Что такое чип-тюнинг и зачем он нужен двигателю машины

Для чего мотору автомобиля чип-тюнинг?
Когда кто-то ищет способ повысить мощность автомобиля, вмешательство в микросхему управления двигателем часто представляется самым быстрым и легким путем к увеличению отдачи. Чип-тюнинг – так называется перенастройка ЭБУ, побуждающая силовой агрегат работать с иными параметрами. Истина, лежащая в основе этой операции, может различаться в зависимости от особенностей машины, любых внесенных модификаций и того, каким способом и для каких целей чип был настроен в первую очередь.
Перенастройка электронного блока остается весьма эффективным инструментом для получения полезной управляемой мощности, если вы все сделаете правильно. Но реальность такова, что даже самая передовая и сложная регулировка ЭБУ не может сделать многого для увеличения выходной мощности без модификации прочих важных систем.
Безопасен ли чип-тюнинг для автомобиля
Может ли чип-тюнинг принести вред машине?/ Фото: rusinfo.info
Электронный блок управления двигателем – своего рода мозговой центр практически каждого современного транспортного средства. Следуя давней традиции, автопроизводители не весь потенциал силового узла используют, сдерживая его посредством контроллеров. Зачем? Главным образом потому, что двигатели разных автомашин конструктивно схожи, и экспериментальное поле не безгранично.задействуют весь ее потенциал, чтобы впоследствии, при выходе последующих поколений/серий/спецификаций иметь возможность повысить предел рабочего ресурса. Люди, занимающиеся настройкой ЭБУ, с помощью специфического оборудования и программ существенно расширяют границы возможностей таких автомобилей, устраняя искусственное заводское сдерживание.
Есть несколько вещей, которые следует понять заранее, прежде чем ставить эксперименты.
1. Чипы могут увеличить риск детонации мотора
Чип-тюнинг может привести к детонации силового агрегата/ Фото: zr.ru
Хотя увеличения мощности можно добиться практически от любого двигателя, это не всегда самый безопасный способ повышения эффективности. Он может дать некоторый прирост, но попутно радикально увеличить риск детонации и потенциальной поломки двигателя. Иногда надежность важнее отдельных коэффициентов.
Одной из наиболее важных функций, которые выполняет ЭБУ вашей машины, является регулирование выбросов. Иногда «чип двигателя» отключает эти системы, что может привести к провалу теста на выбросы, а также к загоранию индикатора «проверьте двигатель». Любая схема, отключающая стандартные средства контроля автомобиля, потенциально опасна.
2. Рекламируемая «прибыль» часто не соответствует действительности
Насколько чип-тюнинг влияет на мощность мотора?/ Фото: gas59.ru
Многие компании по настройке микросхем рекламируют свои услуги, демонстрируя существенный прирост мощности с результатами, подтвержденными динамометром. Некоторые умельцы не сообщают заказчику, что конкретные условия и модификации, необходимые для этих достижений, могут потребовать значительных изменений в моторе. Тюнинг – всего лишь часть головоломки.
Есть относительно простые приемы, которые микросхема двигателя может использовать для увеличения мощности, в первую очередь во время «широко открытой дроссельной заслонки» в условиях высоких оборотов. «Побочный эффект» обычно проявляется в потере мощности при других условиях, что отрицательно сказывается на управляемости. Это означает, что вы жертвуете общей производительностью ради небольших периодических увеличений выходной мощности, и это определенно не сделает вашу машину быстрее.
3. Универсального чипа не существует
Чип-тюнинг – это индивидуально/ Фото: blagchiptune.ru
Правильную настройку для безопасного и значительного увеличения мощности лучше всего выполнять для каждого двигателя на динамометрическом стенде с помощью опытных профессионалов. Хотя конкретная настройка может отлично проявить себя в одном моторном узле с определенной конфигурацией, проблемы могут спровоцировать даже малейшие отклонения от приемлемых условий (крайне высокая/низкая температура окружающей среды, например).
4. Чип-тюнинг аннулирует вашу гарантию
Применив чип-тюнинг, можно забыть о гарантии на двигатель/ Фото: kolesa.ru
Как правило, вскрытие блока управления немедленно аннулирует заводскую гарантию на ДВС. Установка новой микросхемы или модификация существующей изменяет множество переменных, жизненно важных для работы двигателя, таких как угол впрыска топлива, синхронизация зажигания, коррекция детонации, давление наддува, дозу потребляемого горючего, количество отходов-выбросов и прочее.
Постороннее вмешательство может устранить многие меры безопасности, предпринятые производителем для защиты агрегата, поэтому почти всегда приводит к аннулированию гарантийных обязательств при выходе его из строя или сбоев в работе.
