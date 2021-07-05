Органайзеры для фруктов и овощей, которые можно сделать своими руками

Обычно место, где хранятся овощи и фрукты не самое красивое на кухне. Чаще всего мы все это храним или на балконе, или в закрытых ящиках в кухонном гарнитуре.

Однако можно добавить в интерьер некую изюминку, сделав красивые, изящные, стильные и практичные органайзеры для хранения. Такие вещи привлекут внимания всех гостей и станут ярким акцентом вашей кухни. Они подходят как для небольшой кухни, можно поставить на столешницу или подвесить на дверь, так и для кухонь с большими габаритами. Предлагаем вам посмотреть на удачные идеи воплощения и вдохновится для создания собственного органайзера.



























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