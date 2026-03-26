После этой процедуры махровые полотенца станут как новые

К сожалению, со временем большинство махровых полотенец теряет уютную мягкость и даже свою главную функцию – впитывать влагу – начинают выполнять все хуже и хуже.



Происходит это из-за всевозможных моющих средств и кондиционеров, которые постепенно накапливаются в волокнах махровой ткани и делают ее все более грубой.

К тому же бывалое полотенце может обзавестись своеобразным запахом, который появляется также из-за средств, хотя мы и не видим, как они накапливаются в ткани. Справиться с этим неприятным запахом, увы, не помогает даже стирка в стиральной машине.Что же делать с таким полотенцем, выбросить? Но ведь выглядит оно все еще довольно неплохо, да и его расцветка вам очень по душе.Прежде, чем решить сменить верного банного друга на нового, попробуйте постирать его вместе с нехитрым самодельным средством. Ингредиенты для него наверняка найдутся практически на любой кухне. Даже, если вы не верите, что что-то может помочь в этой ситуации, попробуйте, хуже-то уже не станет, верно? А вдруг результат вас приятно удивит.Вам понадобятся:уксус – 1 стакан;пищевая сода – ½ стакана;горячая водаСочетание уксуса и пищевой соды не только избавит ваши полотенца от грязи и неприятного запаха, но и вернет им былую мягкость. Однако у такой стирки есть определенная технология.Полотенца нужно загрузить в стиральную машину и выбрать режим с самой горячей температурой воды, обычно это 90 градусов. Затем запускаем стирку, но без отжима и полоскания, это очень важно. В отделение для порошка выливаем уксус.После того, как первый, «уксусный», цикл завершится, запускаем второй цикл с содой. Но теперь нам нужен режим с отжимом и полосканием, правда, тоже горячий.После такой нехитрой процедуры ваши махровые полотенца станут как новые или даже лучше! А если вы хотите, чтобы этот эффект не проходил, то почаще стирайте их и регулярно, раз в несколько месяцев, устраивайте уксусно-содовое полоскание.