13 опустевших храмов, которые получили вторую жизнь в новом формате

Каждое сооружение может спустя много лет успешной эксплуатации остаться не у дел. И религиозные храмы в этом отношении исключением не являются. Однако рядом с опустевшими зданиями такого типа, которых по миру огромное количество, есть и такие, что умудряются остаться центрами жизни горожан. Правда, для этого им приходится, что называется, «сменить специализацию».
1. Отель Martin’s Patershof (Мехелен, Бельгия)
Необычный отель со шлейфом сакральности. /Фото: youtube.com
В Бельгии можно отыскать яркий пример, как можно успешно вписать современный дизайн в пространство бывшего неоготического собора. История собора берёт начало примерно в 1231 году, когда в городе Мехелен был создан францисканский Орден меньших братьев. Позднее здание меняло свой внешний вид, а в нынешнем облике собор появился в середине XIX столетия. Храм по прямому назначению функционировал вплоть до начала Второй мировой войны, когда здание реквизировали немецкие военные. После окончания войны Орден меньших братьев отреставрировал собор, однако в девяностых годах прошлого века его решили продать вместе с прилегающей территорией. В результате в 2006 году компанией Martin's Hotels Group был реализован амбициозный проект по трансформации бывшей церкви в отель. Синтез неоготики и современных решения получился идеальным: например, зона для завтраков отлично разместилась в алтарной части, а витражи середины XIX века украшают гостиничные номера.
2. Скейт-парк (Муниципалитет Льянера, Испания)
А вот в Испании появился ещё более впечатляющий образец синтеза, так как в этом случае соединились архитектура начала прошлого века, современного искусства и даже молодёжной субкультуры. Речь идёт о церкви Святой Варвары, которая была построена испанским архитектором Мануэлем дель Бусто в 1912 году, однако после окончания Второй мировой войны она оказалась заброшена. Простояв в таком состоянии семьдесят лет, в 2015 году силами художника Окуды Сан-Мигеля стены и своды бывшего храма украсила роспись из психоделических красочных фресок. Они в итоге и стали центральным элементом дизайна крупнейшего скейт-парка в Астурии, который и открыли в старом здании.
3. Книжный магазин Waanders In De Broeren (Зволле, Нидерланды)
Книжный магазин в храме, который в любой момент можно убрать. /Фото: pinterest.de
Любой храм является местом, где хранятся знания и информация о сакральном. Однако в Нидерландах специалисты архитектурного бюро BK Architecten пошли ещё дальше, когда решили необычным образом адаптировать историческое здание к современным функциям. Именно так под сводами собора XV столетия появился полноценный книжный магазин под названием Waanders In De Broeren. Книжные витрины там разместились на трёх уровнях, объединённых лестницей, которая расположена параллельно 11-метровым шкафам. Прохаживаясь вдоль стеллажей с книгами, покупатели поднимаются по лестнице под самый свод бывшего храма, что позволяет вблизи рассмотреть его конструкцию и декор. Но при этом первоначальный вид собору можно вернуть буквально в любой момент: архитекторы спроектировали его так, чтобы магазин можно было демонтировать без какого-либо ущерба для исторического памятника.
4. Суперкомпьютер Marenostrum (Барселона, Испания)
В храм ещё и суперкомпьютер успешно поместили. /Фото: ixbt.com
Ещё один примечательный пример «смены специализации» храма для современных потребностей, который можно найти в Испании. На территории Политехнического университета, что в Барселоне, расположена часовня Торре Жирона, которая была построена в 1860-х годах. На протяжении какого-то времени она была в запустении, а вот в 2005 году её решили перепрофилировать, причём весьма необычным образом: там разместили тринадцатый по мощности суперкомпьютер на планете. Его мощности используют в попытках разгадать секреты структуры человеческого генома и законы развития Вселенной. Компьютер выполняет и чисто практические функции, например, отвечает за прогноз погоды.
5. Meeres Museum (Штральзунд, Германия)
Музей под сводами храма. /Фото: welt.de
На просторах северогерманского города Штральзунде можно найти занимательный синтез религиозного сооружения и научной организации. Так находится один из самых значимых морских музеев планеты. В 1951 году монастырь Святой Екатерины стал местом расположения коллекции Музея естественной истории Штральзунда, ставшей в результате основой Немецкого океанографического музея. Сегодня под сводами бывшего монастыря активно исследуются разнообразные организмы, которые наполняют океан.
6. Центр социальной помощи жителям (Халле, Бельгия)
Модернизированный храм стал местом помощи нуждающихся. /Фото: vokrugsveta.ru
Храмы на протяжении истории часто были пристанищем для нуждающихся и местом, где можно было получить помощь. И один из бельгийских соборов 1901 года постройки, который перестал функционировать по прямому назначению, стал местом сначала размещения детского дома, а позднее там был открыт офис центра социальной помощи жителям. Специалисты строительной компании WAW Architects сумели не только сохранить классический фасад из исторического кирпича и общий вид часовни и даже чердачных стропил, но и удачно вписать в конструкцию здания современного стеклянного объекта в форме куба.
