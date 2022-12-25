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Новогодняя закуска в виде ёлочек

Закуски, которые готовятся буквально за 10 минут, но при этом получаются очень вкусными и красивыми, должны быть в кулинарной книге каждой хозяйки.
Прекрасным дополнением праздничного стола станет вкуснейшая закуска в тарталетках, которая внешне похожа на наряженные елочки. Готовится эта закуска буквально за 10 минут, идеальный вариант, когда гости на пороге.

Новогодняя закуска в виде елочек

Для приготовления понадобится:

яйца — 2 шт;

печень минтая — 100 гр;

майонез — по вкусу;

маленькие тарталетки;

свежий укроп — 1 пучок;

красная икра — для оформления.

К отварным яйцам добавьте печень минтая и майонез. Соедините продукты с помощью толкушки для картофеля.

Новогодняя закуска в виде елочек

Полученную однородную рыбную массу переложите в кондитерский мешок и наполните ей тарталетки.

Новогодняя закуска в виде елочек

Каждую тарталетку оформите зеленью укропа, так закуска станет похожа на елочку.

Новогодняя закуска в виде елочек

Завершите приготовление закуски, оформив елочки икринками, как игрушками.

Новогодняя закуска в виде елочек

Выглядит такая закуска очень празднично, она станет прекрасным украшением новогоднего стола.

Новогодняя закуска в виде елочек
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