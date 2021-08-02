На самолете к парадной, или Как обустроил свой дом-аэропорт Джон Траволта

Дом Джона Траволты - это функциональный аэропорт с 2 взлетно-посадочными полосами для его частных самолетов. | Фото: architecturendesign.net.

Джон Траволта и Келли Престон у себя дома во Флориде. | Фото: architecturendesign.net.

На территории особняка (площадь 2,2 кв. км.) есть павильоны для самолетов и собственный центр управления полетами. | Фото: 2018.xzdec.com.

Джон Траволта владеет 5 самолетами и сам управляет ими. | Фото: pinterest.co.uk.

Собственность Траволты, расположенная в Авиакомпании Jumbolair в Окале. | Фото: architecturendesign.net .

Джон Траволта собрал уникальную коллекцию журналов и раритетных книг. | Фото: 2018.xzdec.com.

Даже дизайн напольного покрытия актер разрабатывал сам. | Фото: evdenhaberler.com.

Благодаря панорамным окнам и стеклянным дверям открывается восхитительный вид на территорию особняка. | Фото: evdenhaberler.com.

Столы и диваны – основные предметы мебели в особняке Траволты во Флориде. | Фото: 2018.xzdec.com.

Кухня-столовая в особняке Джона Траволты во Флориде. | Фото: youtube.com.

Необычная фреска стала главным украшением основной столовой. | Фото: architecturendesign.net.

Супружеская спальня звездной четы. | Фото: youtube.com.

Интерьер кабинета в особняке Джона Траволты. | Фото: architecturaldigest.com.

Интерьер одной из ванных комнат актера. | Фото: youtube.com.

Отдых у бассейна излюбленное занятие всего звездного семейства. | Фото: idealista.com.