5 американских повседневных реалий, к которым непросто привыкнуть

Казалось бы, что в условиях глобализации и постоянных связей людей из разных уголков планеты различия в повседневной жизни конкретного человека будут больше продиктованы либо глубоко укоренившимися культурными традициями, либо экономическим конекстом. А в реальности даже при одинаковых потребностей людей из разных частей света воплощение определённых вещей будут сильно отличаться. Ярким примером в этом отношении может считаться и США - многие привычные там особенности обычной жизни будут совсем необычными для остальных.
1. Реклама фармацевтических средств
Реклама, которой фактически нет. /Фото: sostav.ru
При просмотре телевизора в Европе и США может возникнуть ощущение, что в ней чего-то не хватает. А всё потому, что некоторые рекламные линейки там отсутствуют вовсе, как, например, реклама автомобилей или фармацевтики. Такое странное на первый взгляд ограничение продвижения отдельных категорий товарам связано с тем, что за пределами США и Новой Зеландии многим фармацевтическим компаниям попросту запрещено принимать участие в прямом маркетинге, который ориентирован на потребителей. Соответственно к этому числу запретов относится и показ рекламных роликов.
2. Измельчители мусора
В Америке используются повседневно, а где-то - запрещены. /Фото: вашвариант.рф
Казалось бы, одной из явно полезных штук, которые действительно можно было бы применять не только в Америке, является измельчитель отходов, расположенный в кухонной раковине. Наличие такого гаджета избавляет от необходимости волноваться, как эффективнее вычистить из слива остатки от овощей и фруктов, а также другую органику. Правда, если вам хочется приобрести такое устройство, то нужно помнить, что он не настолько безвреден для окружающей среды. Особенно негативное влияние они оказывают на канализационные системы, если те устаревшие. А в некоторых странах они и вовсе запрещены, потому что очистительные станции не справляются с фильтрацией подобных отходов.
3. Ценники с недостоверной ценой
Цены на ценниках - не те, что будут в чеке. /Фото: ekam.ru
Если российские и европейские покупатели продуктовых супермаркетов привыкли, что они при покупке заплатят на кассах ровно столько, сколько написано на ценниках. А вот у американских потребителей традиция написания стоимости на ценниках иная. Оказывается, если в большинстве стран мира цена товара на ценниках пишется со включёнными в стоимость всеми добавочными налогами, то в США такого нет, и ценник демонстрирует исключительно стоимость самого товара. Поэтому налоги прибавляются только на кассе, соответственно, и цена в чеке может быть значительно выше.
4. Размер порций
Едят американцы, конечно, много за раз. /Фото: prostoest.ru
Порции еды в США часто вводят в ступор жителя любой среднестатистической европейской страны. Да и на отечественных просторах ситуация противоположная - часто кажется, что в кафе и ресторанах, даже фаст-фудах, на порциях как будто экономят. Зато для американцев большой размер порции считается самым обычным. Возможно, эта традиция повседневной жизни жителей США, наравне с большой любовью к полуфабрикатам и быстрому питанию, является причиной трансформации ожирения там в массовую проблему.
5. Бесплатные напитки
В Америке напитков - пей не хочу. /Фото: restaurantguru.com
Это одна из самых приятных, наверное, традиций американского ресторанного бизнеса. Оказывается, ту же кока-колу во время посещения ресторана быстрого питания в США можно пить фактически без ограничений. Работает это так, если у нас или в большинстве государств Европы, платить нужно за всё, что съедается и выпивается, то американцы платят только за одну порцию напитка, а все последующие, сколько бы их не было, будут уже бесплатными.
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