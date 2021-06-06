Тайные значения тюремных татуировок

На днях британская служба новостей BBC опубликовала большую статью о российских тюремных татуировках. Чопорные англичане, конечно, с темой слабо знакомы, – но зато ссылаются на авторитет российского эксперта, криминалиста из МВД с 30-летним стажем. Предлагаю всем желающим, считающим себя знатоками в этом вопросе, высказаться: сумели ли британские журналисты разобраться в теме? Или что-то важное упустили при переводе?



Аркадий Бронников – эксперт-криминаист МВД с 30-летним стажем. Все эти годы он собирал материал о российских тюремных татуировках – и вот решил поделиться своим архивом с публикой, выпустив книгу «Энциклопедия российских криминальных татуировок». Вот, к примеру, эта татуировка, по его словам, принадлежит, скорее всего, вору-»медвежатнику» (взломщику сейфов). Число куполов на соборе соответствует количеству ходок в зону и длительности приговоров. Глаза, вытатуированные на груди, означают «Я все вижу» или «Я за тобой наблюдаю». Симметричные восьмиконечные звезды на груди, под ключицами, – знак профессионального вора. Когда звезды вытатуированы на коленях у заключенного – это знак анархического взгляда на мир. «Я никому не подчиняюсь. Никто не заставит меня встать на колени».

«По неписанным законам тюрьмы, – говорит Бронников, – на заключенного без татуировок смотрят сверху вниз. Татуировки – это и паспорт, и биография , они говорят об интересах заключенного и его взглядах на мир. Существуют «почетные» татуировки, право носить которые следует заслужить, – наглядные знаки авторитета и престижа. Каждый крет или перстень на пальце означает ходку на зону. Здесь на указательном пальце – перстень в память о родителях, умерших, пока сын был в тюрьме. На среднем пальце – «Отсижу от звонка до звонка» – означает заключенного без права досрочного освобождения. На безымянном – перевернутый знак пик, означающий приговор за хулиганство».«Как только заключенный попадает на зону, – пишет Бронников, – он видит, что воры здесь заправляют всем. Он начинает копировать их татуировки и манеру поведения». Татуировки святых и ангелов на груди и спине – знак приверженности воровским традициям. «Они означают, что тело заключенного не замазано предательством, и он чист перед другими зэками . Крест на груди – небольшого размера, это означает, что человек, хоть и принял воровские традиции , но не является вором в законе».«Кошачьи головы по обеим сторонам груди означают склонность к обману и мошенничеству, умение легко войти в доверие к жертве. Есть тут и другое значение, ведь аббревиатура «КОТ» означает «Коренной Обитатель Тюрьмы». Корабль под парусами с флагами на мечтах может означать, что в прошлом заключенного был побег из мест лишения свободы, или быть знаком вора-»гастролера». Мадонна с младенцем – популярнейший сюжет воровских татуировок, у этого рисунка может быть масса значений – и преданность воровскому клану, и призыв к богоматери защитить от зла, а также может обозначать, что ее обладатель обитает на зоне с самых ранних лет».«Ленина преступники татуировали на груди, как главного «коммунистического пахана», – рассказывает Броннков, – а иногда даже из патриотизма. Но чаще действовал другой расчет: татуировками Ленина и Сталина уголовники спасали себя от перспективы расстрела, поскольку криминальный мир наивно верил в слух о то, что расстрельным командам запрещено стрелять в портреты вождей.Аббревиатура СЛОН приобрела популярность среди заключенных еще в начале 1930-х, во времена Соловецкого лагеря особого назначения, утверждает эксперт, и с тех пор активно используется в тюремных татуировках с различными расшифровками от «Соловецкий лагерь очень надоел» до «С ранних лет одни несчастья».«Татуировки на веках преступники делали, используя металлическую ложку, которую загоняли под веко, чтобы игла татуировщика не проткнула глазное яблоко».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)