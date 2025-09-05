С нами не соску...
Как пожарить рыбу, чтобы она ни разу не прилипла к сковороде



Каждый, кто хотя бы раз пробовал жарить рыбу на сковороде, прекрасно осведомлен о том, что она имеет неприятный обычай к ней прилипать в процессе жарки. В результате на металлической поверхности остаются отвратительные куски сгоревшей рыбы, которые подчас бывает очень сложно оттереть в процессе мойки.

Обязательно обваливаем. /Фото: povar.ru.

Обязательно обваливаем. /Фото: povar.ru.

 

Не стоит отказываться от жареной рыбы из одного лишь страха последующего мытья посуды. В конце концов именно рыба является важнейшим источником натрия, калия, фосфора, цинка и многих других важных элементов для человеческого организма. Проблему пригорания и прилипания даже при использовании подсолнечного масла можно легко и изящно решить.
Масло на сковороду строго с солью. /Фото: fb.ru.

Масло на сковороду строго с солью. /Фото: fb.ru.


 

Для решения проблемы важно следовать нескольким простым правилам. Во-первых, перед обжаркой рыбу нужно хорошенько обвалять в муке. Во-вторых, полив сковороду подсолнечным маслом, необходимо добавить в него щепотку соли. Собственно, именно соль в подсолнечном масле – это главный защитник сковороды.
Никакого прилипания. /Фото: nastroy.net.

Никакого прилипания. /Фото: nastroy.net.

 

Не стоит забывать и о правилах соблюдения температурного режима. Выкладываться рыба должна исключительно на хорошо разогретую сковородку. Чем горячее будет поверхность, покрытая маслом и солью – тем лучше. При этом в момент, когда рыба кладется на горячую поверхность, огонь плиты должен быть сведен на минимум. Жариться рыба должна строго на маленьком огне.
И помыть не сложно. /Фото: severdv.ru.

И помыть не сложно. /Фото: severdv.ru.

 

источник