7. Пивоварня The Church Brew Works (Питтсбург, США)
Не только монахи в монастырях варили пиво - теперь это делают в опустевших храмах. /Фото: vokrugsveta.ru
Пивоварня The Church Brew Works, как можно понять даже из названия, расположилась в здании римско-католической церкви Святого Иоанна Крестителя, которая до начала девяностых годов прошлого века принадлежала епархии Питтсбурга. Владельцы пивоварни умудрились обыграть необычный выбор места размещения своего предприятия даже в рекламном лозунге: «А на восьмой день...человек создал пиво». Так, на месте бывшей алтарной части появились резервуары, в которых происходит процесс пивоварения. Интересно, что практика размещения пивных в бывших церковных зданиях стала полноценной тенденцией в общинах нового движения, известного как «Богословие из крана» (Theology-on-Tap), которое пропагандирует мысль, что грех - это пьянство, однако умеренное употребление слабоалкогольных напитков считается способом сплотить общину.
8. Цирковая школа Circomedia (Бристоль, Великобритания)
Под сводами храмов и цирковые выступления проходят. /Фото: gloss.ua
Цирк пытается идти в ногу со временем, поэтому уже не является привычным перечнем номеров клоунов, гимнастов и дрессировщиков. Сегодня активно развивается так называемый физический театр, представления которого имеет в своём фундаменте серьёзную драматургию. Ярким примером места, где создаётся цирк будущего, является размещённая в 2005 году на территории бывшей церкви Святого Павла, построенной в конце XVIII столетия школа современного цирка с говорящим названием Circomedia. В заброшенном состоянии сооружения оказалось в конце прошлого века, а потом его отреставрировал Фонд сохранения церквей. Просторное помещение с высокими сводами и отличной акустикой стало отличной ареной для проведения представлений для английских горожан.
9. Коворкинг Entrepre Nörskyrkan (Стокгольм, Швеция)
Шведский вариант второй жизни храма. /Фото: smapse.ru
Интересный вариант интерпретации здания бывшего храма появился в Швеции. Так называемая «церковь предпринимателей» была открыта в Стокгольме, который считается одним из важнейших экономических центров Скандинавского региона. Коворкинг расположили в здании бывшей Греческой православной церкви. Сегодня на месте алтарной части находится пространство для презентаций. А современные «прихожане» любят в необходимый им момент прийти туда и воспользоваться им для работы, проведения различного рода мероприятий или просто встреч с единомышленниками.
10. Торговый центр Limelight Marketplace (Нью-Йорк, США)
Сегодня по коридорам сакрального сооружения бродят покупатели на шопинге. /Фото: vokrugsveta.ru
Здание церкви Святого Причастия в Нью-Йорке было построено в середине XIX столетия. Однако в какой-то момент финансовые трудности заставили отдать сооружение в частные руки, однако он не сразу нашёл добросовестного владельца. Так, первоначально здание досталось некоммерческой организации Odyssey House для реабилитации наркозависимых, правда, такой функционал оно имело сравнительно недолго, после чего помещение оказалось у Питера Гейшена, который открыли в нем ночной клуб The Limelight. По иронии судьбы, популярность заведения было обеспечено торговлей там запрещёнными веществами. И только в 2010 году в здании находится совершенно легальный торговый центр, который, впрочем, сохранил название клуба — Limelight Marketplace.
11. Студенческий театр The Quarry Theatre (Бедфорд, Великобритания)
В бывшей церкви и спектакли играют. /Фото: archdaily.com
В 2015 году в английском городе Бедфорд был открыт театр, ставший центром исполнительских искусств местной школы и, естественно, центром притяжения для жителей. Подмостками стала территория бывшей моравской церкви, дома смотрителя и церковного двора, причём историческое здание было сохранено, но модернизировано так, что храм в этом месте практически невозможно опознать. Фойе театра располагается вокруг апсидной стены и выходит к сохранившемуся алтарю. Архитекторы очень удачно оптимизировали сравнительно небольшое по площади пространство, что позволяет принимать до трёх сотен зрителей.
12. Музей Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург, Россия)
На месте храма старообрядцев создали крупнейший музей о полюсах. /Фото: vokrugsveta.ru
Далеко не каждому известно, что именно на отечественных просторах находится крупнейший на планете музей, посвящённый исследованиям полюсов Земли. Но ещё меньше людей знают, что ранее в сооружении, где сейчас располагается экспозиция, был старообрядческий храм. Создание музея было продиктовано возрастанием научного интереса к изучению Северного полюса в первые годы советского периода России. Тогда на волне антирелигиозной кампании организации и было предоставлено помещение бывшей старообрядческой (единоверческой) Никольской церкви. С одной стороны, это решение спасло сооружение от разрушения в период борьбы советской власти с храмами, а с другой, сегодня администрация музея активно занимается попытками отстоять здание, ведь его пытается вернуть под своё управление единоверческая община Санкт-Петербурга.
13. Галерея Яблонка (Хюрт, Германия)
Храм, в котором от храма уже ничего не осталось. /Фото: boehmchapel.com
Приходская католическая церковь Святой Урсулы была построена в середине прошлого столетия по проекту Готфрида Бема, который считается пионером модернистской храмовой архитектуры и является первым в Германии лауреатом Притцкеровской премии. До 2006 года храм принадлежал Кельнскому архиепископству, пока здание оригинальной конструкции не привлекло арт-дилера Рафаэля Яблонка, который его выкупил и расположил там галерею. Рафаэль и Тереза Яблонка серьёзно отнеслись к тому, что здание больше не является религиозным сооружением, поэтому все культовые предметы были убраны. Сегодня в помещении бывшей церкви, переименованной в «Часовню Бёма», ежегодно проводится две-три выставки.
