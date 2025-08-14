13 опустевших храмов, которые получили вторую жизнь в новом формате

1. Отель Martin’s Patershof (Мехелен, Бельгия)

Необычный отель со шлейфом сакральности. /Фото: youtube.com

2. Скейт-парк (Муниципалитет Льянера, Испания)

Теперь на месте богослужений рассекают на скейтах./Фото: vokrugsveta.ru

3. Книжный магазин Waanders In De Broeren (Зволле, Нидерланды)

Книжный магазин в храме, который в любой момент можно убрать. /Фото: pinterest.de

4. Суперкомпьютер Marenostrum (Барселона, Испания)

В храм ещё и суперкомпьютер успешно поместили. /Фото: ixbt.com

5. Meeres Museum (Штральзунд, Германия)

Музей под сводами храма. /Фото: welt.de

6. Центр социальной помощи жителям (Халле, Бельгия)

Модернизированный храм стал местом помощи нуждающихся. /Фото: vokrugsveta.ru

7. Пивоварня The Church Brew Works (Питтсбург, США)

Не только монахи в монастырях варили пиво - теперь это делают в опустевших храмах. /Фото: vokrugsveta.ru

8. Цирковая школа Circomedia (Бристоль, Великобритания)

Под сводами храмов и цирковые выступления проходят. /Фото: gloss.ua

9. Коворкинг Entrepre Nörskyrkan (Стокгольм, Швеция)

Шведский вариант второй жизни храма. /Фото: smapse.ru

10. Торговый центр Limelight Marketplace (Нью-Йорк, США)

Сегодня по коридорам сакрального сооружения бродят покупатели на шопинге. /Фото: vokrugsveta.ru

11. Студенческий театр The Quarry Theatre (Бедфорд, Великобритания)

В бывшей церкви и спектакли играют. /Фото: archdaily.com

12. Музей Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург, Россия)

На месте храма старообрядцев создали крупнейший музей о полюсах. /Фото: vokrugsveta.ru

13. Галерея Яблонка (Хюрт, Германия)

Храм, в котором от храма уже ничего не осталось. /Фото: boehmchapel.com