7. Вера и религия
Религиозные нравы поляков.
Коренные жители Польши - очень религиозные люди. В воскресенье большая часть населения идет в костел, поэтому не удивляйтесь, если утром этого дня наткнетесь на закрытые двери небольших магазинчиков и кофеен. А совсем недавно под напором католиков был принят закон, запрещающий торговлю по выходным. Новый закон вступит в силу в 2020 году.
8. Праздник живота
Пищевое разнообразие.
Польская кухня очень вкусная и сытная. В ней есть как специфические яства, такие как фляки (суп из требухи), так и простые вкусные блюда. Свинина, тушенная в пиве, традиционные пельмени с начинкой из мяса и грибов, голубцы, свиная рулька и многое другое. Причем порции еды в польских кафе просто огромные, а вторые блюда подаются вместе с гарниром. Так что похудеть в этой стране вряд ли получится.
9. Кинопремьеры
Особенности польских кинотеатров.
Посмотреть кинопремьеру на польском языке практически не реально. Чаще всего фильмы тут показывают на языке оригинала с польскими субтитрами. Исключениями являются только мультики и детские фильмы.
10. Путешествия
Бюджетные путешествия.
Жители Польши не могут не путешествовать. Туристам тоже не рекомендуется ограничиваться посещением одного города. К тому же, природа тут удивительна и разнообразна. Тут есть море, пляжи, горы, архитектурные шедевры и леса. Более того, увидеть все это можно буквально за копейки. На сайтах перевозчиков часто проходят акции и билеты на автобус или поезд можно приобрести за несколько злотых. Кроме того, жители Польши легко могут выехать за границу. Из многих городов летают лоукосты, а цены на акционные билеты стартуют от 1 Евро.
11. Фальшивая пальма
Искусственная пальма в Варшаве.
Будучи в Варшаве, вы, несомненно, заметите огромную искусственную пальму. Это арт-проект Иоанны Райковской, установленный на пересечении проспекта Шарля де Голля и Иерусалимских аллей. Пальма была сделана в 2002 году и должна была простоять в Варшаве всего год, но задержалась... Стоит отметить, что пальма стала местом встреч, тут молодежь и туристы назначают свидания.
12. Праздничные дни
Польша в дни религиозных праздников.
Если хотите хорошо провести время в Польше, откажитесь от посещения страны в дни религиозных праздников. Иначе, вы в полной мере ощутите, что такое одиночество, а также «поцелуете» закрытые двери баров, ресторанов и магазинов. Как говорилось раньше, поляки очень религиозны и большие праздники они проводят в костелах или дома в узком семейном кругу. Заведения в такие дни работают по сокращенному графику, а некоторые и вовсе закрыты.
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