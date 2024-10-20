Как удалить все запахи и очистить микроволновку

Микроволновая печь, как и плита, постоянно требует очистки от жира и грязных разводов. Вот только микроволновку чистить химическими средствами никак нельзя, а с обычной водой не всегда получается добиться идеальной чистоты. Полезный лайфхак в помощь!
Потребуется:
Вода комнатной температуры половина стакана;
Лимон 1 штука;
Бумажные полотенца или салфетки.
Очистка микроволновой печи своими руками
1. В стеклянную миску налить воду.
2. В воду выдавить сок с лимона. Оставшуюся цедру и жмых тоже положить в воду с соком.
3. Поставить готовую смесь в микроволновую печь, и включить на 3 минуты при максимальном режиме работы.
4. После сигнала окончания таймера, дверцу не открывать, а дать постоять ещё 5 минут.
5. После можно открыть дверцу и убрать миску с чистящим составом.
6. Протереть стенки и дверцу микроволновки изнутри.
Грязь легко убирается, и не нужно прикладывать дополнительных усилий. И как бонус – избавление от посторонних запахов в микроволновке.
Принцип действия лайфхака в том, что пары лимонной кислоты при нагревании отлично расщепляют жиры.
Важно! Главное, что метод очистки безопасен как для техники, так и для здоровья.
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