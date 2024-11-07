Как живет после «Тату» Лена Катина и почему предпочитает не заглядывать в будущее

Группа «Тату» в свое время буквально «порвала» чарты. Солистки Лена Катина и Юля Волкова стали самыми популярными девочками России. Правда, через некоторое время дуэт распался. Однако Лена Катина продолжила заниматься творчеством. Она давно перестала напоминать угловатую девочку-подростка: сегодня Елена – роскошная женщина, испытавшая многое в своей жизни, но сумевшая остаться привлекательной и сохранить улыбку в глазах.
Музыкальная девочка
Лена Катина в детстве./Фото: соцсети
С детства Лена была очень музыкальной девочкой. Это неудивительно – в такой уж семье ей выпало расти: папа писал песни для известной группы «Дюна», а мама работала пианисткой. Еще в младших классах Лена начала петь, была солисткой ансамбля «Авеню».
Новый виток ее детская вокальная карьера сделала после того, как девочка стала заниматься в группе «Непоседы». Лидерами там в то время были Сергей Лазарев и Юля Малиновская, но и Катина недолго оставалась в стороне: именно в «Непоседах» она отточила свои вокальные и сценические навыки.
«Тату»
Лена Катина и Юля Волкова в юности./Фото: соцсети
А в 15 лет Лена прошла кастинг в новый проект, который после появления Юли Волковой стал носить название «Тату». Две девчонки мгновенно стали звездами: публика самозабвенно подпевала провокационным синглам «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». Лена и Юля выходили на сцену в коротких юбках и вели себя достаточно раскованно, - такова была концепция продюсеров.
Популярность «Тату» была настолько высокой, что решено было выходить на международный уровень. Песни группы звучали на английском, девочки ездили на гастроли по странам Европы, снимали клипы… А в 2003 году отправились на «Евровидение» - и заняли третье место.
Сольная карьера
Но вскоре девушки поссорились с продюсером Иваном Шаповаловым. Они попробовали продолжать карьеру самостоятельно – но без продюсера дело не ладилось. К тому же Юля Волкова забеременела. «Татушки» вынуждены были сделать паузу в творчестве.
А потом Лена Катина стала развивать сольную карьеру – причем при поддержке соучредителя группы, Бориса Ренского. Дело пошло хорошо, певица активно работала в США, выпускала пластинки. Позднее они с Юлей Волковой попробовали воссоединиться – даже выступили вместе на «Олимпиаде-2014» в Сочи. Но потом между девушками возникли непреодолимые разногласия. О причинах конфликта они рассказывали по-разному, ясно было одно: «Тату» возродить невозможно, у каждой – свой дорога.
Неудачи в личной жизни
Поклонники Лены Катиной убеждены: сейчас артистка выглядит гораздо лучше, чем в юности. Пять лет, проведенные в США, приучили ее следить за своей фигурой и внешним видом. И, конечно, рядом с эффектной рыжеволосой певицей всегда были мужчины.
Только вот каждый, кому девушка дарила свое сердце, вскоре оказывался типичным «не тем». Кто-то проявлял черты тирана и деспота, кто-то, наоборот, был чересчур мягкотелым, а кто-то не воспринимал всерьез карьеру Лены, считая ее развлечением. Словом, только седьмой по счету бойфренд показался артистке достойным серьезных отношений.
Сашо Кузманович
Лена Катина и Сашо Кузманович./Фото: соцсети
Сашо Кузманович – словенский музыкант – был давним знакомым Лены. Они встретились в Лос-Анджелесе после 10-летнего перерыва, и чувства вспыхнули неожиданно сильно. Всего месяц спустя они решили жить вместе. А потом и поженились официально – это произошло летом 2013 года. Через два года у них родился сын Александр.
Лена мечтала о дочери, но в 2019-м стало известно о том, что супруги расстались. После развода сын остался с мамой. О причинах расставания экс-супруги не рассказывали, известно лишь, что произошло банальное охлаждение чувств. Ради общего ребенка они расстались друзьями. Сашо получил право в любой момент встречаться с сыном – Лена не собиралась ему в этом препятствовать.
Дмитрий Спиридонов
Лена Катина и Дмитрий Спиридонов./Фото: соцсети
В 2021-м бывшая «татушка», появившись в студии программы «Секрет на миллион», поделилась со зрителями новостью: она начала встречаться с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. Их роман начался с дня рождения Дмитрия, на праздновании которого выступала Лена. Пара часто встречалась, ходила на светские мероприятия, в театры и рестораны.
Весной 2022 года поклонники Лены Катиной узнали, что она выходит замуж за Дмитрия. К тому времени Спиридонову был поставлен серьезный онкологический диагноз, но это не помешало Лене принести любимому клятву верности и пообещать оставаться с ним и в горе, и в радости.
Интересно, что даже самые злые языки не могут упрекнуть Катину в корыстных интересах. Дело в том, что Дмитрий сам составил завещание, согласно которому все, что ему принадлежит, после его смерти достанется Лене. Это было сделано еще до свадьбы, хотя сама Лена уговаривала жениха составить обычный брачный договор.
Счастливая жена и мама двоих сыновей
Дмитрий Спиридонов с новорожденным сыном./Фото: соцсети
Подробности их семейной жизни то и дело попадали в светские хроники. В начале лета 2023 года супруги признались журналистам, что ждут ребенка. 11 июля на свет появился мальчик, которому дали имя Демьян. Это радостное событие подкрепило их уверенность в том, что любовь способна творить чудеса – благодаря счастью, которое Дмитрий обрел рядом с Леной, его болезнь, казалось, отступила.
Лена Катина в шоу "Три аккорда"./Фото: кадр из шоу
«Лена — единственная девушка, прекрасная мама, любимая женщина, ради которой я буду жить. И это мой смысл. Я нашел свое счастье, семью и поддержку. Заметил поздно, но понял, что искал не там, а прилетело оттуда, откуда не ждал. И я счастлив!» - писал Дмитрий в своем аккаунте.
Во всяком случае, молодые родители не заглядывают в будущее слишком далеко – им достаточно чувствовать себя счастливыми здесь и сейчас. Лена продолжает вокальную карьеру, дает концерты, участвует в музыкальных шоу. Поклонники яркой экс-«татушки» надеются еще долго видеть ее на сцене и желают любимой артистке семейного счастья с мужчиной мечты.
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