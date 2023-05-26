Расплата за измену: что грозит неверным супругам в разных странах мира

В настоящее время в России супружеская измена не вызывает в обществе удивление или порицание. Наши люди достаточно легкомысленно относятся к современному институту брака. А ведь есть страны, в которых отношения внутри семьи регулирует государство. И за измену можно заплатить очень высокую цену.









1. Мали

2. Швейцария

3. Турция

4. Иран

5. Индонезия

6. Папуа – Новая Гвинея

7. Китай

8. Вьетнам