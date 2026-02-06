6 идей для хранения и экономии места в хрущевке

Иногда даже в большой квартире не хватает мест для хранения, что уж говорить о маленькой, плохо продуманной хрущевке. Но профессионалы знают, как уместить на ограниченной площади все и даже больше. Novate.ru делится секретами дизайнеров, которые помогут правильно организовать хранение и задействовать каждый метр.

Идея 1: Короб вокруг холодильника

Идея 2: Журнальный столик-трансформер

Идея 3: Секция для полотенец в ванной

Идея 4: Шкафы вокруг кровати или телевизора

Идея 5: Софа с ящиками на балконе

Идея 6: Откидной обеденный стол

Варианты хранения вокруг холодильникаХолодильник – один из самых массивных предметов на кухне, который занимает много места (особенно, если речь идет о крохотной комнате площадью пять квадратов). Многие принимают решение вынести его в коридор, чтобы освободить кухню, но это не единственно верное решение.Как насчет того, чтобы установить холодильник в специальный короб с верхним шкафчиком, где можно будет хранить текстиль, запасы продуктов, праздничную посуду и прочее? А в торце можно повесить рейлинг для хранения полотенец, прихваток или, например, лопаток.Не хотите тратиться на короб? Тогда повесьте на стенку холодильника специальную магнитную полку для предметов первой необходимости, а сверху установите отдельный шкафчик, коробку или просто большую плетеную корзину, подходящую по размеру.Перевоплощение журнальных столиковВ хрущевке, где очень мало свободного места, важно учитывать каждую мелочь. Поэтому, кроме основных систем хранения, вроде шкафов и комодов, важно подумать и о других, менее заметных (помните, что дьявол скрывается в деталях). Прекрасное решение, которое станет настоящим спасением для малогабаритки – мебель-трасформер.Она выполняет сразу несколько функций и существенно экономит площадь, освобождая место для других полезных вещей.Начать можно с журнального столика, который превращается в полноценный обеденный стол. Это актуально, если на кухне для него не хватает места. Если же обеденная зона уже организована, тогда присмотритесь к журнальному столику с полкой или глубоким отсеком внизу. Туда можно будет убирать книги, журналы, пульт от телевизора, плед, настольные игры и пр.Как хранить полотенца в ваннойЗолотое правило в организации хранения на ограниченной площади – по максимуму задействовать вертикальные поверхности. Ванная комната не является исключением. Наоборот, здесь важно продумать каждую мелочь. Опытные дизайнеры предлагают соорудить отдельное место для хранения полотенец, которые отнимают много места в тумбе под раковиной.Чтобы не вешать их на крючки и не провоцировать визуальный шум, можно установить на стене специальную подвесную секцию, как на фото выше. Выбирайте контрастное изделие или модель, которая будет совпадать по цвету со стенами. Положите внутрь полотенца для рук и тела, а также банные халаты – в таких секциях достаточно места. Вуаля – одним движением вы разгрузили тумбу, в которую теперь можно перенести стайлинговые средства, бытовую химию, уходовую косметику и пр.Задействуйте стены по максимумуСпальни в хрущевках обычно небольшие, поэтому так важно установить правильный шкаф, который не займет половину комнаты. Чаще всего выбирают встроенные модели, но можно пойти еще дальше и сделать в изголовье кровати целый «городок» из шкафов. Получится своеобразный аналог мебельной стенки, в которой можно будет хранить что-угодно, начиная от одежды, и заканчивая постельными принадлежностями. Главное, чтобы дверцы шкафов открывались от кровати, чтобы вы могли положить в них, например, телефон или книгу, не вставая.Такую же идею можно воплотить в гостиной, только шкафы нужно будет выстраивать уже вокруг телевизора. Дизайнеры советуют не мелочиться, а сразу задействовать всю стену. Предусмотрите открытые и закрытые секции – полки, ящики, пеналы и пр. А чтобы не перегружать пространство, подберите мебель в цвет стен – тогда она не будет зрительно выделяться.Два варианта функциональной софы на балконеЕсли вы пересмотрели свои отношения с балконом и перестали использовать его в качестве кладовки, самое время подумать, какую именно зону вы хотите там сделать: детскую, кабинет, столовую, зону отдыха? На чем бы вы ни остановились, софа вдоль короткой стены точно не будет лишней. А чтобы она выполняла сразу несколько функций, подберите модель с ящиками или нишей внутри. Там можно будет хранить книги, канцелярию, детские игрушки, запасной кухонный текстиль, бытовую химию, инструменты – в общем все, что-угодно.Еще один вариант – самодельный комод с сиденьем и нишей под ним. Для удобства можно набросить сверху небольшой матрас или декоративные подушки. Так вы получите аналог софы, который совместит в себе место для сидения и место для хранения.Стол прячется под подоконником.Маленькая кухня – главная боль владельцев хрущевок. Здесь даже готовить затруднительно, не говоря уже о том, чтобы собраться всей семьей за ужиной или посидеть вместе с друзьями. Поэтому важно определиться, как именно вы будете экономить место в комнате. Как вариант – отказаться от классической обеденной зоны в пользу более компактных решений.Вместо традиционных стульев со спинками выбирайте табуреты, которые в любой момент можно будет задвинуть и освободить ценные метры, а вместо полноценного стола – откидную модель. Раскладывайте его только в момент приема пищи, а в остальное время держите в сложенном виде, чтобы он компактно смотрелся около стены. Кстати, в некоторых магазинах можно найти модели с ящиками. Используйте их, чтобы хранить кухонные приборы, полотенца, фольгу с пергаментом и пр.