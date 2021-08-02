На самолете к парадной, или Как обустроил свой дом-аэропорт Джон Траволта

Самый неординарный актер Голливуда Джон Траволта стал первым владельцем земельного участка, расположенного на территории жилого аэропорта. Такой странный выбор был сделан неспроста, ведь он не только владеет пятью самолетами, но и является сертифицированным пилотом. И теперь, когда закончилось строительство особняка, у центрального входа дома Траволты часто можно увидеть «припаркованный» лайнер, на котором знаменитость без проблем может отправиться даже в самое дальнее путешествие.
Дом Джона Траволты - это функциональный аэропорт с 2 взлетно-посадочными полосами для его частных самолетов. | Фото: architecturendesign.net.
Джон Траволта и его жена Келли Престон стали первыми владельцами участка земли на территории жилого аэропорта, выкупленного у Jumbolair Aviation Estates во Флориде. Именно с тех пор и началась «веселая жизнь» пары со своей личной взлетно-посадочной полосой и рулежной дорожкой проложенной прямо к парадному входу особняка.
Примечание: Джон Джозеф Траволта (John Joseph Travolta, 1954 г.р.) - один из самых богатых и известных актеров Голливуда. Свою карьеру начинал как танцор и актер мюзиклов. За всю творческую жизнь снялся в 80 фильмах, записал больше 10 дисков и немалое количество синглов, удостоен нескольких премий, самыми значимыми являются «Золотой глобус» и «Эмми», также стал обладателем антипремии «Золотая малина».
Джон Траволта и Келли Престон у себя дома во Флориде. | Фото: architecturendesign.net.
Столь странный выбор знаменитый актер Голливуда сделал неспроста, он просто реализовал мечту всей своей жизни. «У Джона всегда была мечта, чтобы самолеты стояли у его переднего двора, чтобы он практически мог подрулить к дому – так что, когда вы захотите поужинать, все, что вам нужно будет сделать, это выйти из двери, сесть в кабину пилота и взлететь», – рассказывает любимая супруга Джона Келли Престон.
На территории особняка (площадь 2,2 кв. км.) есть павильоны для самолетов и собственный центр управления полетами. | Фото: 2018.xzdec.com.
И это действительно так, знаменитость, будучи еще 5 летним мальчуганом, «заболел» небом и делал все возможное, чтобы его увлечение авиацией не осталось несбыточными грезами. Как только появилась возможность, он прошел курсы пилотов и получил сертификат пилота Qantas 747 и American Airlines Boeing 707.
Джон Траволта владеет 5 самолетами и сам управляет ими. | Фото: pinterest.co.uk.
У незаурядного актера есть даже награда за выдающиеся достижения в области... авиации от Американского института аэронавтики и астронавтики. Помимо всех регалий и разрешений Джон владеет пятью самолетами, но самой большой гордостью актера является восстановленный Qantas Boeing 707-138B 1964 года выпуска.
Собственность Траволты, расположенная в Авиакомпании Jumbolair в Окале. | Фото: architecturendesign.net.
Джон Траволта собрал уникальную коллекцию журналов и раритетных книг. | Фото: 2018.xzdec.com.
По этой причине дизайнеры, которые сотрудничали с актером, даже не пытались противостоять и навязывать модные стилистические идеи, утверждая, что у Джона уже было видение того, как он хочет, чтобы все было, а они просто реализовали его идеи.
Даже дизайн напольного покрытия актер разрабатывал сам. | Фото: evdenhaberler.com.
Стиль оформления основной части особняка, достигающего высоты 16 метров, определить сложно, ведь все подчинено авиационной теме. Но авторами Novate.Ru все же удалось выделить 3 архитектурных направления: классический американский, аэронавигационный стиль аэропорта в Далласе, а также нашли схожесть с дизайном терминалов TWA.
Благодаря панорамным окнам и стеклянным дверям открывается восхитительный вид на территорию особняка. | Фото: evdenhaberler.com.
Некоторые эксперты даже смогли идентифицировать огромные изогнутые синие окна (5,4 и 4,5 метра в спальне и столовой), как оказалось, они позаимствованы у помещения курорта Фонтенбло Хилтон в Майами. Именно с этих окон как на ладони видно три самолета, спрятанных под специальными навесами.
Столы и диваны – основные предметы мебели в особняке Траволты во Флориде. | Фото: 2018.xzdec.com.
Как признаются сами хозяева, хоть в доме 14 комнат, но самое любимое место – это кухня, ведь Траволта очень любит вкусно поесть, поэтому Келли и говорит, что в их доме «все дороги ведут в кухню».
Кухня-столовая в особняке Джона Траволты во Флориде. | Фото: youtube.com.
По этой причине в доме решили оборудовать целых две комнаты. Одна служит для серьезной кулинарии, а другая – для организации постоянных перекусов. С этой же целью оформили три обеденных зала с великолепным видом на взлетно-посадочную полосу и места парковки самолетов.
Необычная фреска стала главным украшением основной столовой. | Фото: architecturendesign.net.
Для украшения самой основной столовой была создана необычная фреска, площадью 23 кв. метра, на которой можно увидеть счастливую семью, ждущую посадки в самолет. Интересный факт, на ней отражен сюжет из картинки, которую знаменитость (он коллекционирует старые журналы), нашел в журнале Fortune 1937 г.«Я ждал годы, чтобы сделать что-либо с этой картиной, пока мне не пришла мысль использовать ее для украшения столовой», – говорит Джон. Именно по этой причине главная комната всего особняка имеет такой раритетный вид.
Супружеская спальня звездной четы. | Фото: youtube.com.
Хотя практически все стены каждой из них служат местом экспонирования интересных снимков, карт мира, сертификатов, дипломов и романтичных картин, которые неизменно имеют авиационную тематику.
Интерьер кабинета в особняке Джона Траволты. | Фото: architecturaldigest.com.
Интерьер одной из ванных комнат актера. | Фото: youtube.com.
Особенно это заметно по кабинету самого Джона, на стенах которого красуются снимки, раскрывающие не только его творческий путь, но и путь пилота, о котором он мечтал всю свою жизнь.
Отдых у бассейна излюбленное занятие всего звездного семейства. | Фото: idealista.com.
А вот, по мнению супруги, хозяйки особняка, в доме должен быть уют: «Чтобы дети играли на диване, смотрели телевизор, общались с нами, они любят его, потому что это – забавный дом. У нас есть большой бассейн, поле для гольфа..., мы – семья, которой нравится активная жизнь». Глядя на интерьер всего особняка, несложно догадаться, что супруги в его оформлении смогли реализовать все свои мечты и желания и в итоге, все семейство осталось довольным и счастливым.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии