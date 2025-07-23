9 примеров того, как современные люди застряли в минувших эпохах

Кто-то старается идти в ногу со временем, кто-то торопится жить, а кому-то больше нравится коротать век по старинке в антураже минувших эпох. В нашем обзоре девять потрясающих историй людей, о которых можно сказать, что они «застряли в прошлом». И стоит отметить, что выбираться в настоящее им совсем не хочется.
Семья, которая застряла в 1950-х годах
Семья Кинан из Сиднея Семья Кинан из Сиднея до сих пор живет в 1950-х. В их доме старинная техника и мебель, которой исполнилось уже 60 лет. Их наряды и прически также отражают стиль той эпохи. Мать двух детей Пикси Кинан живет подобным образом уже более 30 лет. 46-летней женщине было всего шесть лет, когда она влюбилась в эпоху 50-х годов — тогда родители взяли ее на концерт Элвиса Пресли, проходящий в Лас-Вегасе. Наряды и прически отражают стиль эпохи 50-х Сейчас у Пикси есть собственный бизнес — Boogie Bop Dames: она проводит семинары, на которых рассказывает про манеры, прически и макияж. Она также работает в фотостудии винтажа, где редактирует фотографии клиентов, придавая им облик эпохи 50-х. Ее муж, 37-летний Арон — солист рокабилли-группы. Его издалека можно узнать по спортивной ретроприческе и бакенбардам. По вечерам семья ходит на местную дискотеку или ужинает дома (ужин, естественно, также тематический).
Женщина, проживающая в доме, обставленном в стиле «Безумцев»
Жительница Бристоля Урсула Форбуш 48-летняя жительница Бристоля Урсула Форбуш влюбилась в эпоху 1960-х годов, будучи еще 20-летней девушкой в 1980-х годах. Как-то она перебирала коллекцию пластинок своей мамы, после чего подсела на The Beatles и The Rolling Stones.. Эпоха The Beatles и The Rolling Stones Вскоре Урсула обошла блошиные рынки в поисках ретроодежды. Когда она купила свой первый дом, то полностью обставила его в стиле 60-х. Урсуле не нравятся современные вещи, но из чисто практичной точки зрения она пользуется новыми стиральной машиной и телевизором.
Музыкант, живущий в эпоху джаза
Майкл Аренелла — джазовый музыкант Майкл Аренелла, 37-летний джазовый музыкант и руководитель джаз-оркестра из Бруклина, выглядит так, как будто прибыл из 1920-х годов на машине времени. Каждое лето он проводит ежегодную джазовую вечеринку Jazz Age Lawn Party, где сам поет и играет на корнете-а-пистон. Майкл не только изучает музыку 20-х и начала 30-х годов, но также носит соответствующую одежду того времени — шляпы, запонки и галстуки. Привет из 20-х и начала 30-х годов 20-го века У музыканта есть целых семь ретроавто, в том числе красный родстер Buick 1930 года, который он называет Cherry, и Studebaker 1925 года, получивший прозвище Tudie. Современную одежду Аренелла надевает, только когда бегает трусцой.
Лондонец, называющий себя «живым викторианцем»
Рэй Френшем — живой викторианец Рэй Френшем, который сам себя называет «единственным живым представителем Викторианской эпохи», чувствует себя все более оторванным от современного мира. Когда-то он работал в музыкальном бизнесе, был сценаристом и преподавателем, но сейчас является координатором лондонского общества любителей Викторианской эпохи. Члены группы носят исключительно одежды того времени. Рэй подчеркивает, что подобный образ жизни стал для него естественным.
Бортпроводник, который живет в 1940-х годах
Бен Сэнсам живет в 1940-х Бен Сэнсам очарован 1940-ми и потратил годы, чтобы преобразовать свой дом в настоящее ретросвятилище. Бортпроводник British Airways живет в окружении мебели и бытовой техники, которым исполнилось уже 70 лет. Его интерес к той эпохе начался в возрасте всего 12 лет, когда дядя дал ему антикварный радиоприемник. С тех пор он заполнил почти каждый угол своего дома старинными вещицами, причем большая их часть досталась Бену от родственников. Каждый угол дома заполнен старинными вещами Из-за возраста некоторых вещей в доме Бен должен пойти на уступки современной жизни. К примеру, у Бена есть старинный телефон, но он использует его, только чтобы принимать звонки, а сам звонит по современному телефону. Также он пользуется современными холодильником, телевизором с плоским экраном и стиральной машиной.
Община, живущая в эпохе рокабилли
Рокабилли. Штат Индиана Хотя на улице уже 2015 год, некоторые до сих пор живут в 1950-х. В штате Индиана существует целое сообщество, которое живет в стиле рокабилли. Они не только одеваются как в 50-х годах, но и ездят на прекрасно сохранившихся автомобилях той эпохи и обставляют свои дома ретромебелью. Члены общины негативно относятся к современным одноразовым вещам Большинство истинных участников сообщества являются настоящими специалистами по ремонту и реконструкции. Они резко негативно относятся к современным одноразовым вещам, которые презрительно называют «Сделано в Китае».
Женщина, одержимая Джейн Остин и периодом Регентства
Клэр-Вайолет Хэнли мечтала стать принцессой Как и большинство маленьких девочек, Клэр-Вайолет Хэнли всегда мечтала стать принцессой и носила длинные платья. Когда Клэр стала старше, она нашла себе хобби, которое стало смыслом ее жизни, — творчество Джейн Остин и вещи эпохи Регентства. Стиль определили творчество Джейн Остин и вещи эпохи Регентства 36-летняя Хэнли, которая работает социальным антропологом в Саутгемптоне, имеет более 50 платьев эпохи Регентства и знает множество обычаев, песен и танцев тех времен.
Мужчина, живущий в доме с интерьером периода Великой депрессии
Период Великой депрессии Хотя Аарон Уайтсайд носит современную одежду, он буквально погружается в эпоху Великой депрессии (1930-е годы) каждый раз, когда переступает порог своего дома. Аарон так любил эту эпоху еще с раннего детства, что обставил свой дом в Блэкпуле, Англия, мебелью и декором 30-х годов. Он купил дом, пустовавший в течение 10 лет, за 80 000 фунтов восемь лет назад. С тех пор Уайтсайд неустанно обыскивал блошиные рынки, аукционы недвижимости и eBay в поисках идеальной обстановки для своего дома. Теперь он планирует разбить перед домом целый сад.
Семейная пара — поклонники эпохи джаза
Поклонники эпохи джаза С 2012 года семейная пара увлеклась эпохой джаза. С тех пор они постоянно носят одежду 1920-1930-х годов, реставрировали старинный дом, в котором сейчас живут, и ездят на седане Buick 1929 года. А все началось с того, что они как-то начали танцевать свинг.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии