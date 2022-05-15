10 малоизвестных древнеегипетских культурных практик, которые и сегодня вызывают огромный интерес

Древний Египет: Живой Бог.
Люди жили на берегах Нила со времен палеолита или каменного века (самые ранние свидетельства датируются 700 000 годами). Неудивительно, что в месте с такой легендарной историей развилась могущественная цивилизация.
1. «Надлежащий ход вещей во Вселенной»
Древний Египет: храмовые ритуалы.
Чтобы сохранить «надлежащий ход вещей во Вселенной», целая небольшая армия жрецов в многочисленных храмах Египта ежедневно возносила молитвы богам. В каждом храме была особая статуя божества, с которой проводили ритуал «открытия рта» для получения «духовной сущности божества». Этим статуям ежедневно делали подношения в виде еды, питья и даров. Жрецы также пели гимны и даже мыли и одевали своих «богов». Во время ритуала обязательно использовали масла и благовония, а также и краску для глаз.
2. Цветное стекло и янтарь
Древний Египет: синие бусинки Олби.
Египтяне производили различные изделия, которым находилось применение во всем древнем мире. К примеру, в могиле датской женщины в Олби нашли стеклянные синие бусы. После тщательного его исследования выяснилось, что эта бусинка была сделана в... египетской мастерской в Амарне. В Египте синий цвет символизировал первобытный океан, из которого произошло все сущее. За границей же стекло ценилось очень дорого и встречалось разве что в захоронениях «элиты общества». В обмен на цветное стекло, северные народы отправляли в Египет янтарь , который ценился в этой стране, как материал, символизирующий Солнце. В захоронениях многих фараонов встречаются куски священного янтаря.
3. Пьяницы Микерина
Древний Египет: юмористические граффити.
Рабочие и художники в Египте часто помечали свои творения личным граффити (иногда юмористического характера). Благодаря этому любопытному обычаю современные исследователи могут воссоздавать информацию о древних сооружениях Египта и о том, как они строились. Изначально всех рабочих делили по тысячам, а затем каждую тысячу делили на более мелкие подразделения, каждому из которых поручали выполнение определенной задачи. У каждой этой группы рабочих было свое прозвище, которое обязательно включало имя фараона, на которого они работали. Это привело к появлению таких причудливых названий, как «пьяницы Микерина». Подобные граффити украшают гробницы, пирамиды и другие памятники древности.
4. Женщины-врачи
Древний Египет: женщины-врачи.
Оказывается, у древних египтян фактически было равенство полов. Женщины пользовались многими привилегиями, которые исчезли в последующих культурах, такими, как право на собственность (включая рабов), а также составление юридических документов. Кроме того, женщины часто работали в таких уважаемых отраслях, как медицина. В древних записях сохранились упоминания, по крайней мере, о 100 египетских женщинах-врачах.
5. Голубой лотос
Древний Египет: голубой лотос.
Голубой лотос (или голубая кувшинка) имела в Египте религиозное значение. Миф о творении утверждал, что первая кувшинка появилась из хаоса, который был до рождения Вселенной, и именно эта кувшинка породила бога Солнца, прародителя всей жизни. Цветок кувшинки разворачивает свои лепестки каждое утро, показывая свою золотую сердцевину, и закрывает лепестки к вечеру. Египтяне считали, что это якобы символизирует ежедневный солнечный цикл. Поэтому неудивительно, что лилии считались крошечными изображениями бога Солнца и их изображения встречаются на многих памятниках и храмах.
6. Рацион египтян
Древний Египет: рацион рядовых египтян.
Чтобы выяснить, что ели древние египтяне, французские исследователи проанализировали соотношение двух изотопов углерода в 45 мумиях, датируемых 3500 г. до н.э. - 600 г. н.э. По итогам углеродного анализа оказалось, что египтяне по большей части питались растительной пищей (в основном это были пшеница и ячмень). Несмотря на множество сохранившихся доказательств того, что египтяне занимались рыбной ловлей, они ели на удивление очень мало морепродуктов.
7. Влияние нубийской культуры
Древний Египет: влияние нубийской культуры.
Обнаруженная в бывшей Верхней Нубии могила женщины среднего класса предполагает, что египетская и нубийская культуры свободно смешивались после того, как Египет завоевал своего соседа в 1500 году до нашей эры. К примеру, эта женщина была похоронена в египетской гробнице, но при этом не в саркофаге, а в кровати (что практиковали нубийцы). Кроме того, ее не мумифицировали, а похоронили на боку в позе эмбриона. Что интересно, на останках не было найдено погребальных украшений из слоновой кости, столь любимых ее соотечественниками, а египетский амулет.
8. Проблемы со здоровьем
Древний Египет: переломы костей, анемия, переутомление.
Древние иероглифические тексты, которые рассказывали о хорошей жизни в Египте, являются ложью. Это было доказано благодаря исследованию человеческих останков на кладбище в Тель-эль-Амарна, бывшей столице во времена правления Эхнатона (фараона, который безуспешно пытался ввести монотеизм в стране). Как оказалось, люди в то время были намного «мельче» и болезненнее. Средний рост мужчин составлял 158 сантиметров, а женщины были еще ниже. Также были выявлены явные признаки переутомления и клинического недостатка белка. Переломы костей были обычным явлением, равно как и травмы спины от изнурительной нагрузки. У 74 процентов детей и у 44 процентов взрослых была анемия.
9. Эгалитарная концепция брака
Древний Египет: эгалитарная концепция брака.
Несмотря на то, что добрачный секс не считался табу, от молодых людей ожидали, что они все же вступят в брак. Египтяне женились в раннем возрасте, часто до наступления 20 лет. Тем не менее, государство и религия не имели вообще никакого отношения к любому аспекту брака. Скорее, египетский брак напоминал общественный договор, который регулировал имущество пары, как добрачное, так и нажитое вместе. Благодаря эгалитарной концепции египетского брака, женщины могли так же легко просить развода, как и мужчины.
10. Салат-афродизиак
Древний Египет: салат-афродизиак.
На первый взгляд, в списке общеизвестных афродизиаков салат выглядит неуместно. Однако, он использовался в таком качестве почти 5000 лет назад. Около 2000 г. до н.э. именно салат начал символизировать бога плодородия Мин. Предположительно, египтяне заметили, что стебли салата торчат из земли отдаленно похоже на определенную часть мужской анатомии. Кроме того, салат, срезанный у основания, выделяет молочно-белое вещество, которое египтянам казалось похожим на сперму. Однако, египтяне обычно не ели салат, а выжимали масло из его семян, которое использовали в лечебных целях, для приготовления пищи и даже при бальзамировании.
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