Приспособление для склейки угловых соединений — для столярных работ

При склейке досок или заготовок фанеры под углом 45 или 90 градусов важно обеспечить надежную фиксацию деталей на время их склеивания.
Существует множество разных способов, как это сделать.
В сегодняшней статье рассмотрим один из таких способов. Идея принадлежит автору YouTube канала plywoodworking.
Что представляет собой самоделка
Приспособление состоит из нескольких элементов:
- основание;
- упоры;
- подвижный прижим.
Упоры закреплены по краям основания: с одной стороны приспособления можно клеить заготовки под прямым углом, с другой — под углом 45 град.
Прижим установлен в центральной части конструкции, и свободно перемещается по алюминиевому С-образному профилю, который используется в качестве направляющей.
При склейке заготовок под углом 45 градусов дополнительно используется П-образный прижим.
Процесс изготовления самоделки
Сначала необходимо сделать основание.
Здесь все просто: определяемся с нужными размерами, потом делаем разметку и вырезаем квадратную заготовку.
После этого вырезаем из фанеры два треугольника, и приклеиваем их к основанию таким образом, чтобы между ним получился зазор.
В получившийся зазор устанавливается алюминиевый С-образный профиль. Потом обрезаем основание на циркулярной пиле, как показано на фото ниже.
На следующем этапе изготавливаем из фанеры четыре упора одинакового размера, и приклеиваем их по краям основания.
В завершении останется только изготовить прижимной блок. Устанавливаем его на направляющую, после чего фиксируем барашковой гайкой.
Как склеить заготовки под углом 45 и 90 градусов, показано на фото ниже. Работать с приспособлением очень просто — разберется даже новичок!
Видео по теме
Подробный процесс изготовления самодельного приспособления можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.
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