Мебель для маленького балкона: 15 стильных и практичных примеров

Погода становится всё лучше, а это значит, что пора обратить внимание на интерьер балкона. Его можно превратить в удобную зону патио, где приятно выпить чашечку утреннего кофе или завершить вечер за бокалом вина и душевными разговорами. Какую мебель выбрать для балкона, если его размеры ограничены квадратными метрами?

Мягкий уголок

Мягкий уголок

На балконе логично расположить небольшую мягкую зону, где будет удобно проводить время за чтением книг или просмотра фильмов. Организовать её не сложно, для этого понадобится несколько напольных подушек. Другой вполне приемлемый вариант – поставить компактную банкетку с мягким сидением и украсить её декоративными подушками.

Уютная зона отдыха на маленьком балконе

Романтичная обстановка

Просто и очень стильно

Компактные стулья

Металлические табуреты

Стулья или табуреты для зоны балкона должны быть лаконичного дизайна. Это могут быть металлические табуреты, складные или штабелируемые стулья, и компактные плетёные кресла. Что касается материала, то лучше всего делать ставку на влагостойкие и долговечные варианты, которые не портятся от дождя и солнца. Если же мебель деревянная, то она должна быть обработана специальными защитными лаками, и желательно убирать такие столы и стулья, если балкон надолго остаётся без эксплуатации (например, на время поездок и отпуска).

Деревянная мебель в интерьере балкона

Стильные плетённые стулья

Стол-книжка

Стол-книжка

Даже на самом маленьком балконе можно найти место для небольшого столика. В целях экономии места нужно выбирать не только компактные модели, но и столики, которые при случае можно сложить. В таком случае подойдут даже самые обычные столики-книжки, которые обычно ставят в небольших гостиных или столовых. Чтобы такая мебель принесла максимум пользы, стоит выбирать модели с дополнительными ящиками для хранения всевозможных мелочей.

Практичное решение для маленького балкона

Специальная мебель для балкона

Специальная мебель для балкона

Где искать компактную мебель для балкона? Можно переделать какие-то старые предметы интерьера, например, сделать из старой прикроватной тумбы стильный столик. Ещё один выгодный вариант – изготовить мебель на заказ. В магазинах найти подходящие варианты куда сложнее, но это всё же возможно. Только нужно искать их в отделах для сада и террасы. Здесь, наверняка, будут стулья и столы, изготовленные из специальных долговечных и износостойких материалов.

Удачное решение для маленького балкона

Мебель для маленького балкона

Удобный навесной столик

Стильный комплект

Аккуратно и красиво!