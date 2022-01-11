9 распространенных ошибок в воспитании детей, которые легко исправить

Воспитание детей — одна из самых сложных работ и забот в мире. Несмотря на то, как сильно родители стараются быть идеальными, они все равно иногда совершают ошибки.

Конечно, четкой инструкции по воспитанию не существует, ведь каждый ребенок уникален, как и его семья, однако есть довольно распространенные просчеты в поведении, которые родителям не мешало бы избегать. Стоит прислушаться к мнению опытных семейных экспертов, чтобы сделать своего ребенка более счастливым.

1. Век развитых технологий

Проводя время с детьми, нужно отвлечься от технологических разработок.

Технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они не только помогают нам в решении повседневных задач, но зачастую становятся и источником отдыха, веселья, создания новых впечатлений. Однако не стоит позволять технологиям слишком глубоко проникать в свою жизнь. Когда дело доходит до проведения времени со своими детьми, смартфон, планшет и ноутбук нужно оставлять в стороне. Создавать совместные воспоминания лучше всего, занимаясь различными делами и общаясь друг с другом. Детям надолго запоминается, как они себя чувствовали, когда проводили время с близкими.

2. Чрезмерная опека

Немножко свободы никогда не помешает.

Важный элемент взросления — это понимание того, что все действия имеют свои последствия. Это помогает ребенку учиться и обретать свой опыт, когда он сам что-то решает и получает какой-то результат. Однако часто родители, которые стараются защитить своих детей, оберегают их от всяческих негативных последствий и самостоятельно решают проблемы. Самостоятельность не обретается моментально во взрослом возрасте, ведь это постепенный процесс, в котором обязательно должны осознаваться последствия своего выбора.

3. Собственный пример

Поведение родителей — крайне важный, хоть и не всегда явный аспект воспитания.

Родители дают своим детям очень много советов, начиная с того, как лучше одеваться, общаться с окружением и заканчивая тем, какую профессию нужно выбирать в будущем. Однако эти советы будут не особо действенны, если ребенок не почувствует практической основы под ними. Родители должны демонстрировать все, что они советуют, через собственное поведение. Дети, зачастую, отражают поведение своих родителей больше, чем слушают то, что им говорят.

4. Качественно проведенное совместное время

Далеко не важно сколько, важно как.

Дети всегда мечтают о внимании родителей, даже если они этого не показывают. Семейные эксперты и психологи рекомендуют проводить в день хотя бы 10–20 минут качественного времени всей семьей. В этот период члены семьи должны уделять все свое внимание друг другу, не отвлекаясь на смартфоны, телевизоры или другие раздражающие факторы. Это позволяет детям понять, что они важны и что с ними приятно проводить время, а не только то, что родители их любят.

5. Невнимательность к своим желаниям

Лучшее, что можно сделать с ошибками — учиться на них.

Одна из особо важных вещей, которую родители должны делать для хорошего воспитания своих детей — это составлять расписание для себя на каждый день. Такой подход позволяет избежать перегруженности и разочарования в связи с тем временем и силами, которые необходимо тратить на детей. На первый взгляд многим это может показаться нелогичным, но родители должны обязательно заботиться о себе и своем отдыхе, чтобы быть в хорошем расположении духа и лучше заботиться о других.

6. Навязывание своих целей

Проецирование своих целей на детей — не лучшая задумка для их счастья.

Родители хотят для своих детей только самого лучшего, однако они часто забывают, что «лучшее» для них не означает «лучшее» для их детей. Будь это увлечение спортом, внеклассные занятия, выбор друзей или общение в социальных сетях, родители могут стараться ненавязчиво подтолкнуть своих детей к тому, что они хотели бы сделать в молодости, вместо того, чтобы оставлять своим детям право выбора и собственных решений. Нельзя думать о детях, как о своем втором шансе воплотить что-то в жизнь, нужно позволять новому поколению идти своим путем.

7. Пренебрежение собственными отношениями

Взаимопонимание — залог счастья любой семьи.

Дети — это очень важная составляющая семьи, но не вся семья. Поэтому, несмотря на них, нужно не забывать развивать свои отношения с партнером, вместо того, чтобы просто сосредоточиться на детях. Дополнительное внимание, которое получает ребенок, не идет ни в какое сравнение с тем эффектом, который он может получить благодаря здоровым родительским отношениям.

8. Относиться с вниманием

Дети хотят чувствовать себя важными.

Любые родители должны прислушиваться к своим детям, вне зависимости от возраста. Для них очень важно знать, что они в любой момент могут высказаться и будут услышаны. Так дети чувствуют себя ценными. Если ребенка что-то действительно беспокоит, следует воспринимать это всерьез, какой бы глупой и банальной не казалась проблема.

Полезный совет: Дети всегда должны чувствовать, что родители готовы их выслушать в любом случае. Это необходимо, чтобы они не стеснялись и не боялись обсуждать «сложные» темы, такие как жестокость, неправильное поведение, ошибки. В таком случае у родителей будет возможность помочь своему ребенку в трудную минуту.

9. Делать все для своих детей

Во всем нужно знать меру, даже в хорошем.

Конечно, родители чувствуют ответственность за благополучие своего ребенка, но это не означает, что нужно удовлетворять любые их прихоти. Идеальное решение: помочь в обретении каких-либо желаний, иногда выполнять просьбы и учить ребенка признательности. Благодарность дети будут чувствовать только тогда, когда понимают, сколько усилий требует выполнение их желаний.

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