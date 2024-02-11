Страна пухляшей: почему жители тихоокеанского острова стали самыми толстыми в мире

Затерянная в Тихом океане страна Науру – самое крохотное островное государство на нашей планете. Есть много интересных фактов об этом некогда райском, а теперь пустынном уголке. Наиболее поразительно то, что жители Науру – самые упитанные аборигены на Земле. С чем связан столь хронический лишний вес у местного населения и почему обычные островитяне, веками жившие своим укладом, вдруг стали пухляшами – в нашем материале.
Стал независимым и...
Науру – коралловый остров, расположенный на 42 километра южнее экватора. Он признан самой маленькой независимой республикой на нашей планете, к тому же, Науру самое маленькое государство из существующих за пределами Европы. Столицы у него нет, а есть самый большой город – Ярен. Здесь и размещаются парламент и аэропорт.
Это самое крохотное островное государство.
Население этого государства – микронезийцы и полинезийцы, которые в разное время попали сюда с соседних островов начиная с 1000 года до нашей эры. Здесь проживало 12 племен, что отражено на флаге государства (именно столько лучей можно насчитать у изображенной на нем звезды).
Науру был красивым райским уголком с тропическими лесами. Конечно, завоевать этот остров хотели многие государства. В разное время он попадал под влияние Германии, Лиги наций (Австралия, Новая Зеландия и Великобритания), Японии. А после Второй Мировой войны остров Науру взяла под опеку ООН и еще два десятка лет спустя он, наконец, обрел независимость. Увы, этот факт сыграл роковую роль в истории государства.
Девушки Науру. /Фото: fijivoyage.com
В прошлом веке аборигены этого острова жили очень неплохо, а вот сегодня их доходы оставляют желать лучшего. При этом комплекция местных жителей позволяет называть их самыми полными, если не сказать «толстыми» в мире. В списке государств, чьи жители имеют наибольший вес, Науру стоит на первом месте: такая проблема есть у 88,5% граждан, иными словами, примерно 9 из 10 островитян – пухляши.
Самые тучные жители живут не в Америке и не в Европе. /Фото: en.wikipedia.org
Проклятие фосфоритов
В начале XX века предприимчивые люди с материка, которые начали разработку местных гор, обнаружили там большие залежи фосфоритов. Это оказалось очень ценным открытием, ведь фосфориты активно использовали (и продолжают применять до сих пор) для изготовления минеральных удобрений. На острове начали вырубать деревья, активно «раскурочивая» его и фактически выжимая из него все имеющиеся ресурсы. И если до 1967 года, когда Науру находился под аннексией других государств, вся прибыль уходила «господам», то с обретением независимости жители стали сами получать доход от добычи фосфоритов.
Недра начали активно опустошать. /Фото: traveltimes.ru
Аборигены стали самыми богатыми жителями планеты, и средний доход рядового островитянина в несколько раз превышал, например, зарплату среднестатистического американца и или европейца. Они могли позволить себе не работать, а лишь наслаждаться достатком, который буквально подарила им природа.
Островитяне мало двигались, не утруждали себя физическим трудом – им хватало денег на то, чтобы не добывать и не производить пищу, а просто покупать её. Они могли позволить себе дорогую одежду, дорогие автомобили и даже слуг, которых выписывали с материка. Выросли целые поколения детей, которые предпочли не получать образование. А зачем оно, если работать все равно не придется?
Итог «философии потребления» оказался трагичен.
Остров потерял минимум 90% своих лесов. /Фото: zelengarden.ru
В конечном счете запасы ископаемых на острове почти закончились. И тут жители с удивлением обнаружили, что и выглядеть-то их родной остров стал совсем по- другому: лесов почти нет, вокруг – пустынный пейзаж. На месте разработок уже ничего не могло расти – одни камни да песок. В 1980-х годах, когда добыча фосфоритов почти прекратилась, на острове оставалось только 10% лесов.
У жителей словно открылись глаза от пелены, ведь, как говорится, деньги ослепляют.
А между тем граждане Науру стали бить рекорды по количеству заболеваний ожирением и сахарным диабетом. Менять свой образ жизни островитяне уже не желали (они давно отвыкли трудиться), однако и фосфориты на острове заканчивались, и цены на них упали в связи с появлением более современных и безопасных видов удобрений. Государство разорилось.
Подавляющее большинство жителей острова имеет лишний вес.
Сейчас Науру представляет собой бедный остров-свалку. У правительства нет денег ни на утилизацию старых автомобилей, которые теперь ржавеют по всему острову, ни на очистку своей земли от мусора.
Жители Науру продолжают «по инерции» тратить деньги, которые накопились у них в те сытые времена. Работать большинство так и не начали. Упитанные тела – единственное напоминание о той, прошлой жизни, когда можно было много есть, не задумываясь о завтрашнем дне. Увы, постепенно всё это приходит к своему логическому завершению.
Худые здесь не в почёте. /Фото: globusturspb.ru
Кстати, несмотря на общепринятое мнение о распространении ожирения именно среди американцев, Штаты не попадают в официальный топ-10 стран с самыми толстыми людьми. На втором месте по распространенности лишнего веса после Науру стоит островное государство Палау, на третьем – Острова Кука, на четвертом – Маршалловы острова, на пятом – Тувалу. Замыкает десятку Микронезия, где лишний вес имеют 76% жителей.
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