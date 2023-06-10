Шапка «буратино» и пальто «на вырост»: Что носили советские дети

В Советском Союзе дети вообще не переживали по поводу того, во что одеты. Более того, также относились к этому и родители. Носили то, что было в магазинах и что смогли себе позволить купить мама с папой. О суперкрасивых нарядах советские люди узнавали только, если удавалось где-то посмотреть зарубежный каталог, хотя бы прибалтийский. А так, все были абсолютно равны, зато счастливы.
Советских детей наряжали только по особым поводам / Фото: uhta24.ru
Повседневная одежда не отличалась нарядностью. Обычно красиво причесанные, чистые и нарядные дети, встречающиеся на пути, – это те, кто идет с родителями на какое-то мероприятие, в цирк или зоопарк. Что примечательно, вещи «на выход» в большинстве своем были яркими или светлыми, хотя фасоны все у них были практически одинаковые.
Главное достоинство того времени – отсутствие одежды для маленьких детей и подростков из синтетических тканей. Для пошива использовались шелк, причем, натуральный, шерсть и хлопок. И стоили такие вещи практически копейки.
Теплая одежда и обувь
Зимняя одежда советских детей не отличалась разнообразием / Фото: av-seliverstov.livejournal.com
В зимних вещах разнообразия не было, в принципе. Круглая из мутона или кроличья шапка-ушанка, были еще и вязаные типа «петушок» для мальчиков и «буратино» для девочек, а также с помпонами, но это уже варианты для межсезонья, как и болоневые курточки. Зимой же ребетня ходила в шубках, подпоясанных ремешком, или пальто в клетку с цегейковым воротником и на ватине. Все это было объемным и очень тяжелым. Обязательным атрибутом был повязанный сверху шарф. У младших ребятишек завязывался он обязательно сзади, и варежки на резинках, чтобы не потерялись.
Несмотря на неудобство зимней одежды, дети активно проводили зимние дни / Фото: pastvu.com
Картина дополнялась шерстяными штанами, нередко с начесом, или эти самые штаны были еще и на лямках. На ногах красовались валенки, сапожки из войлока или унты, которые в то время были просто на вес золота.
Иногда становится интересно, как в столь неудобных вещах можно было передвигаться. Но дети того времени не только отлично с этим справлялись, они еще умудрялись и играть, кататься на санках и лыжах, играть в снежки и лепить снежную бабу.
Как покупалась детская одежда в СССР
Найти в СССР некоторые вещи по размеру было сложно / Фото: yandex.ua
Все без исключения родители покупали предметы гардероба своим детям «на вырост». Удивить окружающих свитером, брюками и даже платьем на пару размеров больше, чем нужно, было невозможно. Подкатили и носи – так считали родители, а ребятишкам было все равно. Дело в том, что в советское время не всегда удавалось найти нужную вещь, да еще и по размеру. Плюс ко всему способность детей быстро вырастать. Менять гардероб каждый сезон было просто не практично.
Коротенькие платьица или шортики считались нормой / Фото: grafamania.net
Но даже когда платье или брюки становились маленькими, покупать обновки не торопились. Нередко можно было встретить школьниц в коротеньких платьицах, а девочки младшего возраста и вовсе могли ходить в юбочках, из-под которых выглядывали трусики, и это считалось нормальным.
Кстати, мальчишек не смущали ноги их одноклассниц. Они привыкли к такому их внешнему виду и реагировали спокойно. Да и сами могли ходить в коротких брюках и пиджаках с рукавами не по размеру.
Советские дети активно проводили досуг, не задумываясь о том, во что одеты / Фото: yandex.ua
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