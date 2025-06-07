Что за странный писк можно услышать в вагонах электропоездов советского метро

Множество людей день изо дня пользуются московским метрополитеном. Каждые сутки он перевозит восемь миллионов пассажиров. Ветки, на которых ещё несколько лет назад можно было встретить старые поезда, сегодня переходят на более новые. Однако иногда встретить старые составы всё же можно. Такие старые поезда в метро и особенно те, которые были введены в эксплуатацию несколько десятилетий назад, могут издавать разные странные звуки.
Легендарный состав /Фото:steamcommunity.com
Звук, о котором идёт речь, представляет собой очень специфичный писк, который можно услышать, находясь в старом вагоне, когда поезд тормозит у станции. Исходит он от тормозной системы электропоездов. И происходит из-за трения тормозных колодок о колесные диски вагона при замедлении или остановке.
Речь идёт именно о вагонах типа 87-717/714. Они также известным многим любителям поездов и метрополитена как «номерные». Именно они стали настоящим символом своего времени. И произошло это благодаря их гармоничному обтекаемому дизайну, а также очень уютной и тёплой атмосфере внутри самих вагонов. Появились они под землёй в конце семидесятых годов двадцатого века. А строительство их происходило на Mытищинском машиностpoительном завoде. Чуть позже строительство таких же вагонов уже было налажено и в Ленинграде. Они были продолжением советской традиции вагоностроения электропоездов и смогли вместить в себя простоту, но при этом функциональность.
Производство вагона /Фото:m.fotostrana.ru
Несмотря на то, что по сравнению с современными поездами они были не совсем элегантны, а интерьер достаточно скромен, именно номерные вагоны стали пользоваться большой популярностью, и в скором времени на всех ветках стали ездить только они. У них были очень широкие окна, благодаря которым пассажиры могли наблюдать за разнообразием станций, а также и горными пейзажами на тех ветках, где поезд выезжал на улицу.
Производство этих вагонов продолжилось до середины девяностых годов. И они запомнились всем как неотъемлемая часть железнодорожного пространства постсоветского времени. А звуки, которые доносились из этих вагонов стали частью ностальгии о минувших временах.
Одной из причин писка в вагонах такого типа было трение используемых материалов. А также технология самой конструкции. Многие из первых моделей электропоездов были оснащены электрическими системами соответственно, которые и создавали звуковые волны при своей работе. Так, установленный тормозной механизм производил звук трения колодок о рельсы. Все твёрдые материалы производили разнообразные звуки.
Колёса вагона /Фото:igrosam.ru
Пневматический тормоз, который какое-то время использовался для работы в поездах, работал с помощью сжатого воздуха. И когда механизмы приходили в действие, естественно воздух выбрасывался и вызывал характерный звук. У современных поездов присутствует очень хорошая шумоизоляция, потому звуков вообще в принципе слышно меньше, к тому же в них используются более новые технологии торможения. Такой звук был настолько уникальным, что его можно не боясь назвать голосом метрополитена прошлого. Но он принадлежит исключительно старым поездам, которые строились в ту эпоху.
В тех поездах, которые работали от кoнтактного pельса, имеющего напряжение 875 вольт постоянно тока, под вагонами состава был установлен так называемый зуммер. Он на самом деле и генерировал этот необычный и характерный писк. Блoк питания собсвенныx нужд, который располагался также под pамой каждого конкретного вагона, уже преобразовывал его высокое напряжение в нужные вольты. А более низкие — восемьдесят для работы всей управляющей электроникой и, соответственно, двести двадцать для освещения салонов. Оно функционировало на пеpеменном токе.
Схема вагона /Фото:techinsider.ru
Такой процесс, безусловно, включал в себя наличие разнообразных компонентов. Это были как трансформаторы, так и выпрямители. Всё это позволяло получить необходимое cтабильное напpяжение. Зуммеры маркировали все системы блока питания собственных нужд и издавали звуки, сигнализировавшие о том, что электрическая энергия присутствовала. А сами системы были готовы к работе. Однако старые модели имели и устаревшую электронику, которая могла пищать громче, что несомненно раздражало некоторых пассажиров. И иногда эти звуки были результатом нестабильной работы системы.
Но кроме этого, писк всегда сочетается с другими звуками метрополитена, что делает его более запоминающимся. Так создаётся особое, ни на что непохожее звуковое пространство, пропитанное атмосферой жизни города. Некоторые и вовсе никогда не обращали на это внимание, но звук в любом случае стал неотъемлемой частью поездки на метро для множества жителей на самых разнообразных маршрутах. Звук также можно заметить в начале движения, но это уже будет зависеть от электродвигателя. В старых поездах он часто не обеспечивался шумоизоляцией, как это делается в современных моделях. К сожалению, это было лишь следствием устаревших технологий и износом компонентов.
Эти вагоны знают все /Фото: ВКонтакте
Также шум, создаваемый металлом, можно было иногда принять за писк. Это остановка колёс состава на рельсах, скрип тормозов, а также в целом общая вибрация кузова. В вагонах старого типа все металлические детали не заменялись после того, как становились изношенными, что приводило к увеличению уровня разнообразных шумов и звуков. А неровности и дефекты, которые не влияли на подвижность состава, потому и не были заменены, лишь усиливали эти звуковые эффекты.
Со временем эксперты пришли к выводу, что шум в метро не только вызывал сильный дискомфорт у пассажиров, но и негативно влиял на их здоровье. И особенно на тех, кто пользовался метро ежедневно утром и вечером. Кроме интересных особенностей старых вагонов, они, безусловно, имели и много недостатков относительно новых. Такое постоянное воздействие шума приводило к усилению стресса и усталости, а также могло вызвать головные боли и проблемы со сном. В новых вагонах постарались как можно больше снизить посторонний шум.
Поезда /Фото: anothercity.livejournal.com
И поскольку старые номерные вагоны в скором времени будут полностью выведены из эксплуатации, а на смену им придут вагоны совершенно нового типа не только по внешнему виду, но и по всем системам, этот характерный звук будет полностью забыт и канет в Лету.
Внутри вагона /Фото:transphoto.org
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