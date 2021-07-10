Как предотвратить появление мозолей на ногах

Ненавистные мозоли на ногах чаще всего появляются из-за новой обуви. Во время примерки может показаться, что эта пара туфель идеально тебе подходит.

Однако спустя уже полчаса активной ходьбы прогулка превращается в пытку. Конечно, есть масса способов, как можно скорее избавиться от мозолей. Но мы советуем предотвращать их появление! О том, как именно это можно сделать, читай далее в статье.







МОЗОЛИ НА НОГАХ ОТ ОБУВИ

Как избежать мозолей на ногах

Летом ноги еще больше потеют. Во время ходьбы влажная кожа трется об обувь, а на ее поверхности очень быстро появляются неприятные волдыри. Огромную роль здесь играет сама модель обуви и правильно подобранный размер. Всегда ориентируйся по размерной сетке в сантиметрах, так как один и тот же размер может отличаться в зависимости от фирмы.Как правило, новую обувь нужно разносить, чтобы она стала максимально удобной. Для этого подойдет старый бабушкин метод с носками. Надень плотные носки и новенькую пару обуви. Походи по дому в течение 10–15 минут: обычно этого достаточно. Кроме того, в обувных магазинах продаются специальные растяжители в виде пенообразного спрея. Его наносят на места, которые потенциально будут больше всего давить на ногу. Это средство смягчает материал, и ходить в обуви становится намного проще.Если же у тебя нет на это времени и нужно срочно надеть туфли или сандалии, есть пара дельных советов. Самый простой — заклеить проблемные зоны на ногах обыкновенным пластырем. Лучше всего выбирать пластырь из качественного материала, который не спадет с ноги. Да, они стоят дороже, зато ноги будут в безопасности. Кстати, существуют даже специальные прозрачные пластыри от мозолей. Это идеальный вариант для барышень, которые носят открытую обувь.Мозоли могут появляться еще чаще, если обрабатывать ступни ног пемзой. Кожа на пятках становится очень нежной, так что ходьба даже в самой удобной обуви может привести к неприятным последствиям. Ухаживай за ногами правильно. Например, можно ходить к профессиональному мастеру педикюра. Он занимается не только ногтями, но всей стопой. Также подойдет и простой домашний уход. Рекомендуем делать ванночки для ног, массажировать их и регулярно увлажнять кожу питательным кремом.Предотвратить появление мозолей можно и другим способом. Для этого нужно смочить ватный диск в растворе C2H5OH и протереть им зоны, на которых могут появиться мозоли. Если ты слышала о таком методе или пользовалась им, расскажи в комментариях, работает ли он.Прогресс не стоит на месте! В аптеках и магазинах бытовой химии, а также в Интернете уже давно продаются специальные средства, которые защищают ноги от появления мозолей.Знаю, что некоторые используют для профилактики мозолей обычную детскую присыпку или тальк. Достаточно просто припудрить веществом внутреннюю часть обуви.