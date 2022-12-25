Новогодняя закуска в виде ёлочек

Закуски, которые готовятся буквально за 10 минут, но при этом получаются очень вкусными и красивыми, должны быть в кулинарной книге каждой хозяйки.

Прекрасным дополнением праздничного стола станет вкуснейшая закуска в тарталетках, которая внешне похожа на наряженные елочки. Готовится эта закуска буквально за 10 минут, идеальный вариант, когда гости на пороге.







Для приготовления понадобится:



яйца — 2 шт;



печень минтая — 100 гр;



майонез — по вкусу;



маленькие тарталетки;



свежий укроп — 1 пучок;



красная икра — для оформления.



К отварным яйцам добавьте печень минтая и майонез. Соедините продукты с помощью толкушки для картофеля.







Полученную однородную рыбную массу переложите в кондитерский мешок и наполните ей тарталетки.







Каждую тарталетку оформите зеленью укропа, так закуска станет похожа на елочку.







Завершите приготовление закуски, оформив елочки икринками, как игрушками.







Выглядит такая закуска очень празднично, она станет прекрасным украшением новогоднего стола.





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