Скрытые возможности поролоновой губки

Как правило, поролоновую губку используют на кухне для мытья посуды.

Однако ей можно найти немало других применений в быту.

Губка поможет и во время переезда, и при ремонте.

Главное, знать, как оптимально ее использовать.

1. Перевозка хрупких вещей

Защита хрупких вещей при перевозке.

Чтобы хрупкие вещи из стекла, хрусталя и керамики не разбились при перевозке, положите между ними несколько поролоновых губок.

2. Уход за цветами

Оптимальная влажность.

На дно цветочного горшка положите поролоновую губки и засыпьте землей. Такая хитрость позволит создать оптимальные условия для выращивания растений. Если вы перестараетесь с поливом, губка впитает лишнюю влагу и сохранит ее до тех пор пока земля не пересохнет.

3. Снятие лака

Волшебная баночка для снятия лака.

Используйте пустой пузырек от таблеток и куски поролоновой губки для создания уникального устройства для снятия лака. Куски губки нужно плотно упаковать во флакон вдоль стенок, налить немного ацетона и опустить на пару минут палец.

4. Игрушечная мебель

Кукольная мебель.

Игрушечная мебель, которую легко смастерить из кусочков поролоновых губок - отличная идея для совместного творчества родителей и детей.

5. Ароматный секрет

Ароматизированный шкаф.

Нанесите на кусочек губки любимые духи или пару капель эфирного масла и положите ее в угол шкафа или комода с одеждой. Вещи быстро пропитаются ароматом и вы всегда будете благоухать.

6. Наколенники

Самодельные наколенники.

С помощью эластичной резинки и двух губок можно соорудить нехитрые наколенники, которые пригодятся при уборке в доме или в саду.

7. Удобная ручка

Защита рук от мозолей.

Оберните рукоятку веника, швабры или лопаты губкой, чтобы после длительной работы с инструментом на руках не образовались мозоли.

8. Щели

Щели в окнах.

Осень - это то самое время, когда нужно позаботиться о тепле своего жилья. Избавиться от сквозняков помогут губки для мытья посуды, которыми можно заткнуть щели в рамах деревянных окон.

9. Чистка посуды с узким горлышком

Вымыть посуду с узким горлышком.

Оберните бамбуковую палочку поролоновой губкой, закрепите канцелярской резинкой и используйте получившееся приспособление для мытья бутылок и банок с узким горлышком.

10. Бигуди

Красивые локоны на губки.

По сути, кухонные губки - это те же бигуди, только другой формы. Поэтому, если хотите накрутить волосы, а под рукой нет ничего подходящего, используйте их.

11. Проращивание семян

Высадка семян.

Губки для мытья посуды прекрасно удерживают тепло и влагу, что делает их прекрасным местом для проращивания семян.

12. Защита мебели

Защита мебели от царапин.

Хотите защитить свою мебель от царапин? Помогут губки для мытья посуды! Порежьте их на маленькие кусочки и приклейте к ножкам мебели, чтобы при перестановке она не царапала пол.

13. Мыльница

Подставка для мыла.

Губка для мытья посуды может легко заменить мыльницу. Она прекрасно впитывает влагу, не позволяя мылу разбухнуть.

14. Катышки

Борьба с катышками.

Жесткая сторона кухонной губки может справиться с катышками на одежде не хуже, чем специальная щетка.

15. Шерсть

Шерсть домашних питомцев.

Кухонные губки можно использовать для эффективной чистки ковров и диванов от шерсти домашних любимцев.

Видео-бонус:

Источник