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Как удалить все запахи и очистить микроволновку

Микроволновая печь, как и плита, постоянно требует очистки от жира и грязных разводов. Вот только микроволновку чистить химическими средствами никак нельзя, а с обычной водой не всегда получается добиться идеальной чистоты. Полезный лайфхак в помощь!

Потребуется:


Вода комнатной температуры половина стакана;


Лимон 1 штука;


Бумажные полотенца или салфетки.


Как удалить все запахи и очистить микроволновку

Очистка микроволновой печи своими руками

1. В стеклянную миску налить воду.

2. В воду выдавить сок с лимона. Оставшуюся цедру и жмых тоже положить в воду с соком.



3. Поставить готовую смесь в микроволновую печь, и включить на 3 минуты при максимальном режиме работы.

Как удалить все запахи и очистить микроволновку

4. После сигнала окончания таймера, дверцу не открывать, а дать постоять ещё 5 минут.

5. После можно открыть дверцу и убрать миску с чистящим составом.

6. Протереть стенки и дверцу микроволновки изнутри.

Как удалить все запахи и очистить микроволновку

Грязь легко убирается, и не нужно прикладывать дополнительных усилий. И как бонус – избавление от посторонних запахов в микроволновке.
Принцип действия лайфхака в том, что пары лимонной кислоты при нагревании отлично расщепляют жиры.
Важно! Главное, что метод очистки безопасен как для техники, так и для здоровья.
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Микроволновка
запах

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