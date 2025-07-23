9 примеров того, как современные люди застряли в минувших эпохах

Кто-то старается идти в ногу со временем, кто-то торопится жить, а кому-то больше нравится коротать век по старинке в антураже минувших эпох. В нашем обзоре девять потрясающих историй людей, о которых можно сказать, что они «застряли в прошлом». И стоит отметить, что выбираться в настоящее им совсем не хочется.

Семья, которая застряла в 1950-х годах

Женщина, проживающая в доме, обставленном в стиле «Безумцев»

Музыкант, живущий в эпоху джаза

Лондонец, называющий себя «живым викторианцем»

Бортпроводник, который живет в 1940-х годах

Община, живущая в эпохе рокабилли

Женщина, одержимая Джейн Остин и периодом Регентства

Мужчина, живущий в доме с интерьером периода Великой депрессии

Семейная пара — поклонники эпохи джаза