5. После чип-тюнинга обычно требуется топливо премиум-класса
Чип-тюнинг обязывает к применению премиального топлива/ Фото: 1gai.ru
Независимо от используемого чипа, прилив мощности корректируется путем изменения топливных карт и схем зажигания. Эти корректировки устраняют большую часть безопасности и гибкости, присущих современному серийному автомобилю, из-за этого для безопасной эксплуатации обычно требуется топливо премиум-класса, а иногда и октановый бустер (также известный как октан-корректор). Помните об этих дополнительных расходах при покупке/установке высокопроизводительного чипа.
Кроме того, различные модификации микросхемы двигателя могут отрицательно сказаться на расходе топлива, в особенности те чипы, которые каким-либо образом изменяют системы контроля выбросов. Такая потеря эффективности может дорого обойтись и, скорее всего, не принесет вам никакой выгоды в плане мощности.
6. Современные ЭБУ умны
Электронный блок управления двигателя/ Фото: avto.pro
В зависимости от разновидности чип-тюнинга, используемого метода настройки и особенностей мотора, подвергаемого изменениям, электронный блок может запомнить и восстановить старую настройку. Современные устройства управления становятся все более адаптивными, в результате определенные поправки могут носить временный характер. Некоторые ЭБУ отказываются «переучиваться» через несколько дней или недель, требуя перезагрузки и очистки памяти на регулярной основе.
Хотя чип-тюнинг в целом способен обеспечить заметный прирост мощности (порой до 35-50%), он редко обходится без компромиссов. Эти выгоды могут увеличить стоимость эксплуатации, потребовать изменить привычное топливо или использовать октаноповышающие присадки, негативно повлиять на системы синхронизации автоматической трансмиссии, стабилизации автомобиля, управления скоростью и т.д. Соотнесите эти затраты с пользой, которую рассчитываете получить, и ваши эксперименты будут гораздо более приятными и продуктивными.
7. Настройка на суперпроизводительность всегда рискованна
Насколько оправдана настройка мотора на чрезмерно высокую производительность/ Фото: avtovzglyad.ru
Некоторые схемы легко обеспечивают прирост л.с., но с заводской точки зрения любые сторонние вмешательства в ЭБУ повышают уязвимость всей системы. Ускоренное время отклика может означать как большую мощность, так и повышенный риск внезапного взрыва. Датчики могут не успеть быстро среагировать на детонацию, лишая систему времени на полноценную защиту двигателя.
В случае повышения красной черты, когда обороты доходят до соблазнительно высоких цифр, блага нивелируются ускоренным износом агрегата и риском внезапного краха. Неудивительно, что перенастройка «мозга» автомобиля влечет за собой утрату гарантии. Рискован и человеческий фактор: малейшая оплошность в настройках способна привести к опасным перегрузкам и повреждениям жизненно важных узлов и систем.
8. Профессиональная установка
Чип-тюнинг должны проводить квалифицированные специалисты/ Фото: drive2.com
Грамотный чип-тюнинг, правильно проведенный специалистами после тщательного исследования всех параметров автомобиля и особенностей его главных «органов», поможет настроить вашу машину на оптимальную производительность. В конечном итоге проявляется много плюсов: клиент ощутимо экономит на расходе топлива, КПД двигателя повышается, он работает плавнее, становится более отзывчивым и тяговитым. После хорошего чип-тюнинга удовольствия при вождении больше, а забот и эксплуатационных трат меньше.
В любом случае разумнее оставить это профессионалам с надежной репутацией. Неумелое вмешательство в работу жизненно важных систем может привести к печальным последствиям, и некоторые могут оказаться непоправимыми.
Правильное перепрограммирование даст заметно лучшую производительность и добавит удовольствия от вождения. Правда, чтобы получить максимальный эффект, придется дополнительно раскошелиться на замену кое-каких сопутствующих компонентов вроде свечей зажигания, проводов, клапанов и т.д. Уточните список у своего мастера.
9. Любой ли автомобиль можно безопасно перенастроить?
Чип-тюнинг подойдет только для новых автомобилей/ Фото: vtp-club.ru
Со старой техникой без электронного управления этот фокус невозможен, но большинство современных машин – дизельных, бензиновых и особенно с турбонаддувом – хорошо переносят этот метод оптимизации. Если сомневаетесь, обратитесь за советом к специалистам по замене/ремонту двигателей.
10. Преимущества перенастройки
Чип-тюнинг может существенно повысить возможности автомобиля/ Фото: w-dog.ru
Цели чип-тюнинга могут быть разными. Он позволяет поднять уровень мощности и вращающего момента, снизить топливопотребление, усилить плавность хода автомобиля, обострить динамику и маневренность.
По сути, электронная корректировка ЭБУ дешевле, безопаснее и эффективнее механической модернизации. Задействовав опытных специалистов, вам не придется беспокоиться о перегрузках и быстром износе. Правильный чип-тюнинг обеспечивает массу преимуществ, при этом сопровождается малыми рисками и не разоряет бюджет.
