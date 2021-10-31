8 советов по хранению продуктов, которые помогут сократить количество отходов

Выбрасывать еду всегда жалко. Тем более что после этого нужно снова идти в магазин и тратить деньги на новую замену пропавших продуктов. Однако остановить это могут помочь всего несколько полезных советов по хранению продуктов, о которых мало кто знает.

На самом деле базилик может оставаться свежим дольше одного дня, а вино оказывается категорически не рекомендуется ставить в холодильник. Сэкономить немного средств на продуктах и сократить объем пищевых отходов поможет подборка лайфхаков.

1. Орехи

Орехи не любят свет.

Несмотря на то, что орехи кажутся крепкими и долговечными, хранить их нужно правильно. Тогда удастся не только сохранить их вкус и внешний вид, но и все полезные качества. Кешью, миндаль, фисташки, орехи пекан из-за небольшого содержания натуральных масел достаточно быстро могут приобретать горький привкус и более грубый запах. Лучший способ сохранить орехи свежими подольше — свести к минимуму действие на них света и тепла. Поэтому оставлять орехи на хранение лучше в качественном герметичном контейнере и помещать их в холодильник или, при большом количестве, в морозильник.

2. Базилик

Базилик любит внимание.

Как у многих других трав, свежесть базилика непродолжительна.

3. Авокадо

На следующий день после покупки он уже обычно не такой приятный на вид и вкус, даже если хранится в холодильнике. Оказывается, что такая мимолетная свежесть вовсе не из-за вредности базилика, а из-за его неправильного хранения. Чтобы приправа лучше сохранилась, нужно наполнить водой небольшой контейнер или стакан примерно на треть. Потом опустить туда стебли базилика. Хранить его лучше на подоконнике, как декоративное растение, которое и глаз радует, и всегда будет под присмотром. С таким методом хранения базилик может оставаться свежим около недели.

С хранением авокадо не все так просто.

Как и в случае с бананами, авокадо довольно сложно хранить. Что нужно сделать: положить плод на подоконник, если он не совсем созрел, и оставить там на несколько дней. Чтобы не пропустить, когда авокадо нужно начинать есть, следите за признаками зрелости: потемневшая корка и смягчение от прикосновения. Если спелый авокадо будет съеден в ближайшие два дня, то его можно оставить на подоконнике, если нет — нужно разместить его в холодильник, где он сможет сохранять оптимальную зрелость в течение недели.

4. Сливочное масло

Соленое масло будет оставаться без охлаждения дольше, чем несоленое.

Положить холодный кусочек сливочного масла на кусочек тоста — это нереальное наслаждение для многих. Чтобы масло долго сохранялось в свежести, его нужно оставлять в холодильнике. А для того, чтобы была возможность намазать на хлеб кусочек мягкого и тающего масла, небольшую его часть всегда можно держать на столе или в шкафу. Только в этом случае нужно правильно рассчитать норму потребления.

5. Вино

Многие хранят вино либо в холодильнике, либо просто в комнате.

Вино лучше всего содержать в прохладном, темном месте. Если в доме есть холодная комната, лучше всего себя чувствовать вино будет там. Если нет, найти для него место можно в прохладном шкафу с непрозрачной дверью. Если бутылка вина не допита, нужно вставить пробку обратно, и поместить бутылку в прохладное темное место, слегка наклонив ее, если это возможно.

Полезная информация: Чтобы открытое вино не потеряло вкус, лучше всего употребить его в течение трех или четырех дней. После этого момента оно начинает теряет свой запах и однородную структуру.

6. Мандарины

Хранить мандарины нужно с умом.

Хранить мандарины и апельсины принято в холодильнике. Однако довольно неплохо они себя чувствуют и на подоконнике. Тем более, когда они находятся на видном месте, это делает их более привлекательными и удобными в качестве закуски на ходу, способствуя здоровому питанию.

7. Арахисовое масло

Холодильник или шкаф: что выбрать?

Есть много споров о том, хранить ли арахисовое масло в шкафу или в холодильнике. Опытным путем было установлено, что данный продукт лучше всего чувствует себя в прохладном, темном месте. Однако, если он не используется в пищу часто, арахис лучше хранить в холодильнике.

8. Корень имбиря

Интересный метод хранения.

Чтобы подольше сохранить имбирь, нужно держать его сухим и минимизировать воздействие воздуха. Поэтому каждый раз, когда от него отрезается кусочек, обрезанный конец нужно насухо промокнуть чистым бумажным полотенцем, а затем положить имбирь в пластиковый пакет на молнии, предварительно выпустив весь воздух. Можно также заморозить очищенный и натертый на терке имбирь и использовать его по мере необходимости.

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