Как удалить все запахи и очистить микроволновку

Микроволновая печь, как и плита, постоянно требует очистки от жира и грязных разводов. Вот только микроволновку чистить химическими средствами никак нельзя, а с обычной водой не всегда получается добиться идеальной чистоты. Полезный лайфхак в помощь!



Потребуется:





Вода комнатной температуры половина стакана;





Лимон 1 штука;





Бумажные полотенца или салфетки.









Очистка микроволновой печи своими руками



1. В стеклянную миску налить воду.



2. В воду выдавить сок с лимона. Оставшуюся цедру и жмых тоже положить в воду с соком.

3. Поставить готовую смесь в микроволновую печь, и включить на 3 минуты при максимальном режиме работы.4. После сигнала окончания таймера, дверцу не открывать, а дать постоять ещё 5 минут.5. После можно открыть дверцу и убрать миску с чистящим составом.6. Протереть стенки и дверцу микроволновки изнутри.Грязь легко убирается, и не нужно прикладывать дополнительных усилий. И как бонус – избавление от посторонних запахов в микроволновке.Принцип действия лайфхака в том, что пары лимонной кислоты при нагревании отлично расщепляют жиры.Важно! Главное, что метод очистки безопасен как для техники, так и для здоровья.