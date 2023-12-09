5 американских повседневных реалий, к которым непросто привыкнуть

1. Реклама фармацевтических средств

Реклама, которой фактически нет. /Фото: sostav.ru

2. Измельчители мусора

В Америке используются повседневно, а где-то - запрещены. /Фото: вашвариант.рф

3. Ценники с недостоверной ценой

Цены на ценниках - не те, что будут в чеке. /Фото: ekam.ru

4. Размер порций

Едят американцы, конечно, много за раз. /Фото: prostoest.ru

5. Бесплатные напитки

В Америке напитков - пей не хочу. /Фото: restaurantguru.com